દિગ્ગજ એક્સપર્ટે કહ્યું માર્કેટમાં શરૂ થઈ છે મંદી, 2026માં આ ધાતુના ભાવમાં આવશે વધારો
Stock Market Crash Prediction: રિચ ડેડ, પુઅર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ તાજેતરમાં દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકા, યુરોપ અને એશિયામાં ઇતિહાસનો સૌથી મોટો બજાર ઘટાડો શરૂ થયો છે. તેમનું કહેવું છે કે રોકાણકારોએ આ ચીજવસ્તુઓમાં રૂપાંતરિત કરવી જોઈએ.
Stock Market Crash Prediction: રોબર્ટ કિયોસાકીનું કહેવું છે કે રોકાણકારોએ તેમની સંપત્તિઓને ઝડપથી સોનું, ચાંદી, બિટકોઇન અને ઇથેરિયમ જેવી સલામત અને દુર્લભ ચીજવસ્તુઓમાં રૂપાંતરિત કરવી જોઈએ. વર્તમાન નાણાકીય કટોકટી, કૃત્રિમ બુદ્ધિ દ્વારા લાવવામાં આવી રહેલા નોકરી પરિવર્તન સાથે, આ મંદીના મુખ્ય કારણો છે.
મંદીનું મુખ્ય કારણ
કિયોસાકીના મતે, આ મંદી સામાન્ય આર્થિક ચક્ર અથવા રોકાણકારોની ભાવનાનું પરિણામ નથી. તે ઊંડા માળખાકીય પરિબળો, ખાસ કરીને ઝડપથી બદલાતી ટેકનોલોજી અને કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા દ્વારા પ્રેરિત છે.
મિલકતના ભાવમાં પણ ઘટાડો
તેમનું કહેવું છે કે AI નોકરી ગુમાવશે, જેના કારણે ઓફિસ અને રહેણાંક રિયલ એસ્ટેટ બંનેમાં ઘટાડો થશે. તેમણે ચેતવણી આપી છે કે જ્યારે નોકરીઓ જશે, ત્યારે મિલકતના ભાવ પણ ઘટશે.
સોનું, ચાંદી, બિટકોઇન અને ઇથેરિયમ: સલામત વિકલ્પો
આ કટોકટી દરમિયાન, કિયોસાકી રોકાણકારોને સોનું, ચાંદી, બિટકોઇન અને ઇથેરિયમ જેવી સંપત્તિમાં રોકાણ વધારવાની સલાહ આપે છે. તેઓ કહે છે, ચાંદી શ્રેષ્ઠ અને સલામત વિકલ્પ છે.
તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી છે કે હાલમાં $50 ની કિંમતવાળી ચાંદી ટૂંક સમયમાં $70 સુધી પહોંચી શકે છે. 2026 સુધીમાં તે $200 સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. જ્યારે તેઓ બજારમાં ઘટાડા અંગે ચિંતિત છે, ત્યારે તેઓ એમ પણ માને છે કે આ સમયગાળો તૈયાર લોકો માટે એક મોટી તક બની શકે છે. યોગ્ય આયોજન સાથે, આ ઘટાડો સમૃદ્ધિ તરફ પણ દોરી શકે છે.
ભૂતકાળની ભવિષ્યવાણીઓ કેટલી સચોટ હતી?
કિયોસાકીએ અગાઉ બજારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. 9 નવેમ્બરના રોજ, તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે સોનું 27,000 ડોલર અને બિટકોઇન 250,000 ડોલર (2026 સુધીમાં) સુધી પહોંચશે.
તેઓ ઘણીવાર ગ્રેશમ અને મેટકાફના કાયદા જેવા નાણાંના નિયમોનો ઉલ્લેખ કરે છે અને સોનું, ચાંદી, બિટકોઇન અને ઇથેરિયમ ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે, દલીલ કરે છે કે આ દુર્લભ સંપત્તિ હંમેશા ઘટતા ચલણ કરતાં વધુ સારી કામગીરી બજાવે છે. તેમના મતે, આ કટોકટી એક સંક્રમણ ક્ષણ છે, જ્યારે સંપત્તિમાં સૌથી મોટો ફેરફાર અને ટ્રાન્સફર થશે, અને જેઓ સતર્ક રહેશે તેઓ સૌથી વધુ લાભ મેળવી શકશે.
