/શું ₹2,000 થી વધુના UPI વ્યવહારો પર ચાર્જ લાગશે? જાણી લો A થી Z સુધીના નિયમો 

નાણા મંત્રાલયે સંસદમાં ચુકવણી અને સમાધાન પ્રણાલી બિલ 2027 રજૂ કર્યું છે. આ બિલમાં મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) ના અમલીકરણની વાત છે. આ ચાર્જ ₹2,000ની મર્યાદાથી વધુના વ્યવહારો પર લાગુ થઈ શકે છે; એટલે કે, જો ₹2,000 થી વધુની એક ચુકવણી કરવામાં આવે છે, તો MDR ચાર્જ આપવો પડશે.
જોકે, આ મર્યાદા બધા વપરાશકર્તાઓને લાગુ પડતી નથી; તેના બદલે, તે વ્યવસાયિક વ્યવહારો સાથે જોડાયેલ છે. સામાન્ય વપરાશકર્તાઓને અસર થશે નહીં. દૂધ, શાકભાજી અને કરિયાણા જેવી રોજિંદા ખરીદીઓ - તેમજ ઓટો-રિક્ષા અને ટેક્સી ભાડા પર અસર થવાની શક્યતા નથી. જોકે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા બધા દાવાઓ કરાઈ રહ્યાં છે - કેટલીક પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તે બધા વપરાશકર્તાઓને લાગુ પડે છે - પરંતુ તે બિલકુલ સાચું નથી. ચાલો આને વિગતવાર સમજીએ...
₹2,000 ની મર્યાદા શું છે?
આ કયા વપરાશકર્તાઓને અસર કરશે?
આ મુખ્યત્વે બેંકો, UPI સર્વિસ પ્રોવાઈડર, મર્ચન્ટ પેમેન્ટ ઇકોસિસ્ટમ અને BHIM-UPI દ્વારા નાની ચુકવણી સ્વીકારતા વેપારીઓને અસર કરે છે, કારણ કે પ્રોત્સાહનો આ વ્યવહારો પર આધારિત છે. ડેટા અનુસાર, 95% વ્યવહારો ₹2,000 ની મર્યાદાથી નીચે આવે છે, જ્યારે ફક્ત 5% ₹2,000 થી વધુ છે. આનો અર્થ એ છે કે આ ચાર્જ ફક્ત તે 5% વેપારી વ્યવહારો પર લાગુ થશે.
શુલ્ક શું હશે?
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, ₹2,000 થી વધુના વ્યવસાયિક વ્યવહારો માટે પ્રસ્તાવિત ચાર્જ 0.25% થી 0.4% સુધીનો હોઈ શકે છે, જેમાં 25-30 બેસિસ પોઈન્ટની ફી અંગે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. તેના અમલીકરણ માટેની સમયરેખા અંગે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.