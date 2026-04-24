8th Pay Commission: શું લઘુત્તમ પગાર વધીને ₹72,000 થશે? જો સરકાર માંગ સ્વીકારે તો શું બદલાશે?

Salary Hike: કેન્દ્રીય કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા આઠમા પગાર પંચને પોતાની માંગણીઓ અંગેના પત્રો સોંપવામાં આવી રહ્યા છે. હવે સંરક્ષણ મંત્રાલયના સિવિલિયન કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ભારતીય પ્રતિરક્ષા મજૂર સંઘ (BPMS) એ મેમોરેન્ડમ સોંપીને ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને ચાર ગણું કરવાની માંગ કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 24, 2026, 02:06 PM IST
8th Pay Commission: શું લઘુત્તમ પગાર વધીને ₹72,000 થશે? જો સરકાર માંગ સ્વીકારે તો શું બદલાશે?

Fitment Factor Demand: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે આઠમા પગાર પંચ અંગે ચર્ચાઓ તેજ બની છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયના નાગરિક કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી સંસ્થા ભારતીય પ્રતિરક્ષા મજૂર સંઘ (BPMS) એ કમિશનને પોતાનું મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું છે. તેની માંગમાં, તેણે લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹72,000 પ્રતિ માસ અને મહત્તમ ₹10 લાખ કરવાની માંગ કરી છે. આ માંગ 4.0 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધારિત છે. જો આ માંગ સ્વીકારવામાં આવે તો કર્મચારીઓના પગારમાં ચાર ગણો વધારો થઈ શકે છે. BPMS દ્વારા આઠમા પગાર પંચને રજૂ કરાયેલી તેની માંગણીઓમાં, એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે વાર્ષિક પગાર વધારો 3% થી વધારીને 6% કરવામાં આવે અને પરિવારના એકમોની સંખ્યા 3% થી વધારીને 5 કરવાની વાત કહેવામાં આવે છે.

BPMS એ શું માંગણી કરી હતી?
BPMS એ નેશનલ કાઉન્સિલ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM) નું સભ્ય છે. 8મા પગાર પંચને એક વિગતવાર મેમોરેન્ડમ સુપરત કરવામાં આવ્યું હતું. સંગઠનના કાર્યકારી પ્રમુખ મુકેશ સિંહે જણાવ્યું હતું કે તેમને આશા છે કે કમિશન તેનો અહેવાલ તૈયાર કરતી વખતે તેમની માંગણીઓ પર વિચાર કરશે. 7મા પગાર પંચ હેઠળ, એન્ટ્રી-લેવલ (પે લેવલ-1) કર્મચારીનો મૂળ પગાર ₹18,000 છે. જો BPMS ની માંગણીઓ પૂર્ણ થાય છે, તો લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹72,000 થશે. તેના સિવાય, લેવલ-18 હેઠળ ઉચ્ચ મૂળ પગાર ₹2.5 લાખથી વધારીને ₹10 લાખ પ્રતિ માસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

મિનિમમ સેલેરી 72,000 રૂપિયા કેમ માંગવામાં આવી?
BPMS એ તેની ગણતરી માટે આંકડાશાસ્ત્ર અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય (MoSPI) ના માથાદીઠ ચોખ્ખી રાષ્ટ્રીય આવકનો ઉપયોગ કર્યો. સંસ્થાનો દાવો છે કે 2016-17 માં માથાદીઠ આવક 103,219 રૂપિયા હતી, જે 2024-25 માં વધીને 192,774રૂપિયા થશે, જે આશરે 86.76% નો વધારો દર્શાવે છે. BPMS એ આ વધારાની ગણતરી 7મા પગાર પંચના લઘુત્તમ પગારમાં લાગુ કરીને કરી.

શા માટે 72,000 ની માંગ કરવામાં આવી?
સંગઠને આ ગણતરી માટે મંત્રાલય (MoSPI) ના માથાદીઠ રાષ્ટ્રીય આવકના આંકડાનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેમનો દાવો છે કે વર્ષ 2016-17 માં માથાદીઠ આવક ₹1,03,219 હતી. વર્ષ 2024-25 માં તે વધીને ₹1,92,774 થઈ ગઈ છે (લગભગ 86.76% નો વધારો). ગણતરી મુજબ આ આંકડો ₹88,524 સુધી પહોંચે છે, પરંતુ સરકાર પરના નાણાકીય બોજ, પેન્શન, અને રાજ્ય સરકારોના પગાર માળખા પરની અસરને ધ્યાનમાં રાખીને, સંગઠને વ્યવહારુ અભિગમ અપનાવીને ₹72,000ને ન્યાયસંગત ગણાવ્યા છે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 4.0 અને આગળ શું?
લઘુત્તમ પગારમાં ચાર ગણો વધારો કરવાની માંગણી સાથે, BPMS એ 4.0 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની પણ માંગણી કરી છે. સંગઠને સ્પષ્ટતા કરી છે કે આમાંથી 1.58% DA તટસ્થીકરણ છે. બાકીનો ભાગ વાસ્તવિક વધારો છે, જે કર્મચારીઓને સન્માનજનક જીવનધોરણ પૂરું પાડવા માટે જરૂરી છે. અગાઉના પગાર પંચના સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને આ પરિબળ યોગ્ય છે. વધુમાં, તેઓ વાર્ષિક 3% વધારાથી 6% સુધી વધારવાની પણ માંગ કરી રહ્યા છે.

હવે પછીની પ્રક્રિયા
આઠમા પગાર પંચ પર હાલમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. કર્મચારી સંગઠનો માટે તેમના મેમોરેન્ડમ રજૂ કરવાની અંતિમ તારીખ 30 એપ્રિલ, 2026 છે. કમિશનને તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે, અને અહેવાલ 2027 માં રજૂ થવાની અપેક્ષા છે. કમિશનની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી લાગુ થઈ શકે છે. બાકી રકમ પણ અપેક્ષિત છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની આ માંગણીઓ પર વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે. જો કમિશન આમાંથી કોઈપણ સ્વીકારે છે, તો પગાર, પેન્શન અને ભથ્થામાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

