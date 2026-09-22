/OPS Reinstated: શું OPS ફરી લાગુ થશે કે NPS ચાલુ રહેશે? શું છે કર્મચારીઓની માંગ?

OPS Reinstated: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 8મું પગાર પંચ હાલમાં પગાર, પેન્શન અને ભથ્થાં સંબંધિત અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર વિચાર કરી રહ્યું છે. 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ તેની રચના થઈ ત્યારથી, કમિશનને સરકારને તેનો અંતિમ અહેવાલ સુપરત કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે, અને લગભગ 10 મહિના પસાર થઈ ગયા છે.
કમિશનના અધ્યક્ષ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ છે. કમિશન કર્મચારી સંગઠનો, પેન્શનર સંગઠનો અને અન્ય સંગઠનો સાથે માંગણીઓ અને સૂચનો પર ચર્ચા કરી રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી, કમિશને દેશભરના વિવિધ શહેરોમાં બેઠકો યોજી છે. સપ્ટેમ્બરમાં, કમિશને 9 સપ્ટેમ્બરે પુડુચેરીમાં અને 16થી 18 સપ્ટેમ્બરે ચંદીગઢમાં બેઠકો યોજી હતી. બેંગલુરુમાં 7 અને 8 ઓક્ટોબરે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી લઈને પેન્શન સુધીના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા
કર્મચારી સંગઠનોએ કમિશન સમક્ષ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં વધારો, પગાર સુધારણા, પેન્શન સુધારણા અને વિવિધ ભથ્થાઓમાં ફેરફાર સહિત અનેક માંગણીઓ મૂકી છે. જો કે, જૂની પેન્શન યોજના (OPS) અને રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)નો મુદ્દો ખાસ મહત્વપૂર્ણ રહે છે. 2004 પછી ભરતી કરાયેલા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે નિવૃત્તિ પછીની નાણાકીય સુરક્ષા અંગે અનેક કર્મચારી સંગઠનોએ કમિશન સમક્ષ પોતાની ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી છે.
OPS ફરી લાગુ કરવાની માંગ
ઘણા કર્મચારી સંગઠનો કહે છે કે વર્તમાન ફાળો આપતી પેન્શન સિસ્ટમ નિવૃત્તિ પછીની નાણાકીય સુરક્ષા માટેની તેમની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરતી નથી. તેઓ માને છે કે કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારો માટે નિશ્ચિત પેન્શન સિસ્ટમ આવશ્યક છે.
ભારતના સર્વેક્ષણના MSAએ OPS ફરી લાગુ કરવાની માંગ કરી છે. સંગઠને છેલ્લા ચૂકવેલા પગારના 50 ટકા જેટલા ગેરંટીકૃત પેન્શનની પણ માંગ કરી છે.
આ દરમિયાન, ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સે માંગ કરી છે કે NPS અને UPS હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા કર્મચારીઓને નિર્ધારિત લાભ પેન્શન સિસ્ટમમાં સમાવવામાં આવે. રેલ્વે સિનિયર સિટીઝન્સ સોસાયટીએ પણ નિવૃત્તિ પછી લઘુત્તમ ગેરંટીકૃત પેન્શન અને વધુ નાણાકીય સુરક્ષાની માંગ કરી છે.
8મા પગાર પંચમાં આગળ શું થશે?
આ સંગઠનોની માંગણીઓ તેમના સંબંધિત મેમોરેન્ડમ દ્વારા 8મા પગાર પંચ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે. અન્ય કર્મચારી અને પેન્શનર સંગઠનોએ પણ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, પેન્શન સમાનતા અને લઘુત્તમ પેન્શનમાં વધારો સહિત અનેક સૂચનો કર્યા છે.
કમિશન હવે વિવિધ હિસ્સેદારો પાસેથી મળેલી આ માંગણીઓ અને સૂચનોનો અભ્યાસ કરશે. ત્યારબાદ કમિશન સરકારને તેની ભલામણો રજૂ કરશે. ઉપલબ્ધ સમયમર્યાદાના આધારે, અંતિમ અહેવાલ મે-જૂન 2027ની આસપાસ અપેક્ષિત છે.