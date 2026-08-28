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  • /8th Pay Commission: ₹72,000 રૂપિયા થશે બેઝિક સેલેરી? જાણો 8મા પગાર પંચમાં 4.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની કોણે કરી માગ

8th Pay Commission: ₹72,000 રૂપિયા થશે બેઝિક સેલેરી? જાણો 8મા પગાર પંચમાં 4.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની કોણે કરી માગ

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચ હેઠળ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોએ નોંધપાત્ર માંગણીઓ કરી છે. જો તેમની માંગણીઓ સ્વીકારાય અને પગાર વધારો 7મા પગાર પંચના ફોર્મ્યુલા પર આધારિત થાય તો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના કુલ પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે.

Published: Aug 28, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:47 PM IST
8th Pay Commission: ₹72,000 રૂપિયા થશે બેઝિક સેલેરી? જાણો 8મા પગાર પંચમાં 4.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની કોણે કરી માગ

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