8th Pay Commission: ક્યારે લાગુ થશે નવું પગાર સ્ટ્રક્ચર? નવા પગાર પંચથી શું છે ઉમ્મીદ, જાણો વિગતો
8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની રચના પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે. ઓક્ટોબર 2025માં સરકારે ટર્મ્સ ઓફ રેફરેન્સ (ToR)ને મંજૂરી આપી દીધી છે. નાણા મંત્રાલયે 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ આ શરતો માટે એક સત્તાવાર નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે.
Trending Photos
8th Pay Commission: 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ 7મું પગાર પંચ સત્તાવાર રીતે સમાપ્ત થશે. 7મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2016ના રોજ લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. 7મું પગાર પંચ 10 વર્ષ માટે લાગુ થયું હતું. 2025 પૂર્ણ થતાની જ સાથે 7મું પગાર પંચ પણ સમાપ્ત થઈ જશે અને સાથે જ 8મા પગાર પંચ અંગે ચર્ચાઓ અને અપેક્ષાઓ વધુ તેજ બની છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં 8મા પગારપંચ માટે ઉત્સાહ વધુ જોવા મળી રહ્યો છે.
ક્યારે તૈયાર થશે રિપોર્ટ?
8મા પગાર પંચની રચના થઈ ચૂકી છે. સરકારે ઓક્ટોબર 2025માં ટર્મ્સ ઓફ રેફરેન્સ (ToR)ને મંજૂરી આપી દીધી છે. નાણા મંત્રાલયે 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ આ શરતો માટે એક સત્તાવાર નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. કમિશનને તેનું કામ પૂર્ણ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. આ સમય દરમિયાન તે પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન સંબંધિત ભલામણોનો અભ્યાસ કરશે અને તેને તૈયાર કરશે, ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારને તેનો અહેવાલ સુપરત કરશે. આ અહેવાલ મે અથવા જૂન 2027 સુધીમાં તૈયાર થવાની અપેક્ષા છે.
8મા પગાર પંચ 8 દિવસમાં થઈ શકે છે લાગુ!
લાંબા સમયથી ચાલી આવતી પરંપરા અનુસાર 1 જાન્યુઆરી 2026ને એક નવા પગાર ફ્રેમવર્ક માટે કાલ્પનિક અથવા "કાગળ પર" શરૂઆતની તારીખ માનવામાં આવે છે. તેથી એવું વ્યાપકપણે માનવામાં આવે છે કે, 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવી શકે છે. જો કે, સરકારે હજુ સુધી લાગુ થવાની તારીખની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી. અગાઉ નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે, સરકાર યોગ્ય સમયે 8મા પગાર પંચ લાગુ થવાની તારીખ નક્કી કરશે.
કેટલા પગાર વધારા ઉમ્મીદ છે?
જ્યારે 6ઠ્ઠું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે સરકારી કર્મચારીઓના સરેરાશ પગારમાં લગભગ 40 ટકાનો વધારો થયો હતો. 7મા પગાર પંચ હેઠળ 2.57ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે પગારમાં લગભગ 23થી 25 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યાર સુધી સરકારે 8મા પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારા માટે કોઈ અંતિમ આંકડો જાહેર કર્યો નથી. હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી. જો કે, મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, નવા પગાર પંચ લાગુ થયા બાદ પગારમાં લગભગ 20થી 35 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે