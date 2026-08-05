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શું ₹2,000 થી વધુના UPI વ્યવહારો પર ચાર્જ લાગશે? જાણી લો A થી Z સુધીના નિયમો 

કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં એક નવું બિલ રજૂ કર્યું છે જેમાં MDR ચાર્જ ફરીથી લાગુ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. આ બિલ પાસ થયું તો ₹2,000થી વધુની UPI ચૂકવણીઓ પર હવે ચાર્જ આપલો પડશે. પરંતુ આ સામાન્ય ગ્રાહકો પાસેથી વસૂલવામાં આવશે નહીં. ચાલો જાણીએ કે આ નિયમો કોને લાગુ પડશે..

Published: Aug 05, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:13 PM IST
શું ₹2,000 થી વધુના UPI વ્યવહારો પર ચાર્જ લાગશે? જાણી લો A થી Z સુધીના નિયમો 

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