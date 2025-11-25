8મા પગાર પંચ લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી DAમાં વધારો થશે કે નહીં? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સારા સમચાર
8th Pay Commission latest news: 8મા પગાર પંચની રચના થઈ ગઈ હોવા છતાં, પરંતુ તેની ભલામણો લાગુ કરવામાં લગભગ દોઢ વર્ષ લાગશે. સંભવ છે કે આ ભલામણો 1 જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં લાગુ કરવામાં આવશે, પરંતુ હજુ તેને લઈ સ્થિતિ સ્પષ્ટ નથી. આવી સ્થિતિમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મનમાં ઘણા પ્રશ્નો ચાલી રહ્યા છે. તેમાંથી એક મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, શું સરકાર નવા વર્ષના પહેલા ભાગમાં મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરશે.
8મા પગાર પંચ લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી મોંઘવારી ભથ્થાનું શું થશે?
નિષ્ણાતોના મતે, 8મા પગાર પંચ લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી મૂળ પગારના ટકાવારી તરીકે કરવામાં આવશે અને જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં વર્ષમાં બે વાર તેમાં સુધારો કરવામાં આવશે. ક્લિયર ટેક્સના ટેક્સ નિષ્ણાત સીએ ચાંદની આનંદન અનુસાર, "8મા પગાર પંચ લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી, મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી મૂળ પગારના ટકાવારી તરીકે કરવામાં આવશે. આ ટકાવારી વર્ષમાં બે વાર, જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં નવીનતમ આર્થિક સૂચકાંકો, ખાસ કરીને મોંઘવારીના આધારે સુધારવામાં આવે છે."
8મા પગાર પંચના લાગુ થયા બાદ મોંઘવારી ભથ્થાનું શું થશે?
નિષ્ણાતોના મતે, 8મું પગાર પંચ હાલના મોંઘવારી ભથ્થાને મૂળ પગારમાં સમાવિષ્ટ કરીને એક નવું પગાર માળખું તૈયાર કરશે. ત્યાં સુધી વર્તમાન મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી યથાવત રહેશે. આનંદનના મતે, "8મા પગાર પંચના લાગુ થયા બાદ હાલના મોંઘવારી ભથ્થાને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવશે, જેનાથી એક નવું પગાર માળખું તૈયાર થશે. આનો અર્થ એ છે કે, મોંઘવારી ભથ્થું જે હાલમાં એક અલગ ભથ્થા તરીકે અસ્તિત્વમાં છે, તે કર્મચારીના મૂળ પગારનો ભાગ બની જશે."
નોંધનીય છે કે, દિવાળી પહેલા કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 3%નો વધારો મંજૂર કર્યો હતો. જુલાઈથી ડિસેમ્બર સુધી અમલમાં રહેલો આ વધારો 7મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણો પર આધારિત છે.
ક્યારે લાગુ કરવામાં આવશે ભલામણો?
સામાન્ય રીતે દર 10 વર્ષે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરવામાં આવે છે. આ પ્રથાને અનુસરીને 8મા પગાર પંચની ભલામણો પણ જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થવાની સંભાવના છે. 8મું પગાર પંચ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થાં અને સેવાની શરતોમાં ફેરફારની ભલામણ કરશે. તેમાં રક્ષા સેવાઓના કર્મચારી અને પેન્શનરો સહિત પણ સામેલ હશે.
