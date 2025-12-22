9 દિવસ પછી લાગુ થશે 8મું પગાર પંચ, જાણો કેટલો થશે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો
8th Pay Commission Latest News: 31 ડિસેમ્બર, 2025એ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક મહત્વપૂર્ણ તારીખ છે, કારણ કે આ દિવસે 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ ઔપચારિક રીતે સમાપ્ત થશે.
Trending Photos
8th Pay Commission Latest News: 31 ડિસેમ્બર, 2025, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક મહત્વપૂર્ણ તારીખ છે, કારણ કે આ દિવસે 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ ઔપચારિક રીતે સમાપ્ત થશે. આનાથી 8મા પગાર પંચ અંગે અપેક્ષાઓ વધી ગઈ છે. ઓક્ટોબર 2025માં, કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચની સંદર્ભ શરતોને મંજૂરી આપી. કમિશનને પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન અંગેની ભલામણો સરકારને સુપરત કરવા માટે નવેમ્બર 2025થી શરૂ કરીને લગભગ 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે.
વિગતો શું છે?
સરકારી પ્રથા મુજબ, 1 જાન્યુઆરી, 2026, નવા પગાર માળખાની "કાગળ" અસરકારક તારીખ ગણી શકાય. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે કર્મચારીઓના પગાર તે તારીખથી તેમના ખાતામાં જમા થવા લાગશે. નિષ્ણાતો કહે છે કે અસરકારક તારીખ અને વાસ્તવિક ચુકવણી વચ્ચે ઘણીવાર લાંબો તફાવત હોય છે. 7મા પગાર પંચ સાથે પણ આવું જ હતું. આ પગાર પંચ જાન્યુઆરી 2016થી અમલી માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ કેબિનેટની મંજૂરી જૂનમાં મળી ગઈ હતી, અને તે પછી જ નવા પગાર અને બાકી રકમનું વિતરણ શરૂ થયું.
પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
હવે પ્રશ્ન એ છે કે 8મા પગાર પંચ હેઠળ કેટલો પગાર વધી શકે છે. હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર આંકડા નથી, પરંતુ અગાઉના કમિશનના આધારે અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. 6ઠ્ઠા પગાર પંચમાં સરેરાશ 40%નો વધારો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે 7મા પગાર પંચમાં આશરે 23-25%નો વધારો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.4 અને 3.0ની વચ્ચે
8મા પગાર પંચ માટે પ્રારંભિક અંદાજ 20%થી 35%નો વધારો સૂચવે છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.4 અને 3.0ની વચ્ચે હોઈ શકે છે, જે ખાસ કરીને નીચલા સ્તરના કર્મચારીઓને લાભ આપી શકે છે.
જોકે, અંતિમ નિર્ણય ઘણા પરિબળો પર આધારિત રહેશે: આગામી મહિનાઓમાં ફુગાવાનું સ્તર, સરકારની નાણાકીય પરિસ્થિતિ, કર આવક અને રાજકીય સંતુલન. નિષ્ણાતો માને છે કે સરકાર "ફીલ-ગુડ" વધારો આપવાનો પ્રયાસ કરશે, પરંતુ ભથ્થાં અને ડીએમાં ફેરફારો પર કાળજીપૂર્વક વિચાર કરશે.
બાકી રકમ 2026-27માં પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના
હાલમાં, એવું માનવામાં આવે છે કે જાન્યુઆરી 2026 ફક્ત સંદર્ભ તારીખ હશે, જ્યારે વાસ્તવિક પગાર વધારો અને બાકી રકમ 2026-27માં પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના છે. તેથી, આશા રાખો, પરંતુ થોડી રાહ જોવા માટે તૈયાર રહો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે