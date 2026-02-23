Prev
8મા પગાર પંચ પહેલા કર્મચારીઓને ભેટ, EPFO​​એ પેન્શન સુવિધાને લઈ કર્યો મોટો નિર્ણય, જાણો

EPFO Pension: 8મા પગાર પંચની રાહ જોતા કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર છે, EPFOએ કર્મચારીઓને પહેલા ભેટ આપી છે, આ જૂની પેન્શન યોજના ફરી શરૂ કરી અનેક લોકોને મદદ કરી છે. ત્યારે એ પણ મહત્વનું છે કે દરેક વ્યક્તિ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે નહીં.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:35 PM IST
EPFO Pension: 8મા પગાર પંચ પહેલા, EPFOએ તેના કર્મચારીઓને હાઈ પેન્શન લાભ ફરીથી શરૂ કરીને સારા સમાચાર આપ્યા છે. આ લાભ મેળવનારા કર્મચારીઓ વધુ પેન્શન યોગદાન આપી શકશે. આ લાભ 12 વર્ષ પહેલા સપ્ટેમ્બરમાં બંધ કરવામાં આવ્યો હતો અને હવે તેને ફરીથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.

કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ તાજેતરમાં 8મા પગાર પંચ પહેલા એક મોટી રાહત આપી છે. હકીકતમાં, EPFO​​એ તાજેતરમાં કર્મચારી પેન્શન યોજના હેઠળ જૂની હાઈ પેન્શન લાભ ફરીથી શરૂ કર્યો છે. કર્મચારીઓ હવે મુળ રકમના આધારે હાઈ પેન્શન યોગદાન પસંદ કરી શકશે. આ સારા સમાચાર મુખ્યત્વે એવા કર્મચારીઓ માટે છે, જેમણે 2014 પહેલા હાઈ પેન્શન વિકલ્પ પસંદ કર્યો હતો. તેઓ હવે તેમના સંપૂર્ણ મૂળ પગાર અને DA પર પેન્શન યોગદાન ફરીથી મેળવી શકશે, જેના પરિણામે નિવૃત્તિ પછી નોંધપાત્ર રીતે વધુ પેન્શન મળી શકે છે. 

કોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે?

આ સુવિધા મુખ્યત્વે હાઈ મૂળ પગાર ધરાવતા વરિષ્ઠ કર્મચારીઓને લાભ આપે છે, ભલે તેઓને ઓછી એકમ રકમ મળે. હાઈ પેન્શન ફરી શરૂ કરવાની સુવિધા ફક્ત એવા કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે જેમણે 1 સપ્ટેમ્બર, 2014ના સુધારા પહેલા હાઈ પેન્શન વિકલ્પ પસંદ કર્યો હતો. 

આનો અર્થ એ છે કે તે બધા EPFO ​​સભ્યોને લાગુ પડતો નથી. એક ખાનગી પોર્ટલમાં પ્રકાશિત એક અહેવાલમાં અધિકારીઓને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કોઈ નવો લાભ નથી, પરંતુ ફક્ત પાછલી જોગવાઈને ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ફરી શરૂ કરેલી યોજનાને 2014માં પગાર મર્યાદા લાગુ થયા પછીથી ચાલી રહેલી મૂંઝવણને દૂર કરવા તરફ એક મુખ્ય પગલું તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.

દરેક વ્યક્તિ આ સુવિધાનો લાભ લઈ શકશે નહીં

આ સુવિધા દરેકને ઉપલબ્ધ નથી. 1 સપ્ટેમ્બર, 2014 પછી નોકરી શરૂ કરનારા કર્મચારીઓ આ હાઈ પેન્શન વિકલ્પ માટે પાત્ર નથી. 15,000 રૂપિયાની પેન્શનપાત્ર પગાર મર્યાદા તેમના માટે લાગુ રહેશે. લઘુત્તમ પગાર મર્યાદા ધરાવતા, જેમણે હંમેશા તેમના PFને ફક્ત સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત મર્યાદા પર કાપવામાં આવ્યા છે અને ક્યારેય વાસ્તવિક પગારના આધારે યોગદાન પસંદ કર્યું નથી. નિવૃત્ત કર્મચારીઓ જે 1 સપ્ટેમ્બર, 2014 પહેલા નિવૃત્ત થયા હતા, અને જેમણે તે સમયે ઉચ્ચ પેન્શનનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો ન હતો.

EPFOએ આ વિકલ્પ કેમ બંધ કર્યો?

1 સપ્ટેમ્બર, 2014 પહેલા, કર્મચારીઓ પાસે તેમના મૂળ પગારના આધારે પેન્શન યોગદાન વધારવાનો વિકલ્પ હતો. આ ખાસ કરીને PSU કર્મચારીઓ માટે ફાયદાકારક હતું, પરંતુ પગાર મર્યાદા નક્કી થયા પછી, આ હાઈ પેન્શન વિકલ્પ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. 

EPS માટે ગણતરી કરાયેલ પેન્શનપાત્ર પગારની મહત્તમ મર્યાદા 15,000 રૂપિયા છે. 2014 પછી ભરતી થયેલા કર્મચારીઓ અથવા જેમનો પગાર આ મર્યાદાથી વધુ છે, તેઓ તેમના સાચા મૂળ પગાર પર તેમના પેન્શન યોગદાનનો આધાર રાખી શકતા નથી, જે તેમના સંભવિત પેન્શન લાભોને મર્યાદિત કરે છે.

હાલની EPF ગણતરી શું છે?

સાદી ભાષામાં કહીએ તો, 2014માં લાગુ કરાયેલી વર્તમાન મર્યાદા મુજબ, લઘુત્તમ EPS માસિક પેન્શન 1,000 રૂપિયા છે અને મહત્તમ પેન્શનપાત્ર પગાર 15,000 રૂપિયા છે. આને કારણે, મહત્તમ શક્ય EPS માસિક પેન્શન 7,500 રૂપિયા સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવ્યું છે. 

EPFO​​ના હાલના નિયમો મુજબ, કર્મચારી અને નોકરીદાતા બંને EPF ખાતામાં મૂળ પગાર અને DAના 12 ટકા ફાળો આપે છે. આમાંથી, નોકરી કરનારાને યોગદાનનો 8.33 ટકા કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS)માં જાય છે. જ્યારે 3.67% PF ખાતામાં જમા થાય છે. EPSમાં જમા થયેલા પૈસા કર્મચારીને નિવૃત્તિ પછી માસિક પેન્શન તરીકે આપવામાં આવે છે.

