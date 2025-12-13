ક્યારે લાગૂ થશે આઠમું પગાર પંચ.... મોદી સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને જણાવી દીધું
મહત્વનું છે કે આઠમાં પગાર પંચની રચના કેન્દ્ર સરકારે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં કરી હતી. તેના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ બાદ પંચે પોતાની કામગીરી શરૂ કરી છે. પંચ પોતાનો છેલ્લો રિપોર્ટ 18 મહિનામાં આપશે.
8th Pay Commission latest: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. સરકારે નવા પગાર પંચની રચના કરી દીધી છે, પરંતુ તેને લાગૂ કરવાની તારીખ હજુ જણાવી નથી. હકીકતમાં સાતમા પગાર પંચનો 10 વર્ષનો કાર્યકાળ આ મહિને સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. તેવામાં નવા પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થવાની આશા છે. પરંતુ હવે સરકાર તરફથી તેના પર પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી છે.
આઠમું પગાર પંચ ક્યારે લાગૂ થશે?
તાજેતરમાં નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ લોકસભામાં જણાવ્યું કે આઠમાં પગાર પંચના સમય અને ફન્ડિંગ વિશે બાદમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે. એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2026થી પગાર પંચ લાગૂ થશે કે નહીં, તેના પર અંતિમ નિર્ણય લેવાયો નથી. લોકસભામાં શિયાળુ સત્ર દરમિયાન એક સવાલના જવાબમાં પંકજ ચૌધરીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આઠમાં પગાર પંચની રચના થઈ ગઈ છે અને તેના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) ની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે પંચ પોતાનો રિપોર્ટ રચનાની તારીખથી 18 મહિનાની અંદર સરકારને સોંપશે. મંત્રીએ ગૃહમાં જણાવ્યું કે વર્તમાનમાં કેન્દ્ર સરકારના લગભગ 50.14 લાખ કર્મચારી અને આશરે 69 લાખ પેન્શનરો છે, જેના પર આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોની સીધી અસર પડશે.
આઠમું પગાર પંચ
મહત્વનું છે કે આઠમાં પગાર પંચની જાહેરાત કેન્દ્ર સરકારે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં કરી હતી. સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના સેવાનિવૃત્ત ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને પંચના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. પંચે પોતાનો અંતિમ રિપોર્ટ 18 મહિનામાં આપવાનો રહેશે, જ્યારે સમય-સમય પર વચગાળાનો રિપોર્ટ આપતું રહેશે. મંત્રીમંડળે ન્યાયમૂર્તિ દેસાઈને પંચના પ્રમુખ બનાવવાની સાથે IIM બેંગલુરૂના પ્રોફેસર પુલક ઘોષને સભ્ય અને પેટ્રોલિયમ સચિવ પંકજ જૌનને સભ્ય-સચિવ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સામાન્ય રીતે દર 10 વર્ષે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે પગાર પંચની ભલામણો લાગૂ થાય છે. આ સિલસિલાને જોતા આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો પણ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ કરવાની સંભાવના છે.
