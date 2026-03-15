Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં થશે 35%નો વધારો...એરિયસને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારે નવેમ્બર 2025માં 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના સાથે લાખો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક મોટી પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. આ પંચ હાલના 7મા પગાર પંચનું સ્થાન લેશે, જે વર્ષ 2016થી અમલમાં છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 15, 2026, 12:16 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: નવા પગાર પંચનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કર્મચારીઓના પગાર, પેન્શન અને ભથ્થાંના સંપૂર્ણ માળખાની સમીક્ષા કરી તેને વર્તમાન આર્થિક સ્થિતિ મુજબ અપડેટ કરવાનો છે. નાણા મંત્રાલયે આ પ્રક્રિયાને આગળ ધપાવતા કર્મચારીઓ, પેન્શનરો, કર્મચારી સંગઠનો અને અન્ય હિતધારકો પાસેથી સૂચનો માંગ્યા છે. આ માટે એક ઓનલાઇન પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં લોકો પોતાના મંતવ્યો અને સૂચનો મોકલી શકે છે. આ સુવિધા 30 એપ્રિલ 2026 સુધી ખુલ્લી રહેશે. સરકારે પંચને તેનો અંતિમ અહેવાલ આપવા માટે અંદાજે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે, ત્યારબાદ સરકાર રિપોર્ટનો અભ્યાસ કરીને અંતિમ નિર્ણય લેશે.

Add Zee News as a Preferred Source

પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
જો અગાઉના પગાર પંચોની વાત કરીએ તો દર વખતે પગારમાં સારો વધારો જોવા મળ્યો છે. 7મું પગાર પંચ લાગુ થયું ત્યારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ બેઝિક પગાર વધારીને ₹18,000 કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે મહત્તમ બેઝિક પગાર ₹2.5 લાખ પ્રતિ માસ નક્કી કરાયો હતો. હવે 8મા પગાર પંચને લઈને કર્મચારીઓમાં આશા છે કે આ વખતે પણ પગારમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર ચર્ચા
સૌથી વધુ ચર્ચા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (Fitment Factor) અંગે થઈ રહી છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ આંકડો છે જેના દ્વારા વર્તમાન બેઝિક સેલરીને ગુણીને નવો પગાર નક્કી કરવામાં આવે છે. નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે આ વખતે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.4 થી 3.0 ની વચ્ચે હોઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો કર્મચારીઓના પગારમાં અંદાજે 20% થી 35% સુધીનો વધારો જોવા મળી શકે છે. જોકે, અંતિમ નિર્ણય પંચની ભલામણો અને સરકારની મંજૂરી પછી જ લેવામાં આવશે.

એરિયસ (Arrears) અંગે સારા સમાચાર
એરિયસને લઈને પણ કર્મચારીઓ માટે રાહતના સમાચાર છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે સરકાર ભલે પંચની ભલામણો મંજૂર કરવામાં સમય લે, પરંતુ પગાર સુધારણાની અસર 1 જાન્યુઆરી 2026 થી માનવામાં આવશે. એટલે કે, જ્યારે પણ નવો પગાર લાગુ થશે, ત્યારે કર્મચારીઓને તે તારીખથી અમલીકરણ સુધીનું એરિયસ (બાકી નીકળતો પગાર) પણ મળી શકે છે.

એનાલિસ્ટે શું કહ્યું?
ફાઇનાન્સ એનાલિસ્ટ્સનું કહેવું છે કે અંતિમ પગાર વધારો ઘણા આર્થિક પરિબળો પર આધાર રાખશે. જેમાં મોંઘવારીની સ્થિતિ, સરકારની નાણાકીય ક્ષમતા, ટેક્સ કલેક્શન અને 16મા નાણા પંચની ભલામણો સામેલ છે. સરકાર પ્રયાસ કરશે કે કર્મચારીઓને સારો પગાર વધારો મળે, પરંતુ સાથે જ સરકારી તિજોરી પર વધુ બોજ ન પડે. આથી 8મા પગાર પંચ અંગેનું અંતિમ ચિત્ર આગામી 12-18 મહિનામાં જ સ્પષ્ટ થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news