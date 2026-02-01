નાણામંત્રીએ Semicondutor પર કરી અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જાહેરાત, જાણો સરકારનું પ્લાનિંગ
Budget 2026 Semiconductor Stocks India: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટમાં સેમિકન્ડક્ટર અંગે મોટી જાહેરાત કરતા ચિપ બનાવતી કંપનીઓના શેરમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
Budget 2026 Semiconductor Stocks India: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટમાં સેમિકન્ડક્ટર અંગે મોટી જાહેરાત કરી છે, જેથી ડિક્સન ટેક, સીજી પાવર અને અન્ય ચિપ બનાવતી કંપનીઓના શેરમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો. આ શેરમાં 6% સુધીનો વધારો થયો છે.
સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્ર પર મોટો દાવ
બજેટમાં સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રની ક્ષમતા વધારવા પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. સરકારે દેશના સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા અને તેની સપ્લાય ચેઇનને વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે, જેનાથી ભારત આ વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બનશે.
આ પહેલ હેઠળ, સેમિકન્ડક્ટર મિશન 2.0 પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યું છે, જે ડિઝાઇન, ઉત્પાદન અને પેકેજિંગમાં રોકાણને વેગ આપશે, જેનાથી ભારત વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલામાં મજબૂત હાજરી સ્થાપિત કરી શકશે.
ચીન પર નિર્ભરતા ઓછી થશે
બજેટમાં એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરતા, નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે EMS PLI ને 40,000 કરોડ રૂપિયા સુધી વધારવાનો પ્રસ્તાવ છે. વધુમાં, તમિલનાડુ, કેરળ અને આંધ્રપ્રદેશમાં રેર અર્થ મિનરલ્સ માટે કોરિડોર બનાવવામાં આવશે. સેમિકન્ડક્ટર માટે 40,000 કરોડ રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ જાહેરાતથી ચીન પર નિર્ભરતા ઓછી થશે.
ભારતને વૈશ્વિક બાયોફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનાવવા માટે બાયોફાર્મા શક્તિ યોજના શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન (ISM) 2.0 ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવામાં આવશે. સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રમાં ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ યોજના માટેનો ખર્ચ વધીને ₹40,000 કરોડ થશે. ઓડિશા, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ અને તમિલનાડુમાં સમર્પિત રેર અર્થ કોરિડોર બનાવવામાં આવશે.
ફાર્મા અને EMS ક્ષેત્રોને પણ પ્રોત્સાહન મળ્યું
સરકારે ભારતને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ માટે વૈશ્વિક ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનાવવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. આનાથી ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદન, નિકાસ અને સંશોધન માટે નવી તકો ખુલશે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા માટે, EMS (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ સર્વિસીસ) PLI યોજનાનો વ્યાપ વધારવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ, PLI ખર્ચ વધારીને ₹40,000 કરોડ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે, જે સ્થાનિક ઉત્પાદનને મોટો વેગ આપશે અને રોજગારની નવી તકો ઉભી કરશે.
