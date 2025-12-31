ક્યારે આવશે વધારા સાથે પહેલો પગાર? 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થઈ રહ્યું છે 8મું પગાર પંચ, કર્મચારીઓ-પેન્શનરો માટે મહત્વના સમાચાર
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મહત્વના સમાચાર છે. 7મું પગાર પંચ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે, આવી સ્થિતિમાં 8માં પગાર પંચની અસર 1 જાન્યુઆરી 2026થી માનવામાં આવશે. સરકારે પહેલા જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, સામાન્ય રીતે દર 10 વર્ષે નવું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવે છે અને આ પરંપરા અનુસાર 8માં પગાર પંચની અસરકારક તારીખ 01.01.2026 રહેશે. છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી કર્મચારીઓ આ અંગેના અપડેટની રાહ જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે તેનાથી પગારમાં વધારો અને મોંઘવારીના દબાણમાંથી રાહ મળવાની આશા છે.
ક્યારે જાહેર થશે નવો સેલેરી સ્લેબ?
જો કે, નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, પગાર પંચનો ફાયદો તાત્કાલિક મળવો મુશ્કેલ છે. બેન્ક ઓફ બરોડાના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી મદન સબનવીસના જણાવ્યા અનુસાર, 8માં પગાર પંચની ભલામણો નાણાકીય વર્ષ 2027-28 અથવા 2028-29 સુધીમાં લાગુ થઈ શકે છે. બીજી તરફ સિંગહાનિયા એન્ડ કંપનીના મેનેજિંગ પાર્ટનર રોહિત જૈનનું કહેવું છે કે, સરકારે 2025માં કમિશન અને તેના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સને મંજૂરી આપી હતી અને સામાન્ય રીતે કમિશનને રિપોર્ટ સોંપવામાં લગભગ 18 મહિનાનો સમય લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં નવો સેલેરી સ્લેબની જાહેરાત 2026ના અંતમાં અથવા 2027ની શરૂઆતમાં થઈ શકે છે.
એરિયર્સનો મળશે ફાયદો
વિલંબની સ્થિતિમાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને એરિયર્સનો ફાયદો મળશે. નિયમો અનુસાર, 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થયેલું માનવામાં આવશે, તેથી જો નવો પગાર મે 2027 માં લાગુ થાય છે, તો જાન્યુઆરી 2026થી એપ્રિલ 2027 સુધીનું આખું એરિયર્સ એકસાથે આપવામાં આવશે. એટલે કે જેટલા મહિનાનો વિલંબ થશે, તેટલા મહિનાના રૂપિયા કર્મચારીઓને એકસાથે મળશે.
કેટલો વધશે પગાર?
એરિયર્સની રકમ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવશે. તેને એક ઉદાહરણથી સમજો. જો કોઈ કર્મચારીનો પગાર 45,000 રૂપિયાથી વધીને 50,000 રૂપિયા થાય છે, તો દર મહિનાનો તફાવત 5,000 રૂપિયા થશે. જો પગાર વધારામાં 15 મહિનાનો વિલંબ થાય છે, તો કુલ 75,000 રૂપિયાનું એરિયર્સ બનશે.
જો કે, આ રાહત પૂરેપૂરી ટેક્સ-ફ્રી નહીં હોય. નિષ્ણાતોના મતે એરિયર્સ પર ઇન્કમ ટેક્સ લાગશે અને ઘણા કર્મચારીઓ પગાર વધ્યા પછી 30% ટેક્સ સ્લેબમાં આવી શકે છે. તેથી વધુ એરિયર્સ મળવાની સાથે ટેક્સ પ્લાનિંગ પણ જરૂરી બનશે.
