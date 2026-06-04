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કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ટેક હોમ સેલરીમાં થશે બમ્પર વધારો? સરકાર લાગુ કરી શકે છે આ ખાસ ફોર્મ્યુલા!

8th Pay Commission: આવતા વર્ષના પ્રથમ છ મહિનામાં પગાર પંચ પોતાની ભલામણો સરકારને સોંપી શકે છે. નિષ્ણાતોનું માનીએ તો સરકાર 2.86ની ફોર્મ્યુલા લાગુ કરી શકે છે. જો આવું થશે તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની ટેક હોમ સેલરીમાં મોટો વધારો થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 04, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:59 PM IST
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ટેક હોમ સેલરીમાં થશે બમ્પર વધારો? સરકાર લાગુ કરી શકે છે આ ખાસ ફોર્મ્યુલા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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