/₹2,172 કરોડની લોન, ₹579 કરોડમાં સેટલમેન્ટ, સવાલોના ઘેરામાં સરકારી કંપની NARCL

પરિવેશ વાત્સ્યાયન, નવી દિલ્હીઃ જ્યારે ખાનગી કંપનીઓ કરે તો ચોરી.. પરંતુ જ્યારે સરકારી કંપની નજરઅંદાજ કરે તો તેને શું કહેશો. એક સરકારી કંપની સવાલોના ઘેરામાં છે. જેના કારણે જનતાના 1600 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. એક સરકારી એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપનીએ કોઈ પણ કિંમત શોધ કર્યા વિના તે જ ડિફોલ્ટિંગ કંપની સાથે લોનનું સમાધાન કર્યું. સરકારી વ્યવસ્થામાં દરેક વસ્તુની બિડિંગ થાય છે. પરંતુ સરકારી કંપનીએ બિડિંગ કરાવવાની જહેમત ઉઠાવી નહીં અને તેનાથી પ્રજાના પૈસાનું નુકસાન થઈ ગયું.
બેંકમાંથી લોન લઈ તેને ન ચુકવવાના કેસમાં વધુ એક કંપનીનું નામ બહાર આવ્યું છે, જેનું નામ છે Agson Global Pvt. Ltd. Agson Global એ ઘણી બેંકોના સમૂહો પાસેથી હજારો કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી. Agson Global તે લોન ચુકવવામાં નિષ્ફળ રહી અને ત્યારબાદ આ લોન NPA થઈ ગઈ.
સુપ્રીમે દખલ આપવાનો ઇનકાર કર્યો
સમય પર લોન ન ચુકવવાને કારણે એકાઉન્ટ NPA થયું અને મામલો insolvency court એટલે કે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) માં પહોંચ્યો. બાદમાં Agson Global એ તેની વિરુદ્ધ અપીલ કરી, પરંતુ અપીલેટ ટ્રિબ્યુનલ NCLAT એ ડિફોલ્ડને ગંભીર માન્યું અને ત્યારબાદ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો. જ્યાં દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે પણ NCLAT ના આદેશમાં કોઈ પ્રકારની દખલ આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો.
કોર્ટ અને અપીલેટ ટ્રિબ્યુનલથી થતાં બેંકનું આ દેવું બાદમાં સરકારી એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની નેશનલ એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડ (NARCL) ને ટ્રાન્સફર થઈ ગયું. NARCL એક રીતે ફસાયેલી લોનની રિકવરીનું પ્લેટફોર્મ છે. જ્યાં બેંકોની ફસાયેલી મોટી લોન માટે Resolution પ્લાન લાવવામાં આવે છે.
579 કરોડમાં સેટલમેન્ટ
ZEE MEDIA ની પાસે ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજ પ્રમાણે NARCL એ 2172 કરોડ રૂપિયા રિકવર કરવાના હતા. NARCL ની પાસે કમિટી ઓફ ક્રેડિટર્સના 100 ટકા વોટિંગ રાઇટ્સ હતા. એટલે કે નાણાકીય બાબતો પર સંપૂર્ણ કંટ્રોલ NARCL ની પાસે હતો. તેમ છતાં તેણે સરકારી ARC કંપની NARCL એ માત્ર 579 કરોડ રૂપિયામાં ડિફોલ્ટર Agson Global ને લોન સેટલમેન્ટ કરી દીધું.
સરળ ભાષામાં કહીએ તો Agson Global એ 2172 કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી અને માત્ર 579 કરોડ રૂપિયા ચુકવી બહાર નીકળી ગઈ. આ રીતે સરકારી કંપનીએ જનતાના 1600 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન કરાવી દીધું. હવે સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે NARCL એ જનતાના પૈસાનું નુકસાન કરવા માટે નિયમોને નજરઅંદાજ કર્યાં કારણ કે તેમણે કોઈ બિડિંગ પ્રક્રિયા શરૂ કરી નહીં.
જો NARCL એ કિંમત શોધ કરી હોત. એટલે કે લોન સેટલમેન્ટ માટે બિડિંગ કરાવી હોત. તો બની શકે કે 579 કરોડ રૂપિયાની જગ્યાએ કોઈ બિડર 1000 કરોડ કે 1500 કરોડની બોલી લગાવત. પરંતુ સરકારી કંપનીએ કોઈને બોલી લગાવવાની તક આપી નહીં.
- હવે સવાલ ઉભો થાય છે કે શું NARCL ની નાદાર કંપની સાથે કોઈ સાંઠગાંઠ હતી ?
- શું આ સાંઠગાંઠને કારણે આ પ્રકારની બેડ લોનની રિકવરી માટે કોઈ બિડિંગ કરાવવામાં આવી નહીં.
દસ્તાવેજની તપાસમાં મોટો ખુલાસો
ઝી મીડિયાને દસ્તાવેજોની તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે Agson global ની પાસે સોનીપતમાં એક મુખ્ય જગ્યા પર લગભગ 30 એકર જમીન છે અને લગભગ 300 કરોડનો વીમા ક્લેમ પણ આવવાનો હતો. આ વસ્તુએ બિડિંગની વેલ્યુમાં વધારો કર્યો હોત અને બોલી 579 કરોડથી વધુ લાગી હોત. પરંતુ NARCL એ લોન સેટલમેન્ટ કરવા સમયે આ જાણકારીઓની પુષ્ટિ પણ કરી નથી.
અત્યાર સુધી આરોપ લાગવા હતા કે ખાનગી એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઓ લોન સેટલમેન્ટ દરમિયાન ગડબડ કરે છે અને તેથી સરકારી કંપની NARCL ની રચના આશરે 3 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવી હતી પરંતુ આ વખતે સરકારી એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની જ સવાલોના ઘેરામાં છે. NARCL ના લોન સેટલમેન્ટ સાથે જોડાયેલો વધુ એક ખુલાસો જલ્દી કરવામાં આવશે.
રિપોર્ટઃ પરિવેશ વાત્સ્યાયન, સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમ, ઝી મીડિયા