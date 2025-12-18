Prev
8th Pay Commission: શું 1 જાન્યુઆરી, 2026થી વધશે પગાર ? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ


8th Pay Commission Update:  8મા પગાર પંચ પર મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સરકારે તેના વિશે સંસદમાં જવાબ આપ્યો હતો, મહત્વનું છે કે 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બરના રોજ પુરો થઈ રહ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:14 PM IST

8th Pay Commission Update: 8મા પગાર પંચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થશે, પરંતુ સરકારે હજુ સુધી નવી ભલામણોની તારીખનો કોઈ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો નથી. 

હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે 8મા પગાર પંચનો અમલ ક્યારે થશે, અને શું કર્મચારીઓને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી શરૂ થતા 8મા પગાર પંચ હેઠળ તેમના બાકી પગાર મળશે? આ દરમિયાન, આ બાબતે એક મોટો સુધારો સામે આવ્યો છે.

સરકારે શું કહ્યું?

ખરેખર, 8મા પગાર પંચના અમલનો મુદ્દો તાજેતરમાં સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. આ મુદ્દાના જવાબમાં, નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રક્રિયા આગળ વધી રહી છે અને સરકાર યોગ્ય સમયે અમલીકરણની તારીખ નક્કી કરશે. આ નિવેદન સૂચવે છે કે 1 જાન્યુઆરી, 2026થી શરૂ થતા બાકી ચૂકવણી અંગે હજુ સુધી કોઈ કરાર થયો નથી. 

સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી

જોકે 1 જાન્યુઆરી, 2026ને સંભવિત તારીખ તરીકે ગણવામાં આવી રહી છે, સરકારે હજુ સુધી 8મા પગાર પંચને લાગુ કરવાની તારીખની સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી. તમને જણાવી દઈએ કે નવેમ્બરમાં, કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચની રચના કરી છે.

7મું પગાર પંચ 31 ​​ડિસેમ્બર, 2025

નોંધનીય છે કે હાલમાં દેશમાં લગભગ 48.62 લાખ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને 67.85 લાખ પેન્શનરો છે. હાલમાં, કર્મચારીઓને 2016માં લાગુ કરાયેલા 7મા પગાર પંચ હેઠળ ચૂકવણી કરવામાં આવી રહી છે. 7મું પગાર પંચ 31 ​​ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ સમાપ્ત થશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

8th Pay Commission Update7th Pay Commission8th Pay Commissionsalarygovernment employeeGujarati NewsCentral government employeesPensioners

