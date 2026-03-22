8th pay commission: 2.5 કે 2.8 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી વધશે 150% પગાર? જાણો અસલી ગણિત
આઠમા પગાર પંચમાં ઘણા સરકારી કર્મચારીઓ માને છે કે જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.5 કે 2.8 છે તો તેનો પગાર 150 ટકા કે તેનાથી વધારે વધી જશે. હકીકતમાં એવું નથી. આવો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
- ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો મતલબ સીધો પગારમાં વધારો નહીં
- ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે આ પરિબળો પર રહે છે આધાર
- નવા પગાર પંચમાં બેઝિકમાં મર્જ થશે મોંઘવારી ભથ્થું
આઠમું પગાર પંચની વાત થાય છે ત્યારે સૌથી વધુ ચર્ચા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની થઈ રહી છે. પરંતુ ઈતિહાસ જણાવે છે કે આ નંબરને માત્ર જોવામાં આવે તો તે થોડો ભ્રમ પેદા કરી શકે છે. ઘણા સરકારી કર્મચારી માને છે કે જો ફિ્ટમેન્ટ ફેક્ટર 2.5 કે 2.8 છે તો તેનો પગાર 150 ટકા સુધી વધી જશે. હકીકતમાં તેવું નથી, આવો તેને સરળતાથી સમજીએ.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો મતલબ સીધો પગારમાં વધારો નહીં
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એક મલ્ટીપ્લાયર છે જે તમારી વર્તમાન બેઝિક સેલેરી પર લગાવવામાં આવે છે, જેથી બદલાયેલા પે સ્ટ્રક્ચર હેઠળ તમાવી નવી બેઝિક સેલેરી નક્કી થઈ શકે.
પરંતુ અહીં એક સમસ્યા છે-
નવું પગાર પંચ લાગૂ થતાં પહેલા કર્મચારીઓને પહેલાથી મોંઘવારી ભથ્થું (DA) મળી રહ્યું હોય છે, આ મોંઘવારીનો એક હિસ્સો છે, જેમાં દર છ મહિને વધારો થાય છે.
જ્યારે નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે ત્યાં સુધી મોંઘવારી ભથ્થું હંમેશા પગારના 50, 100 કે 125 ટકા સુધી પહોંચી જાય છે. જ્યારે નવું પે સ્ટ્રક્ચર લાગૂ થાય છે તો મોંઘવારી ભથ્થાને બેઝિક પેમાં સામેલ કરવામાં આવે છે અને પછી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લગાવવામાં આવે છે અને માત્ર બાકીનો હિસ્સો અસલી વધારો બને છે.
સાતમાં પગાર પંચમાં શું થયું?
સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરઃ 2.57
બેઝિક પેમાં સામેલ કરવા પર મોંઘવારી ભથ્થું 125 ટકા પહોંચી ગયું
ઉદાહરણ-
બેઝિક પેઃ 7000 રૂપિયા
125 ટકા ડીએઃ 8750 રૂપિયા
પહેલાથી મળી રહેલ રકમઃ 15750 રૂપિયા
2.57 ગુણાકાર કર્યા બાદ
- નવો બેઝિકઃ 18000 રૂપિયા
- અસલી વધારોઃ 18000 - 15750= 2250 રૂપિયા
- અસલી વધારો લગભગ 14.3 ટકા હતો.
તો જ્યારે 2.57x 157% નો વધારો લાગે છે, હકીકતમાં વધારો માત્ર 14 ટકા હતો.
અલગ-અલગ પે કમીશને અસલમાં કેટલો વધારો કર્યો-
- છઠ્ઠા પગાર પંચમાં સૌથી વધુ 54 ટકાનો અસલી વધારો
- સાતમાં પગાર પંચમાં સૌથી ઓછો વધારો
- આઠમા પગાર પંચનું અનુમાન લગાવતા આ જૂની પેટર્ન જરૂરી છે.
8મું પગાર પંચઃ લેવલ 1 પગારનું અનુમાન
- વર્તમાન સ્થિતિ
- અત્યારે બેઝિક સેલેરી (લેવલ 1) 18000 રૂપિયા
- વર્તમાન મોંઘવારી ભથ્થું 58 ટકા
આઠમું પગાર પંચ આવવામાં હજુ સમય લાગશે. તેવામાં મોંઘવારી ભથ્થામાં ત્રણ-ચાર વખત ફેરફાર થઈ શકે છે.
માની લો લાગૂ થતાં પહેલા મોંઘવારી ભથ્થું 68 ટકા પહોંચી જાય છે.
18000 રૂપિયાના 68 ટકા= 12240 રૂપિયા
આઠમાં પગાર પંચ પહેલા કુલ પગારઃ 18000 રૂપિયા + 12240 રૂપિયા= 30240 રૂપિયા
આ 30240 રૂપિયા તે છે જે કર્મચારીનો પગાર રિવીઝન પહેલા હશે.
સ્થિતિ 1: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.9
નવી બેઝિક ગણતરી
- 18000 રૂપિયા x 1.9 = 34200 રૂપિયા
- અસલી વધારોઃ 34200 રૂપિયા - 30240 રૂપિયા = 3960 રૂપિયા
- ટકામાં વધારોઃ 13 ટકાનો અસલી વધારો
તો 1.9 ફિટમેન્ટ મોટું હોવા છતાં વધારો સામાન્ય છે.
-સ્થિતિ 2: 18000 x 2.57 = 46260 રૂપિયા
- ટકામાં વધારોઃ 53 ટકા અસલી વધારો
આ સિનેરિયો સ્થિતિ 1 કરતા સારી છે.
- સ્થિતિ 3: 18000 રૂપિયા x 2.86 = 51480 રૂપિયા
- વાસ્તવિક વધારોઃ 51480 રૂપિયા - 30240 રૂપિયા = 21240 રૂપિયા
- ટકામાં વધારોઃ 70 ટકાનો વાસ્તવિક વધારો
આટલું જરૂરી કેમ છે ડીએનું મર્જર?
લાગૂ થતાં પહેલા ડીએ જેટલું વધુ હશે, અસલી વધારો એટલો ઓછો હશે, કારણ કે કર્મચારીઓને પહેલાથી મોંઘવારી ભથ્થાનું વળતર મળી રહ્યું છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પહેલા ડીએને એબ્જોર્બ કરવું પડશે. માત્ર વધુ હોવા પર અસલી નવી આવક બને છે. તેથી પહેલા 2.57x ફેક્ટરથી માત્ર 14 ટકાનો અસલી ફાયદો થયો.
જરૂરી વાત
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર માત્ર બેઝિક પે પર લાગૂ થાય છે. ફાઇનલ ટેક-હોમ પગારમાં HRA, ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ અને બીજા સ્પેશિયલ એલાઉન્સ સામેલ હોય છે, તેથી ટોટલ ગ્રોસ પગાર પર અસર અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.
