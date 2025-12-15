Prev
ગુજરાતી કંપનીના IPOની ધમાકેદાર લિસ્ટિંગ, રોકાણકારોને જોરદાર ફાયદો, જાણો

IPO Listing: આ IPO BSE પર 390 રૂપિયા અથવા 37.72 ટકાના પ્રીમિયમે 1452 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો. આ દરમિયાન, કંપનીનો IPO NSE પર 408 રૂપિયા અથવા 38.42 ટકાના પ્રીમિયમે 1470 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:59 PM IST

IPO Listing: કોરોના રેમેડીઝના IPOએ શેરબજારમાં મજબૂત એન્ટ્રી કરી છે. આ IPO 390 રૂપિયા સાથે 1452 પર લિસ્ટ થયો હતો. ગ્રે માર્કેટ પહેલાથી જ કોરોના રેમેડીઝ લિમિટેડ માટે મજબૂત લિસ્ટિંગનો સંકેત આપી રહ્યું હતું.

IPO 8 ડિસેમ્બરે ખુલ્યો હતો

કોરોના રેમેડીઝ લિમિટેડના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 1008 રૂપિયાથી લઈ 1062 રૂપિયા હતી. કંપનીએ 14 શેરનો મોટો જથ્થો બનાવ્યો, જેના માટે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો 14868 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી હતું. આ IPO 8 ડિસેમ્બરથી 10 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો હતો. કોરોના રેમેડીઝનો IPO કદ 655.37 કરોડ રૂપિયા હતુ. કંપની IPO દ્વારા 62 લાખ નવા શેર જાહેર કર્યા છે.

IPO 144 ગણો થયો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ

ત્રણ દિવસના સબ્સ્ક્રિપ્શન સમયગાળા દરમિયાન, IPO 144 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં IPO 30.39 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ કેટેગરીમાં IPO 293.80 વખત અને NII કેટેગરીમાં 220.18 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.

IPO 5 ડિસેમ્બરે એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 194.86 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.

કંપની આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં કાર્યરત

કોરોના રેમેડીઝ લિમિટેડ એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની છે. કંપની કાર્ડિયોલોજી, મહિલા આરોગ્ય, પીડા, યુરોલોજી અને અન્ય ઉપચારાત્મક સ્થિતિઓ માટે દવાઓનું ઉત્પાદન કરે છે. 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધીમાં, કંપની 71 બ્રાન્ડનું સંચાલન કરે છે. કંપની પાસે 22 રાજ્યોમાં 2671 તબીબી પ્રતિનિધિઓ છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

