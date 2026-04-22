8મા પગાર પંચે પર એક મોટી અપડેટ, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે જાણવું જરૂરી
8th Pay Commission latest Update: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચે કર્મચારી સંગઠનો અને અન્ય હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો મંગાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ સંદર્ભમાં, આઠમા પગાર પંચે એક મુખ્ય અપડેટ આપ્યું છે.
8th Pay Commission latest Update: જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી કે પેન્શનધારક છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ ભલામણો મે 2027માં લાગુ કરવામાં આવશે.
તે પહેલાં, પગાર પંચે કર્મચારી સંગઠનો અને અન્ય હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો માંગવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ સંદર્ભમાં, આઠમા પગાર પંચે એક મુખ્ય અપડેટ આપ્યું છે.
શું વાત છે?
વાસ્તવમાં, 8મા પગાર પંચે તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જણાવ્યું છે કે મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 30 એપ્રિલ સુધી ખુલ્લી રહેશે. 20 એપ્રિલની અંતિમ તારીખ ફક્ત તે યુનિયનો અને સંગઠનોને લાગુ પડતી હતી જેઓ તેની પ્રારંભિક બેઠકો દરમિયાન કમિશન સાથે વહેલા સંપર્ક કરવા માંગતા હતા. અન્ય તમામ રસ ધરાવતા હિસ્સેદારો પાસે હજુ પણ તેમના સૂચનો અને વિચારો સબમિટ કરવાનો સમય છે.
એ નોંધવું જોઈએ કે હિસ્સેદારોમાં સરકારી કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને સંબંધિત સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે. આનો અર્થ એ થયો કે સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 30 એપ્રિલ સુધી પગાર પંચને તેમના સૂચનો સબમિટ કરી શકે છે. પગાર પંચે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પરામર્શ પ્રક્રિયામાં હિસ્સેદારોની વધુ ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર અને દેશભરના અન્ય રાજ્યોમાં વધારાની બેઠકો યોજવામાં આવશે.
પગાર પંચની સ્થાપના શા માટે કરવામાં આવી?
ભારત સરકારે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના ભથ્થાં, પગાર માળખા અને પેન્શન લાભોની સમીક્ષા કરવા અને તેમાં ફેરફાર કરવાની ભલામણ કરવા માટે 8મા પગાર પંચની સ્થાપના કરી છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર અને ભથ્થાં આર્થિક પરિસ્થિતિઓ, ફુગાવા અને જાહેર ક્ષેત્રની બદલાતી જવાબદારીઓ સાથે તાલમેલ રાખે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સરકાર દર 10 વર્ષે પગાર પંચની રચના કરે છે.
પગાર પંચ પર શું માંગણીઓ કરવામાં આવી રહી છે?
8મા પગાર પંચ પર સતત માંગણીઓ કરવામાં આવી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, રાષ્ટ્રીય પરિષદ (સંયુક્ત સલાહકાર મશીનરી) (NCJCM)ની ડ્રાફ્ટિંગ સમિતિએ પણ પગાર પંચને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું છે. પગાર પંચે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર, પેન્શન અને ભથ્થાંમાં મોટા ફેરફારોની માંગ કરી છે.
NCJCM એ લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર વધારીને 69,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ કરવાની ભલામણ કરી છે. બીજી મુખ્ય માંગ 3.833ના સમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની છે. આ દરખાસ્ત સુધારેલા પગાર પ્રણાલી હેઠળ હાલના મૂળભૂત પગાર અને પેન્શન સ્તરોનું પુનર્ગઠન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
