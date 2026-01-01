Prev
8મા પગાર પંચ પર મોટું અપડેટ, આ રાજ્યમાં સૌથી પહેલા થશે લાગુ; પગારમાં થશે બમ્પર વધારો

8th Pay Commission Update: આસામ સરકારના આ પગલા બાદ હવે અન્ય રાજ્યોના સરકારી કર્મચારીઓની અપેક્ષાઓ પણ વધી ગઈ છે કે, તેમના રાજ્યો પણ ટૂંક સમયમાં આ દિશામાં પગલાં ઉઠાવવામાં આવશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:50 PM IST

8th Pay Commission Update: નવા વર્ષના અવસરે આસામના સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમાએ એક મોટી જાહેરાત કરતા આસામને દેશનું એવું પ્રથમ રાજ્ય બનાવી દીધું છે, જેણે 8માં રાજ્ય પગાર પંચ (8th State Pay Commission)ના ગઠનનો નિર્ણય લીધો છે.

દેશમાં સૌથી આગળ નીકળ્યું આસામ
એક તરફ કેન્દ્ર સરકારના 8માં પગાર પંચને લઈને દેશભરમાં ચર્ચાઓ તેજ છે, ત્યાં આસામ સરકારે બાજી મારીને રાજ્ય સ્તરે તેના માટે પેનલ બનાવવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. મુખ્યમંત્રી સરમાએ કહ્યું કે, આ પગલું કર્મચારીઓના કલ્યાણની દિશામાં એક ઐતિહાસિક નિર્ણય છે.

પગાર અને પેન્શનમાં થશે જોરદાર વધારો
આ પંચના ગઠન બાદ રાજ્ય સરકારના લાખો કર્મચારીઓના પગાર અને નિવૃત્ત થયેલા લોકોના પેન્શનમાં ભારે વધારો થવાની અપેક્ષા છે. સામાન્ય રીતે પગાર પંચ દર 10 વર્ષમાં એકવાર રચવામાં આવે છે. છેલ્લું પગાર પંચ (7મું) 2016માં લાગુ થયું હતું, ત્યારથી જ કર્મચારીઓ 2026થી નવા પગાર ધોરણની આશા રાખીને બેઠા છે.

કેન્દ્રની શું છે તૈયારી?
ઉલ્લેખનીય છે કે, કેન્દ્ર સરકારે 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ જ જસ્ટિસ (રિટાયર્ડ) રંજના દેસાઈના અધ્યક્ષતામાં 8માં કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના કરી દીધી હતી. કેન્દ્રની આ પેનલને રિપોર્ટ સોંપવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે.

કર્મચારીઓને શું મળશે?

  • ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં સુધારાથી બેઝિક સેલરી વધી જશે.
  • કર્મચારી યુનિયનોને આશા છે કે સુધારેલો પગાર જાન્યુઆરી 2026થી જ લાગુ કરવામાં આવશે.
  • આસામ સરકારના આ નિર્ણય બાદ હવે અન્ય રાજ્યોના કર્મચારીઓની અપેક્ષાઓ વધી ગઈ છે કે, તેમના રાજ્યમાં પણ આ દિશામાં પગલાં ઉઠવવામાં આવે.

