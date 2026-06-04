/કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ટેક હોમ સેલરીમાં થશે બમ્પર વધારો? સરકાર લાગુ કરી શકે છે આ ખાસ ફોર્મ્યુલા!

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો બધું બરાબર રહ્યું તો આવતા વર્ષના પ્રથમ છ મહિનામાં પગાર પંચ પોતાની ભલામણો સરકારને સોંપી શકે છે. આ પહેલાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના અલગ-અલગ સંગઠનો પગાર પંચને પોતાની માંગણીઓની યાદી આપી રહ્યા છે. બીજી તરફ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અંદાજના આધારે પોતાના પગારની ગણતરી કરી રહ્યા છે. ચાલો અંદાજના આધારે જાણી લઈએ કે, નવા પગાર પંચની કર્મચારીઓની ટેક હોમ સેલરી (Take Home Salary) પર કેટલી અસર પડશે.
શું છે અંદાજ?
ટેક હોમ સેલરી વધવાનો આખો મામલો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે જોડાયેલો છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધવાની સાથે-સાથે બેઝિક પેમાં મોટો વધારો થઈ શકે છે. જો કે, એવું પણ નથી કે ટેક હોમ સેલરી માત્ર બેઝિક પેથી જ નક્કી થાય છે. તેમાં મોંઘવારી ભથ્થા (DA) ઉપરાંત મકાન ભાડા ભથ્થું (HRA), પરિવહન ભથ્થું (TA) વગેરે પણ સામેલ હોય છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી
આમ તો 7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ મોટાભાગના કર્મચારી સંગઠનો 3 કે તેથી વધુની માંગણી કરી રહ્યા છે. જો કે, સરકાર તેને 3ની નીચે જ રાખી શકે છે. નિષ્ણાતોનું માનીએ તો સરકાર 2.86ની ફોર્મ્યુલા લાગુ કરી શકે છે. જો આવું થશે તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની ટેક હોમ સેલરી કેટલી થશે, ચાલો તેનું ગણિત સમજી લઈએ.
કેટલો વધી જશે પગાર?
ધારો કે, કોઈ કર્મચારીનો વર્તમાન બેઝિક પગાર 18,000 રૂપિયા છે અને તેને 60 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું એટલે કે DA મળી રહ્યું છે. આવા કર્મચારીની કુલ માસિક આવક અલગ-અલગ ભથ્થાઓ મળીને અંદાજે 35,000થી 40,000 રૂપિયાની વચ્ચે હશે. જો ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા 2.86ની થાય છે, તો 8મા પગાર પંચમાં બેઝિક પગાર 51,480 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. આ કારણે DA અને HRA સહિત અન્ય ભથ્થાઓમાં પણ મોટો વધારો થશે. આવી સ્થિતિમાં આ કર્મચારીનો કુલ માસિક પગાર 75,000 રૂપિયાથી 90 હજાર રૂપિયાની વચ્ચે થઈ શકે છે.
કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે, જો સરકાર 50 ટકાથી વધુ ડીએ (DA)ને બેઝિક પગારમાં મર્જ કરી દેવામાં આવે છે, તો કર્મચારીઓને વધારાનો લાભ મળી શકે છે. આનાથી ભવિષ્યમાં મળનારા એચઆરએ, ગ્રેચ્યુઈટી, પેન્શન અને અન્ય સેવાકીય લાભોમાં પણ વધારો થશે.
નોંધનીય છે કે, આઠમા પગાર પંચની રચના ગયા વર્ષે કરવામાં આવી હતી. પગાર પંચે ચાલુ વર્ષના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં એક વેબસાઈટ લોન્ચ કરી હતી. વેબસાઈટના માધ્યમથી પગાર પંચ દ્વારા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના સંગઠનો પાસેથી પગાર અને ભથ્થા સહિત અન્ય સુવિધાઓ માટે સૂચનો માંગવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ પગાર પંચ સતત સંગઠનો સાથે બેઠકો પણ કરી રહ્યું છે.