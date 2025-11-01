લેન્સકાર્ટ પછી, આવી રહ્યો છે એક દિગ્ગજ IPO, 7 નવેમ્બરે ખુલશે, GMP પહેલાથી જ દેખાડી રહ્યો છે 60નો નફો
Upcoming IPO: IPOની પાર્ટી હજુ પૂરી થઈ નથી. Lenskartના IPO બંધ થયા પછી, વધુ એક દિગ્ગજ કંપનીનો IPO ખુલશે. કંપનીનો IPO 7 નવેમ્બરે ખુલશે. આ IPO દ્વારા, કંપની 20.8 અબજ નવા શેર જાહેર કરશે.
Upcoming IPO: કંપનીના IPO પર રોકાણ કરવાનું વિચારી રહેલા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર એ છે કે ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીની સ્થિતિ ખૂબ મજબૂત છે, જે પહેલાથી જ 60 રૂપિયાનો વધારો દર્શાવે છે. Lenskartનો IPO 4 નવેમ્બરે બંધ થશે.
Pin Labsનો IPO 11 નવેમ્બરે બંધ થશે. કંપનીનો IPO 6 નવેમ્બરે એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલશે. કંપનીમાં હાલના રોકાણકારો પણ IPO દ્વારા શેર વેચી શકશે. કંપની ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 82.3 મિલિયન શેર જાહેર કરશે.
GMP 60 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીનો IPO 60 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.
શેર કોણ વેચી રહ્યું છે?
પીક XV પાર્ટનર્સ, લંડન સ્થિત એક્ટિસ, પેપાલ, માસ્ટરકાર્ડ એશિયા, સોફિના વેન્ચર્સ S.A., અને કંપનીના સહ-સ્થાપક લોકવીર કપૂર ઓફર ફોર સેલ હેઠળ તેમના શેર વેચી રહ્યા છે. અન્ય ઘણા રોકાણકારો પણ તેમના શેર વેચશે.
કંપની IPOની આવકનું શું કરશે?
કંપની નવા IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ દેવું ચૂકવવા, IT સંપત્તિમાં રોકાણ કરવા, ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ભંડોળ અને ટેકનોલોજી વિકાસ માટે કરશે. ભંડોળનો ઉપયોગ પેટાકંપનીઓ માટે પણ કરવામાં આવશે. ભારત ઉપરાંત, કંપની મલેશિયા, UAE, સિંગાપોર, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુએસ અને આફ્રિકાના કેટલાક ભાગોમાં કાર્યરત છે.
આ કંપનીનો વ્યવસાય કેટલો મોટો છે?
30 જૂન, 2025 સુધીમાં, નાણાકીય વર્ષ 2025 માટે કંપનીનું કુલ વ્યવહાર મૂલ્ય 11.42 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીએ 5.68 અબજ વ્યવહારો કર્યા. આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ 988000 વેપારીઓ, 716 ગ્રાહક બ્રાન્ડ્સ અને સાહસો તેમજ 117 નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.
