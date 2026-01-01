આજથી 8મું પગાર પંચ લાગુ; લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ફાયદો, જાણો કેટલો વધી શકે છે તમારો પગાર?
8th Pay Commission: 8મું પગાર પંચ સૈદ્ધાંતિક રીતે 1 જાન્યુઆરી 2026 થી લાગુ માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેનો રોકડ લાભ મળવામાં થોડો સમય લાગી શકે છે. નિષ્ણાતોના મતે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.28 થી 2.86ની વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે. જો સરકાર ભલામણો સ્વીકારે, તો લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹18,000 થી વધીને ₹34,000 થી ₹51,000 સુધી પહોંચી શકે છે. આ પગાર પંચથી અંદાજે 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 65 લાખથી વધુ પેન્શનરોને સીધો ફાયદો થશે.
Trending Photos
8th Pay Commission: નવું વર્ષ દરેક માટે ખુશીઓ લઈને આવવાનું છે, પરંતુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે નવા વર્ષની શરૂઆત કંઈક ખાસ રહેવાની છે. ભારત સરકારે 8મા પગાર પંચની ભલામણો સ્વીકારી લીધી છે. નવા વર્ષ એટલે કે 1 જાન્યુઆરીથી તેની ગણતરી કરવામાં આવશે.
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે 8મા પગાર પંચનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.4 થી 3 ટકાની વચ્ચે હોઈ શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેનાથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં 20 થી 35 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. આ નવા પગાર પંચથી કેન્દ્રના લાખો વર્તમાન કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોને સીધો ફાયદો થશે. નવા વર્ષથી 1 જાન્યુઆરીથી કરવામાં આવશે. નિષ્ણાતો માને છે કે 8મા પગાર પંચનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.4 થી 3 ટકાની વચ્ચે રહેશે.
એવું માનવામાં આવે છે કે આનાથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગારમાં 20 થી 35 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. નવા પગાર પંચથી લાખો વર્તમાન કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ફાયદો થશે. કેન્દ્ર સરકારે ગત નવેમ્બરમાં આ ભલામણો સ્વીકારી હતી અને આયોગને પોતાનો રિપોર્ટ સોંપવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે. પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનની સમીક્ષાનું કામ હવે સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગયું છે.
ક્યારથી મળશે વધેલો પગાર
8મા પગાર પંચની ગણતરી ભલે 1 જાન્યુઆરી, 2025થી કરવામાં આવી રહી હોય, પરંતુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ વધેલો પગાર મેળવવા માટે થોડી રાહ જોવી પડી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, વધેલો પગાર વર્ષ 2028થી આપવામાં આવશે, એટલે કે પગાર પંચનો વાસ્તવિક અમલ 2028માં થશે. આ અગાઉ પણ આવું થઈ ચૂક્યું છે. 7મું પગાર પંચ જાન્યુઆરી 2016થી લાગુ થયું હતું, પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે તેને જૂન 2016માં મંજૂરી આપી હતી. આ મંજૂરી બાદ કર્મચારીઓને એરિયસ (બાકી નીકળતી રકમ) ચૂકવવામાં આવ્યું હતું.
8મું પગાર પંચ: પગારમાં કેટલો વધારો થઈ શકે છે? જાણો સંપૂર્ણ વિગત
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે 8માં પગાર પંચની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે. સરકાર દ્વારા આ અંગેની સત્તાવાર જાહેરાત હજુ બાકી હોવા છતાં મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને નિષ્ણાતોના મતે પગારમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે.
પગારમાં કેટલો વધારો થઈ શકે?
જોકે સરકારે હજુ સુધી 8માં પગાર પંચ (8th Pay Commission) હેઠળ વધારાની ટકાવારી જાહેર કરી નથી, પરંતુ મીડિયા રિપોર્ટ્સના અંદાજ મુજબ, ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે કેન્દ્રીય કર્મચારીનો મૂળ પગાર (Basic Salary) ₹18,000 થી વધીને ₹51,480 સુધી થઈ શકે છે. એક અંદાજ મુજબ, કેન્દ્ર સરકારના આશરે 50 લાખ કર્મચારીઓ અને આશરે 65 લાખ નિવૃત્ત પેન્શનરો આ પંચના દાયરામાં આવશે. સરકાર દર દસ વર્ષે પગાર પંચની રચના કરે છે, જે કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનનું મૂલ્યાંકન તેમજ સુધારણા કરે છે.
