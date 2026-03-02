8th Pay Commission: પગારમાં બમ્પર વધારાની તૈયારી! બઝિક પે સાથે ભથ્થામાં થશે મોટો વધારો, જાણો વિગત
8th Pay Commission salary news: દેશભરમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની નજર આઠમાં પગાર પંચ પર રહેલી છે. નવું પગાર પંચ લાગૂ થવાથી પગારમાં મોટો વધારો થશે. આવો સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ કે કેટલો વધારો સંભવ છે.
- DA ને નવા પગારપંચમાં મર્જ કરવામાં આવી શકે છે
- આઠમાં પગાર પંચથી કરોડો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને થશે ફાયદો
- જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.5 કે 2.8 છે તો તેનો પગાર 150% કે તેનાથી વધુ વધી જશે
8th Pay Commission લાગૂ થવાની કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આતૂરતાથી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. પરંતુ આ વચ્ચ સૌથી વધુ ચર્ચા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની છે. ઘણા સરકારી કર્મચારી માને છે કે જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.5 કે 2.8 છે તો તેનો પગાર 150% કે તેનાથી વધુ વધી જશે. પરંતુ આ સત્ય નથી. ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો મતલબ સીધો પગારમાં વધારાથી હોતો નથી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એક મલ્ટીપ્લાયર છે જે તમારી વર્તમાન બેઝિક સેલેરી પણ ગણવામાં આવે છે, જેથી બદલાયેલું પે સ્ટ્રક્ચર હેઠળ તમારી નવી બેઝિક સેલેરી નક્કી થઈ શકે. પરંતુ નવા પગાર પંચ હેઠળ આ વખતે પગારમાં સારો વધારો થવાની આશા છે.
DA ને નવા પગારપંચમાં કરવામાં આવે છે મર્જ
નવું પે કમીશન લાગૂ થતાં પહેલા કર્મચારીઓના પહેલાથી જ મોંઘવારી ભથ્થું મળી રહ્યું છે. આ મોંઘવારી સાથે જોડાયેલો એક હિસ્સો છે, જે દર છ મહિને વધે છે. જ્યાં સુધી નવું પે કમીશન લાગૂ થાય છે, ત્યાં સુધી DA હંમેશા બેઝિક પેના 50, 100 કે 125% સુધી પહોંચી જાય છે. જ્યારે નવું પે સ્ટ્રક્ચર લાગૂ થાય છે તો જમા થયેલ ડીએ પહેલા બેઝિક પેમાં સામેલ કરવામાં આવે છે અને પછી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કરવામાં આવે છે અને માત્ર બાકીનો હિસ્સો જ મુખ્ય વધારો બને છે.
7મા પગાર પંચ હેઠળઃ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર: 2.57
બેઝિક પે સાથે મર્જ કરવા પર DA 125% સુધી પહોંચી ગયું.
ઉદાહરણઃ બેઝિક પેઃ 7000 રૂપિયા
125% પર DA: 8,750 રૂપિયા
પહેલાથી મળી રહેલા ટોટલ: Rs 15,750
2.57× ગુણા કર્યા બાદઃ નવો બેઝિક Rs 18,000
અસલી વધારો: 18,000 રૂપિયા – 15,750 રૂપિયા = 2,250 રૂપિયા
અસલી વધારો લગભગ 14.3% હતો.
ક્યા પગાર પંચમાં પગાર કેટલો વધ્યો?
બીજા પગાર પંચમાં વધારો: 14.20%
ત્રીજા પગાર પંચમાં વધારો: 20.60%
ચોથા પગાર પંચમાં વધારો: 27.60%
પાંચમાં પગાર પંચમાં વધારો: 31.00%
છઠ્ઠા પગાર પંચમાં વધારો: 54.00%
સાતમાં પગાર પંચમાં વધારો: 14.30%
8th પે કમીશનમાં શું આશા
વ્તમાન સ્થિતિઃ અત્યારનું બેઝિક પે (લેવલ-1) 18000 રૂપિયા
વર્તમાન DA: 58%
8th Pay Commission ના લાગૂ થવામાં ઓછામાં ઓછા 18-24 મહિનાની આશા છે. તેનો મતલબ છે કે લગભગ 4 અન્ય ડીએ રિવીઝન થશે. માની લઈએ કે નવું પગાર પંચ લાગૂ થતાં પહેલા DA લગભગ 68 ટકા સુધી પહોંચી જાય છે.
18,000 રૂપિયાના 68% = 12,240 રૂપિયા
8th CPC પહેલા કુલ પગાર: 18,000 રૂપિયા + 12,240 રૂપિયા = 30,240 રૂપિયા
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 (7th CPC જેવું જ) તો પગારમાં કુલ કેટલો વધારો
18,000 રૂપિયા × 2.57 = 46,260 રૂપિયા
અસલી વધારો: 46,260 રૂપિયા – 30,240 રૂપિયા = 16,020 રૂપિયા
53% નો અસલી વધારો
સ્થિતિ 2: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.86
18,000 રૂપિયા × 2.86 = 51,480 રૂપિયા
અસલી વધારો: 51,480 રૂપિયા – 30,240 રૂપિયા = 21,240 રૂપિયા
70% નો અસલી વધારો
આ એક મોટો વધારો હશે અને કર્મચારી યુનિયનોની માંગની નજીક હશે.
