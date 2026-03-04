8મા પગાર પંચમાં મૂળ પગારમાં 66%નો વધારો ! આ ફેરફાર પર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની નજર

Prev
8th Pay Commission Update: 8મા નાણાપંચ હેઠળ પગાર વધારા અંગે ચર્ચાઓ વેગ પકડી રહી છે. ગયા મહિને, રાષ્ટ્રીય પરિષદ, સંયુક્ત સલાહકાર મશીનરીની એક બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં, 8મા નાણાપંચ હેઠળ પગાર સુધારણા માટે ફેમિલી યુનિટ ત્રણથી વધારીને પાંચ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 04, 2026, 09:22 PM IST
  • 8મા નાણા પંચમાં પગાર વધારા અંગે ચર્ચાઓ જોર પકડી રહી છે. 
  •  8મા નાણા પંચમાં પગાર સુધારણા માટે ફેમિલી યુનિટ 3થી વધારીને 5 કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી
  • જો આ માંગણી સ્વીકારવામાં આવે, તો તે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર સીધી અસર કરશે.

8th Pay Commission Update: 8મા નાણા પંચમાં પગાર વધારા અંગે ચર્ચાઓ જોર પકડી રહી છે. ગયા મહિને, રાષ્ટ્રીય પરિષદ, સંયુક્ત સલાહકાર મશીનરીની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં, 8મા નાણા પંચમાં પગાર સુધારણા માટે ફેમિલી યુનિટ 3થી વધારીને 5 કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. જો આ માંગણી સ્વીકારવામાં આવે છે, તો તે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર સીધી અસર કરશે. આનાથી કર્મચારીઓના પગારમાં 66 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. ચાલો સમજીએ કે કેવી રીતે.

પગાર પંચમાં ફેમિલી યુનિટ માટેનું સૂત્ર શું છે?

ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, ઓલ ઇન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઇઝ ફેડરેશનના સેક્રેટરી જનરલ સી. શ્રીકુમાર કહે છે કે 1956માં 15મા ભારતીય સ્તરના પરિષદમાં ત્રણ ફેમિલી યુનિટ સૂત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી, આ સૂત્રનો ઉપયોગ પગાર પંચમાં મૂળભૂત પગારની ગણતરી કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

ફેમિલી યુનિટ વધારવાની માંગ કેમ થઈ રહી છે?

આ બાબતથી પરિચિત લોકો જણાવે છે કે હવે માતાપિતા પાસે બાળકો માટે પણ કાનૂની જવાબદારી છે. વધુમાં, વિભક્ત પરિવારોને મોટા પાયે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. પરિણામે, પરિવારમાં માતા-પિતાને સમાવવાની ચર્ચા થઈ રહી છે.

મૂળભૂત પગારમાં 66%નો વધારો થશે

એક અહેવાલ મુજબ, જો પરિવારમાં 3 થી 5 સભ્યોનો વધારો કરવામાં આવે તો મૂળ પગારમાં 66%નો વધારો થશે. પરિવારમાં વધારાથી મૂળ પગારમાં 33.33%નો વધારો થવાની ધારણા છે. આવી સ્થિતિમાં, બે સભ્યોનો વધારો થવાથી મૂળ પગારમાં 66% સુધીનો વધારો થઈ શકે છે.

ચાલો તેની અસર સમજીએ.

જો સંપૂર્ણ પરિવાર એકમનો નિયમ લાગુ કરવામાં આવે તો તેની શું અસર થશે? જો કર્મચારી 78,000 રૂપિયાનો મૂળ પગાર મેળવે છે, તો વર્તમાન DA 58 ટકા છે. 8 ટકા DA વધુ વધારી શકાય છે. વધુમાં, વાર્ષિક વધારો 12% છે. જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.76 ટકા પર રહે છે, તો મૂળ પગાર ઓછામાં ઓછો 138,688 રૂપિયા થશે.

2- બીજી સ્થિતિ: જો ફેમિલી યુનિટની સંખ્યા 3થી વધારીને 5 કરવામાં આવે, તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.42 થશે. પરિણામે, 78,800 રૂપિયાનો મૂળ પગાર મેળવતા કર્મચારીનો મૂળ પગાર 190,676 રૂપિયા થશે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

