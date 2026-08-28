/8th Pay Commission: ₹72,000 રૂપિયા થશે બેઝિક સેલેરી? જાણો 8મા પગાર પંચમાં 4.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની કોણે કરી માગ

સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શન ધારકો માટે સૌથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ફિટમેન્ટ સેક્ટરમાં મોટો વધારો થયો તો પગાર અને પેન્શનમાં મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. તમે અહીં જાણી લો કોને કરી છે આ માગ અને શું તમને ફાયદો થઈ શકે છે.
7મા પગાર પંચમાં વધારો
7મા પગાર પંચે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57નો નક્કી કર્યો છે, જેથી ન્યૂનત્તમ બેઝિક પે ₹7,000થી વધીને ₹18,000 થઈ ગયો છે. હવે, 8મા પગાર પંચ માટે કર્મચારી સંગઠનોએ 3.61 થી લઈને 4.00 સુધીના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરી છે. હવે આપણે જોઈએ કે જો આ માગમી સ્વીકારવમાં આવે તો 4.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં તમારો કેટલો પગાર વધી શકે છે.
કેટલો વધી શકે છે પગાર?
જો આપણે ફક્ત બેઝિક સેલેરીની વાત કરીએ તો તે ચાર ગણો વધશે, એટલે કે ₹18,000 મીનિમમ બેઝિક સેલેરી વધીને ₹72,000 થઈ શકે છે. આજ રીતે, મૂળ પેન્શનમાં પણ મોટો વધારો થઈ શકે છે.
પેન્શનમાં શું ફેરફાર થાય?
તમે માની લો કે તમારું બેઝિક પેન્શન ₹15,000 છે, તો 4 ગણો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થયા પછી તેમની પેન્શન રકમ વધીને ₹60,000 રૂપિયા થશે. જોકે, મોંઘવારી ભથ્થું, HRA અને અન્ય ભથ્થાં પણ ઉમેરવામાં આવશે, જેનાથી રકમમાં વધુ વધારો થશે. આમ પેન્શન ધારકોને મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. જોકે, સરકાર માગણીઓ કેટલી સ્વીકારે છે એની પર બહું મોટો આધાર છે.
4.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની કોણે કરી છે માંગ?
4.0x ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ ભારતીય પ્રતિરક્ષા મઝદૂર સંઘ (BPMS)એ કરી છે. આ હેઠળ, ન્યૂનત્તમ બેઝિક પે ₹72,000 કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકાયો છે. BPMS કહે છે કે 1.58 ઘટક લેવલ મોંઘવારી ભથ્થું (DA) ની અસરને બેઅસર કરવા માટે છે, જ્યારે બાકીનો ભાગ આવક વધારવા માટે છે.
શું ખરેખર આટલો પગાર વધારો મળી શકે છે?
નિષ્ણાતો કહે છે કે આટલો નોંધપાત્ર પગાર વધારો થવો લગભગ અશક્ય છે. સરકાર કુલ પગારમાં ૩૧% થી ૪૦% વધારો કરી શકે છે, કારણ કે તેમાં ડીએ, એચઆરએ અને અન્ય ભથ્થાંનો સમાવેશ થશે, જેનાથી કુલ પગાર વધારો ઘટશે. આમ બેઝિક સેલેરીમાં આટલો મોટો વધારો શક્ય નથી. જો પણ સરકાર આ માગણીને માને તો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને બહુ મોટો ફાયદો થઈ શકે છે.