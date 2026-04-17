ગુજરાતી ન્યૂઝ > Business > EPFO New Form: PF એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ માટે નવું ફોર્મ, જાણો ઇન્કમ ટેક્સ બચાવવા કેવી રીતે મદદરૂપ થશે?

EPFO New Form: દેશભરના કરોડો પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF) એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ માટે સારા સમાચાર છે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એ એક નવું ફોર્મ લાગુ કર્યું છે, જે ઇન્કમ ટેક્સમાંથી રાહત મેળવવાનો મોટો રસ્તો બની શકે છે. આ નવા ફોર્મે બે જૂના ફોર્મનું સ્થાન લીધું છે. ચાલો વિગતવાર જાણીએ...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 17, 2026, 02:05 PM IST

EPFO New Form: PF એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ માટે 1 એપ્રિલ 2026થી નવું ફોર્મ 121 લાગુ કરવામાં આવ્યું છે, જેણે જૂના 15G અને 15H ફોર્મને રિપ્લેસ કર્યા છે. આ નવું ફોર્મ તેવા નોકરીયાત લોકો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે, જેમના પર ઇન્કમ ટેક્સની જવાબદારી શૂન્ય છે અને જેઓ TDS (Tax Deducted at Source) કપાવવાથી બચવા માંગે છે.

હવે ફોર્મ 121 માન્ય ગણાશે
EPFO ના આદેશ અનુસાર, હવે ફોર્મ 15G અને 15H માન્ય રહેશે નહીં, પરંતુ તેની જગ્યાએ નવું ફોર્મ 121 ભરવાનું રહેશે. એટલે કે, જે કર્મચારીઓ ઇન્કમ ટેક્સ બચાવવા માટે અત્યાર સુધી 15G અને 15H ફોર્મ ભરતા હતા, તેમણે હવે નવું ફોર્મ 121 ભરવું પડશે. જો કે, જો તમે 1 એપ્રિલ 2026 પછી પણ ભૂલથી 15G/15H જમા કરાવ્યું હશે, તો તેને રિજેક્ટ કરવામાં આવશે નહીં, પરંતુ બાદમાં ફોર્મ 121 પણ સબમિટ કરવું પડશે.

કોણ કોણ ભરી શકશે ફોર્મ 121?
નોંધનીય છે કે નવું ફોર્મ 121 દરેક નોકરીયાત વ્યક્તિ માટે નથી. આ ફોર્મ નીચે મુજબની વ્યક્તિઓ ભરી શકશે. ભારતમાં રહેતા 60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના નોકરીયાત લોકો. 60 વર્ષ કે તેથી વધુ વયના બિઝનેસમેન આ ફોર્મ ભરી જશે. HUF એટલે કે હિન્દુ અવિભાજિત પરિવાર અને અન્ય પાત્ર લોકો જ ફોર્મ ભરી શકશે. તેમની કુલ અંદાજિત વાર્ષિક આવક ઇન્કમ ટેક્સની મર્યાદાથી ઓછી હોવી જોઈએ.

કોણ ફોર્મ 121 ભરી શકશે નહીં?
EPFO ના નિયમ મુજબ, કંપનીઓ, ફર્મ્સ અને NRI (બિન-નિવાસી ભારતીયો) આ ફોર્મ ભરી શકશે નહીં. સરળ ભાષામાં કહીએ તો, ફોર્મ 121 એ એક 'સેલ્ફ-ડિક્લેરેશન' (સ્વ-ઘોષણા) ફોર્મ છે, જેમાં જણાવવાનું હોય છે કે તમારી કુલ આવક ટેક્સ લિમિટ કરતા ઓછી છે.

યુનિક આઈડી નંબર (UIN) મળશે
દરેક ફોર્મ 121 ની સાથે એક યુનિક આઈડી નંબર (UIN) આપવામાં આવશે. જેમાં સીરીયલ નંબર, ટેક્સ વર્ષ અને TAN જેવી મહત્વની વિગતો હશે. આ નવું ફોર્મ જૂના ફોર્મ કરતા ભરવામાં વધુ સરળ અને સ્માર્ટ છે. જ્યારે નવું ફોર્મ 121 પહેલાથી વધુ યુઝર-ફ્રેન્ડલી હશે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

