/8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચમાં કેટલો વધશે પગાર? અહીં સમજો ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું ગણિત

8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ વચ્ચે સતત આઠમાં પગાર પંચની ચર્ચા થઈ રહી છે. પગાર પંચના સભ્યો વિવિધ હિતધારકો સાથે બેઠક કરી સતત ચર્ચા કરી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઈને પણ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. તો આવો તમને જણાવીએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે અને તેની તમારા પગાર પર શું અસર થશે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે?
8મા પગાર પંચ બાદ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર બધાની નજર છે, કારણ કે આ આધાર પર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોનો પગાર તથા પેન્શન વધારવામાં આવે છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એક એવો ગુણાંક (Multiplier) હોય છે, જેની મદદથી કર્મચારીઓની જૂની બેઝિક સેલેરીને નવી સેલેરીમાં બદલે છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ફોર્મ્યુલા:
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની એક બેઝિક ફોર્મ્યુલા હોય છે, જેનાથી તમારા પગારમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે.
નવો બેઝિક પગાર = વર્તમાન બેઝિક પગાર × ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
કઈ રીતે કામ કરે છે ફોર્મ્યુલા?
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધે છે તો કર્મચારીઓનો પગાર, પેન્શન, ઈન્ક્રીમેન્ટ અને એરિયર પણ વધી જાય છે.
ઉદાહરણ તરીકે 7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 રાખવામાં આવ્યું હતું. તો તેનાથી મિનિમમ બેઝિક પગાર 7000 રૂપિયાથી વધી 18000 રૂપિયા થઈ ગયો હતો. ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે.
7,000 × 2.57 = 18,000
પરંતુ તેને જોઈને લાગે છે કે આ ખુબ મોટો વધારો છે, પરંતુ પગાર પંચ સામાન્ય રીતે 10 વર્ષમાં એક વખત લાગૂ થાય છે.
આઠમાં પગાર પંચમાં શું હશે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર?
હાલ આઠમાં પગાર પંચનું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી થયું નથી. પરંતુ ઘણા રિપોર્ટ્સમાં અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે તે 2.28થી 3.83 વચ્ચે હોઈ શકે છે.
મહત્વનું છે કે છઠ્ઠા અને સાતમાં પગાર પંચ દરમિયાન પણ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ચર્ચામાં રહ્યું હતું. આ પહેલા પગાર વધારવા માટે અલગ-અલગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, જેમ કે મોંઘવારી ભથ્થાને સામેલ કરવું અને પગાર માળખામાં ફેરફાર કરવો. પ્રથમ પાંચ પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જેવી કોઈ નક્કી ફોર્મ્યુલા નહોતી. તે સમયે પગાર વધારવા માટે સેલેરી સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર કરવામાં આવતો હતો.