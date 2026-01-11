Prev
8th Pay Commission: 1 જાન્યુઆરીથી કેમ ન વધ્યો પગાર અને DA? જાણો વિલંબના 3 મુખ્ય કારણો

8th Pay Commission Latest Update: 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી લાગુ થવાની ચર્ચાઓ વચ્ચે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોટા પગાર વધારાની આશા હતી. જોકે, અત્યાર સુધી પગાર કે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. હવે પ્રશ્ન એ ઉભો થયો છે કે આ વિલંબ કેમ થયો અને કર્મચારીઓએ હજુ કેટલી રાહ જોવી પડશે?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 11, 2026, 02:41 PM IST

8th pay commission latest update: 8મા પગાર પંચની રાહ કેમ આટલી લાંબી થઈ ગઈ છે? 1 જાન્યુઆરીથી કર્મચારીઓના પગાર અને DAમાં વધારો કેમ નથી થયો? 2016માં લાગુ થયેલા 7મા પગાર પંચે ડિસેમ્બર 2025માં તેનું 10મું વર્ષ પૂર્ણ કર્યું હોવાથી, એવી ધારણા હતી કે જાન્યુઆરી 2026થી પગારમાં સુધારો અને વધારો કરવામાં આવશે. જોકે, સરકારે હવે પોતાનું વલણ અપડેટ કર્યું છે કે જ્યાં સુધી પગાર પંચ સરકારને તેની ભલામણો રજૂ ન કરે અને તેને મંજૂરી ન મળે ત્યાં સુધી નવો પગાર ધોરણ લાગુ કરી શકાતો નથી. જો નવો પગાર ધોરણ પછીથી લાગુ કરવામાં આવે તો પણ, બાકી રકમની ગણતરી 1 જાન્યુઆરી, 2026થી કરવામાં આવશે.

1 જાન્યુઆરીથી પગાર કેમ ન વધ્યો?
8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણો હજુ તૈયાર થઈ નથી. રિપોર્ટ રજૂ થયા અને તેને સ્વીકૃતિ મળ્યા બાદ જ નવો પગાર લાગુ થશે. આ જ કારણ છે કે 1 જાન્યુઆરી 2026 થી પગારમાં કોઈ આપોઆપ વધારો થયો નથી. સરકારી નિયમો મુજબ, દર 10 વર્ષે નવું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવી અનિવાર્ય છે. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં સુધી પગાર પંચ તેની ભલામણો સરકારને સુપરત ન કરે અને તેને મંજૂરી ન મળે ત્યાં સુધી નવો પગાર ધોરણ લાગુ કરી શકાશે નહીં.

8મા પગાર પંચમાં વિલંબ થવાનું આ પણ એક કારણ...
8મા પગાર પંચનો અમલ જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં થવાનો હતો, પરંતુ વિલંબ માટે અગાઉ આ ત્રણ મુખ્ય કારણો દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. નાણા મંત્રાલયે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે 8મા પગાર પંચની રચના કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ હાલમાં વિચારણા હેઠળ નથી. સરકાર "પરફોર્મ્સ-આધારિત" પગાર વધારા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. એવી ચર્ચા છે કે સરકાર 10 વર્ષના અંતરને દૂર કરી શકે છે અને વાર્ષિક પગાર વધારા માટે એક નવું ફોર્મ્યુલા (જેમ કે આયક્રોઇડ ફોર્મ્યુલા) રજૂ કરી શકે છે. નવા પગાર પંચના અમલીકરણથી સરકારી તિજોરી પર નોંધપાત્ર નાણાકીય બોજ પડશે, જેની સમીક્ષા ચાલી રહી છે.

કેટલો વધી શકે છે તમારો પગાર?
જો 8મું પગાર પંચ લાગુ થાય છે, તો કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની ધારણા છે. નિષ્ણાતોના મતે, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 થી વધારીને 3.68 કરી શકાય છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં વધારા સાથે લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર ₹18,000 થી વધીને ₹26,000 થઈ શકે છે. આનાથી પેન્શનરોના પેન્શનમાં પણ આશરે 25-30% વધારો થવાની ધારણા છે. અર્થશાસ્ત્રી પ્રોફેસર રજનીશ ક્લાર કહે છે કે સરકાર લઘુત્તમ વેતન ₹18,000 થી વધારીને ₹40,000–₹50,000 પ્રતિ માસ કરી શકે છે.

8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની હાલની સ્થિતિ શું છે?
સરકારે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી છે. નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ તેના અધ્યક્ષ બને તેવી અપેક્ષા છે. જોકે, કમિશનના કામમાં સમય લાગે છે, જેમાં ડેટા સંગ્રહ, વિવિધ વિભાગો સાથે પરામર્શ અને આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન સામેલ છે. કમિશનનો અહેવાલ બહાર પાડવામાં આવશે. પગાર વધારામાં વિલંબ થયો હોવા છતાં તે નુકસાન નહીં હોય, કારણ કે બાકી રકમ ચૂકવવામાં આવશે. ભલામણો 2026-27 દરમિયાન લાગુ થવાની અપેક્ષા છે.

