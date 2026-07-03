/માત્ર 2 દિવસમાં ₹6,700નો ઉછાળો! હવે ક્યાં સુધી પહોંચશે સોનાનો ભાવ? જાણો એક્સપર્ટનું અનુમાન

Gold Price Prediction: સોનાના ભાવ આજે ફરી વધ્યા છે. સોનું આજે $4,177.65 પ્રતિ ઔંસ પર ચડી ગયું છે. સોનાના ભાવમાં વધારાથી લોકોના મનમાં પ્રશ્નો ઉભા થયા છે કે શું સોનું તેના ઉપરના વલણને ચાલુ રાખશે કે તે ફરીથી ઘટશે? શું આ સોનું ખરીદવાનો યોગ્ય સમય છે?
આજે સોનાનો ભાવ શું છે?
સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે. સોનું સતત વધુ મોંઘું થયું છે. છેલ્લા બે દિવસમાં, સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.39 લાખ રૂપિયાથી વધીને 1.46 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયું છે. બે દિવસમાં સોનાના ભાવમાં 6,700 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત રેટ લિસ્ટ મુજબ, 24 કેરેટથી 18 કેરેટ સુધીના સોનાના ભાવ નીચે મુજબ છે.
સોનું કેમ મોંઘુ થઈ રહ્યું છે?
યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના ચેરમેન કેવિન વોર્શનું નીચા વ્યાજ દરો અંગેનું વલણ બજારની અપેક્ષાઓ કરતાં ઓછું આક્રમક હતું. પરિણામે, અપેક્ષિત વ્યાજ દરમાં વધારો, જેનો ઘણાને ડર હતો, તે અપેક્ષિત છે. આ દરમિયાન, યુએસ રોજગાર ડેટાએ ઘણાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ લેબર અનુસાર, 27 જૂને પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં બેરોજગારીના આંકડા 2.15 લાખ હતા, જે બજારની અપેક્ષાઓ 2.20 લાખનો હતો. સુધારેલા રોજગાર ડેટાએ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધાર્યો.
શું સોનું સસ્તું થશે કે વધુ મોંઘુ થશે? કેવી રીતે ખરીદવું
અર્થશાસ્ત્રી, બજાર એક્સપર્ટ અને CA શરદ કોહલીના મતે, આગામી થોડા મહિનામાં સોનાના ભાવ વધુ વધી શકે છે. અમેરિકાના ફુગાવા અને બેરોજગારીના આંકડા સોનાના ભાવને પ્રભાવિત કરશે. શરદના મતે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટવા લાગ્યા છે. અમેરિકામાં અપેક્ષા કરતાં ઓછા બેરોજગારીના આંકડા યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધારો ચાલુ રાખવાની શક્યતા ઘટાડે છે. નબળા ડોલર ઇન્ડેક્સ, ઓછા વ્યાજ દરમાં વધારા સાથે, સોનાના ભાવને ટેકો આપી રહ્યા છે. અમેરિકામાં મધ્ય-સત્ર ચૂંટણીઓ સાથે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરશે. વ્યાજ દરમાં મોટા વધારાની શક્યતા પણ ઓછી છે, જે સોનાના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. આ પરિબળો સોનાના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે.
શું આ સોનું ખરીદવાનો યોગ્ય સમય છે કે રાહ જોવી જોઈએ?
શરદ કોહલી માને છે કે આગામી થોડા મહિનાઓ સુધી સોનું 4,000 ડોલરથી 5,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસની વચ્ચે રહી શકે છે. તેમનું માનવું છે કે સોનું ખરીદવા માટે SIP વ્યૂહરચના અપનાવવી જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે પણ કોઈ કરેક્શન આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિએ નાની માત્રામાં ખરીદી કરવી જોઈએ. તેમનું માનવું છે કે સોનું લાંબા ગાળાનું રોકાણ છે. સોનામાં લાંબા ગાળાના રોકાણ હંમેશા સારું વળતર આપે છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.