8th Pay Commission: 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ, ક્યારે મળશે એરિયરના પૈસા ?

8th Pay Commission: 7મું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ સમાપ્ત થયું. આ સાથે, 8મું પગારપંચ અમલમાં આવ્યું. કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી આની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:19 PM IST

8th Pay Commission: સરકારે 8માં પગારપંચની રચના પણ કરી છે. સરકાર તેના અહેવાલના આધારે આગળના નિર્ણયો લેશે.

8મું પગારપંચ ક્યારે લાગુ થશે?

જોગવાઈઓ મુજબ, 8મું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવ્યું છે. જોકે, તેનો અમલ હજુ બાકી છે. એક્સપર્ટના મતે, 8મું પગારપંચ નાણાકીય વર્ષ 2027-28 અથવા નાણાકીય વર્ષ 2028-29ની વચ્ચે લાગુ થઈ શકે છે.

સિંઘાનિયા એન્ડ કંપનીના મેનેજિંગ પાર્ટનર રોહિત જૈન કહે છે, કે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 2026ના મધ્યમાં 8મા પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી હતી. આ કમિશન પાસે વિગતવાર અહેવાલ તૈયાર કરવા અને સબમિટ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય છે. જ્યારે સત્તાવાર અમલીકરણ તારીખ 1 જાન્યુઆરી, 2026 છે, ત્યારે નવા પગાર સ્લેબ 2026ના અંતમાં અથવા 2027ની શરૂઆતમાં જાહેર થઈ શકે છે.

8મા પગાર પંચનો બાકી પગાર ક્યારે ચૂકવવામાં આવશે?

નિયમો અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પગારદાર કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચના અમલીકરણ પછી તેમના પગાર મળવા જોઈએ. પગાર સ્લેબ અંગે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી, તેથી જ્યારે પણ નિર્ણય લેવામાં આવશે ત્યારે 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી બાકી પગાર ચૂકવવામાં આવશે. 

કર્મચારીઓને તેમના બાકી પગાર મળશે

ઉદાહરણ તરીકે, ધ્યાનમાં લો કે 8મું પગાર પંચ મે 2027માં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કિસ્સામાં, કર્મચારીઓને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી એપ્રિલ 2027 સુધી 8મા પગાર પંચ મુજબ બાકી પગાર મળશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ વિલંબ થાય તો, કર્મચારીઓને તેમના બાકી પગાર મળશે.

શું બાકી પગાર પર ટેક્સ લાગશે?

હા, કર્મચારીઓએ નોંધ લેવી જોઈએ કે બાકી પગાર કરપાત્ર છે. 8મા પગાર પંચના અમલ પછી, ઘણા સરકારી કર્મચારીઓ 30 ટકા આવકવેરાના સ્લેબમાં આવશે. તેમને પણ તેમના બાકી પગાર સમાન ટેક્સ ચૂકવવા પડશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

