Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

લાખો પેન્શનરોને મોટો ઝટકો? 8મા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્રમાંથી થયા બહાર ? જાણો સમગ્ર મામલો

8th Pay Commission: સંગઠનનું કહેવું છે કે 8મા પગાર પંચના ToR દ્વારા 2014 માં 7મા પગાર પંચના નોટિફિકેશનમાં પેન્શન અને નિવૃત્તિ લાભોની સમીક્ષા સંબંધિત ભાગ દૂર કરવામાં આવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:19 PM IST

Trending Photos

લાખો પેન્શનરોને મોટો ઝટકો? 8મા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્રમાંથી થયા બહાર ? જાણો સમગ્ર મામલો

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચની ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR)ની સંપૂર્ણ સૂચના જાહેર કર્યા પછી તરત જ, એક મુખ્ય કર્મચારી સંગઠને ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે કે ToRમાં દેશભરના 69 લાખ પેન્શનરોને બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. આ આરોપ ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશન (AIDEF) દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે 8મા પગાર પંચના ToRમાં 2014ના 7મા પગાર પંચના નોટિફિકેશનમાં પેન્શન અને નિવૃત્તિ લાભોની સમીક્ષા સંબંધિત કલમ દૂર કરવામાં આવી છે.

7મા પગાર પંચના ToRમાં શું હતું

Add Zee News as a Preferred Source

2014 માં જાહેર કરાયેલ 7મા પગાર પંચના ToRમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે કમિશન પહેલાથી જ નિવૃત્ત થઈ ચૂકેલા કર્મચારીઓના પેન્શન માળખાની પણ સમીક્ષા કરશે. 7મા પગાર પંચના જાહેરનામામાં જણાવાયું હતું કે, નિવૃત્ત કર્મચારીઓના પેન્શન અને અન્ય નિવૃત્તિ લાભોના માળખાને નિયંત્રિત કરતા સિદ્ધાંતોની તપાસ કરવી, જેમાં આ ભલામણોની અસરકારક તારીખ પહેલાં નિવૃત્ત થયેલા કર્મચારીઓના પેન્શન સુધારણાની સમીક્ષાનો સમાવેશ થાય છે. એ નોંધવું જોઈએ કે 01.01.2004ના રોજ અથવા તે પછી નિયુક્ત થયેલા તમામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના નિવૃત્તિ લાભો નવી પેન્શન યોજના (NPS) હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે.

આ વિભાગ 8મા પગાર પંચના ToRમાંથી ગુમ થયેલ છે

આ સમગ્ર વિભાગ 3 નવેમ્બરના રોજ નાણા મંત્રાલયના ખર્ચ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા 8મા પગાર પંચના ToRમાંથી ગુમ થયેલ છે. આનો અર્થ એ છે કે પેન્શન અને અન્ય નિવૃત્તિ લાભોની સમીક્ષાનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી.

AIDEFનો વિરોધ અને માંગ

4 નવેમ્બરના રોજ, AIDEF એ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને પત્ર લખીને વિનંતી કરી હતી કે 8મા પગાર પંચના ToRમાં સુધારો કરીને 1 જાન્યુઆરી, 2026 પહેલા નિવૃત્ત થયેલા અથવા નિવૃત્ત થનારા તમામ પેન્શનરોનો સમાવેશ કરવામાં આવે. 

સંગઠને પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, તે અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે 69 લાખ કેન્દ્ર સરકારના પેન્શનરો અને કુટુંબ પેન્શનરો, જેમણે ત્રણ દાયકાથી વધુ સમયથી દેશની સેવા કરી છે, તેમને 8મા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.

વધારાની માંગણીઓ

તેના પત્રમાં, AIDEF એ પણ સૂચન કર્યું હતું કે 8મા પગાર પંચના ToRમાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે:

11 વર્ષ પછી પેન્શનના રૂપાંતરિત મૂલ્યને પુનઃસ્થાપિત કરવાની જોગવાઈ.

સંસદીય સ્થાયી સમિતિની ભલામણો અનુસાર, નિવૃત્તિની તારીખથી દર પાંચ વર્ષે પેન્શનમાં 5% વધારો.

સરકારે શું કહ્યું

જોકે, આ આરોપો અને માંગણીઓ વચ્ચે, કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે 28 ઓક્ટોબરે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે 8મા પગાર પંચની ભલામણો આશરે 5 મિલિયન કેન્દ્ર સરકારી કર્મચારીઓ તેમજ આશરે 69 લાખ પેન્શનરોને આવરી લેશે. 

આ દરમિયાન, AIDEF એ રાષ્ટ્રીય પરિષદ-જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ ​​મશીનરી (NC-JCM)ના સ્ટાફ સાઇડ સેક્રેટરી શિવ ગોપાલ મિશ્રાને પણ તેના પત્રની એક નકલ મોકલી છે, જેમાં તેમને સરકાર સમક્ષ આ મુદ્દો મજબૂતીથી ઉઠાવવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
8th Pay Commission8th Pay Commission news8th pay commission latest updateGujarati NewsBusiness NewsPensionersCentral Employeespm modiAshwini Vaishnaw

Trending news