8મું પગાર પંચ લાગુ થયા બાદ કોના પગારમાં સૌથી વધુ વધારો થશે?
નવું પગાર પંચ લાગુ થયા પછી, તમામ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની બેઝિક સેલરીમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે. આ વધારો કર્મચારીના લેવલ મુજબ અલગ-અલગ હશે. સરકારી કર્મચારીઓના કુલ 18 લેવલ હોય છે.
- લેવલ 1: એન્ટ્રી-લેવલ / ગ્રુપ D કર્મચારી
- લેવલ 2-9: ગ્રુપ C કર્મચારી
- લેવલ 10-12: ગ્રુપ B કર્મચારી
- લેવલ 13-18: ગ્રુપ A કર્મચારી
નિષ્ણાતોના મતે, જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.15 રાખવામાં આવે, તો બેઝિક સેલરીમાં નીચે મુજબ ફેરફાર થઈ શકે છે:
- લેવલ 1 - વર્તમાન પગાર: ₹૧૮,૦૦૦; વધેલો પગાર: ₹૩૮,૭૦૦ (તફાવત: ₹૨૦,૭૦૦)
- લેવલ 5 - વર્તમાન પગાર: ₹૨૯,૨૦૦; વધેલો પગાર: ₹૬૨,૭૮૦ (તફાવત: ₹૩૩,૫૮૦)
- લેવલ 10 - વર્તમાન પગાર: ₹૫૬,૧૦૦; વધેલો પગાર: ₹૧,૨૦,૬૧૫ (તફાવત: ₹૬૪,૫૧૫)
- લેવલ 10 - વર્તમાન પગાર: ₹૧,૮૨,૨૦૦; વધેલો પગાર: ₹૩,૯૧,૭૩૦ (તફાવત: ₹૨,૦૯,૫૩૦)
- લેવલ 18 - વર્તમાન પગાર: ₹૨,૫૦,૦૦૦; વધેલો પગાર: ₹૫,૩૭,૫૦૦ (તફાવત: ₹૨,૦૯,૫૩૦)
શું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) બંધ થશે?
ડિસેમ્બર 2025 માં સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલી અફવાઓ પર સ્પષ્ટતા કરતા ભારત સરકારે જણાવ્યું હતું કે, નવા નાણા અધિનિયમ 2025 હેઠળ પેન્શનરોનું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) બંધ કરવામાં આવશે નહીં. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ દાવો "ખોટો" છે.
નિવૃત્તિ પછીના લાભો, જેમ કે DA વધારો અને પગાર પંચની સુધારણા, માત્ર ત્યારે જ બંધ કરી શકાય છે જો કોઈ કર્મચારીને "અયોગ્ય આચરણ માટે બરતરફ કરવામાં આવે". 'CCS (પેન્શન) નિયમ, 2021' ના નિયમ 37 મુજબ, જો કોઈ જાહેર ક્ષેત્રના એકમમાં જોડાયેલા કર્મચારીને ગેરવર્તણૂક માટે કાઢી મૂકવામાં આવે, તો જ તેના નિવૃત્તિ લાભો રદ થઈ શકે છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હોઈ શકે?
8મું પગાર પંચ મોંઘવારી સહિતના અનેક પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખશે. વર્ષ 2015માં 7મું પગાર પંચ આવ્યા બાદ પગાર માળખામાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, સરકાર મોંઘવારીના વલણો, વાસ્તવિક વેતનમાં ઘટાડો અને નાણાકીય ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેશે. શરૂઆતી અંદાજો મુજબ, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 સુધી હોઈ શકે છે. જો આવું થશે, તો લગભગ એક કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના જીવનધોરણમાં મોટો સુધારો આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે