1 જાન્યુઆરીથી લાગુ કરાશે 8મું પગાર પંચ, જો 6 મહિના મોડો મળે પગાર તો એકસાથે કેટલા આવશે રૂપિયા?

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચને મંજૂરી આપી દીધી છે. ચાલો જાણીએ કે, જો તમને 6 મહિના મોડા પગાર મળે તો એકસાથે કેટલો પગાર મળશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 28, 2025, 08:31 PM IST

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 8મા પગાર પંચને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. આનાથી દેશભરના લગભગ 50 લાખ સરકારી કર્મચારીઓ અને 69 લાખ પેન્શનરો માટે સારા સમાચાર આવી શકે છે. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવના જણાવ્યા અનુસાર, કમિશન 18 મહિનાની અંદર તેની ભલામણો રજૂ કરશે અને નવો પગાર ધોરણ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થઈ શકે છે.

શું છે 8મું પગાર પંચ?
આ કમિશન કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને નિવૃત્ત કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શનની સમીક્ષા કરવાની જવાબદારી રાખે છે. એકવાર અમલમાં આવ્યા પછી, નવો પગારધોરણ 2016થી અમલમાં આવેલ 7મા પગારપંચનું સ્થાન લેશે. 8મા પગારપંચનો ઉદ્દેશ્ય પગારનો ઈન્ફ્લેશન, જીવનનિર્વાહના ખર્ચ અને વર્તમાન આર્થિક વાસ્તવિકતાઓને અનુરૂપ લાવવાનો છે.

જો અમલીકરણમાં વિલંબ થાય તો શું થશે?
જો પગાર પંચની ભલામણો છ મહિનાના વિલંબ બાદ લાગુ કરવામાં આવે, તો સરકાર કર્મચારીઓને બાકી રકમ એકસાથે ચૂકવશે. આનો અર્થ એ કે, તે છ મહિનાના પગાર તફાવતની ચુકવણી એક સાથે કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ કે 1 જાન્યુઆરી 2026થી અમલમાં આવનાર પગાર વધારો સંપૂર્ણપણે લાગુ કરવામાં આવશે અને અમલીકરણ પછી બાકી રકમ એક સાથે જમા કરવામાં આવશે.

પગાર બાકી રકમની ગણતરી
ધારો કે નવા માળખા હેઠળ કર્મચારીનો મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયાથી વધીને 44,000 રૂપિયા થઈ જાય છે. આ દર મહિને 26,000 રૂપિયાનો વધારો છે. જો 6 મહિનાનો વિલંબ થાય છે, તો બાકી રકમની ગણતરી નીચે મુજબ કરવામાં આવશે.

₹26,000×6= ₹1,56,000

આનો સીધો અર્થ એ થયો કે, કર્મચારીઓને એકસાથે 1.56 લાખ રૂપિયા ચુકવવામાં આવશે. જોકે, વાસ્તવિક રકમ કર્મચારીના પગાર સ્તર અને લાગુ ફિટમેન્ટ પરિબળ પર આધારિત રહેશે.

અપેક્ષિત લાભો અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
એવી ઉમ્મીદ કરવામાં આવી રહી છે કે, 8મા પગાર પંચ દ્વારા લઘુત્તમ મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયાથી વધારીને 44,000 રૂપિયા થઈ શકે છે. આ સાથે જ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.46નો અંદાજ છે. આનો અર્થ એ છે કે, નવો પગાર વર્તમાન મૂળ પગાર કરતા લગભગ અઢી ગણો હશે. જ્યારે કમિશન હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે રચાયું નથી, ત્યારે તેની મંજૂરી સરકારી પગાર માળખામાં સુધારા તરફ એક મોટું પગલું હશે. કમિશન 1 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ લાગુ થવાની અપેક્ષા હોવાથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ નોંધપાત્ર પગાર વધારાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. વધુમાં જો વિલંબ થાય છે, તો નોંધપાત્ર બાકી ચૂકવણી પણ થઈ શકે છે.

