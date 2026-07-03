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માત્ર 2 દિવસમાં ₹6,700નો ઉછાળો! હવે ક્યાં સુધી પહોંચશે સોનાનો ભાવ? જાણો એક્સપર્ટનું અનુમાન

Gold Price Prediction: સોનાના ભાવમાં ચાલી રહેલો ઘટાડો સમાપ્ત થઈ ગયો છે. સોનાના ભાવ આજે ફરી વધ્યા છે. ઝડપી રિકવરી જોવા મળી રહી છે. સોનું, જે 4,000 ડોલરની નીચે ગબડ્યું હતું, તે આજે 4,177.65 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પાછું આવ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 03, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:13 PM IST
માત્ર 2 દિવસમાં ₹6,700નો ઉછાળો! હવે ક્યાં સુધી પહોંચશે સોનાનો ભાવ? જાણો એક્સપર્ટનું અનુમાન
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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