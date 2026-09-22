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OPS Reinstated: શું OPS ફરી લાગુ થશે કે NPS ચાલુ રહેશે? શું છે કર્મચારીઓની માંગ?

OPS Reinstated: કર્મચારી સંગઠનોએ કમિશન સમક્ષ અનેક માંગણીઓ મૂકી છે, જેમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં વધારો, પગાર સુધારણા, પેન્શન સુધારણા અને વિવિધ ભથ્થાઓમાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે. સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના MSAએ OPSને ફરી લાગુ કરવાની માંગ કરી છે. સંગઠને છેલ્લા પગારના 50 ટકા જેટલા ગેરંટીકૃત પેન્શનની પણ માંગ કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 22, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 05:31 PM IST
OPS Reinstated: શું OPS ફરી લાગુ થશે કે NPS ચાલુ રહેશે? શું છે કર્મચારીઓની માંગ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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