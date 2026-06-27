/8મા પગાર પંચમાં આવ્યો નવો ટ્વિસ્ટ! જો આ 3 વાતો સાચી પડી તો કર્મચારીઓનો પગાર જોઈને ખુશીનો પાર નહીં રહે!

8th Pay Commission News: હાલમાં 8મા પગાર પંચની આસપાસ ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે. દેશભરમાં 1 કરોડથી વધુ કર્મચારીઓ (50 લાખ એક્ટિવ કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરો) ફક્ત એક જ વાત જાણવા માંગે છે કે તેમના પગારમાં કેટલો વધારો થશે.
આ દરમિયાન, કર્મચારી સંગઠનોએ સરકાર સમક્ષ કેટલીક માંગણીઓ મૂકી છે, જે સ્વીકારવામાં આવે તો કર્મચારીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ જીત હશે. ચાલો નવા પગાર પંચમાં ત્રણ સૌથી મોટા વળાંકો શોધીએ જે તમારા માટે ખૂબ ફાયદાકારક રહેશે અને હવે શું થઈ રહ્યું છે.
મૂળ પગારમાં સીધો વધારો ₹69000 કરવાની માંગ
હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹18000 છે, પરંતુ કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા કરવામાં આવેલી માંગણીઓએ બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. JCM અને ડિફેન્સ ફેડરેશન માંગ કરી રહ્યા છે કે ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને આ વધારો ₹69000 કરવામાં આવે. મહારાષ્ટ્રના એક સંગઠને તેને વધારીને ₹65,000 કરવાની માંગ કરી છે. આ દરમિયાન, રેલ્વે ટેકનિકલ એસોસિએશન (IRTSA) સૂચવે છે કે તે ઓછામાં ઓછું ₹52,600 હોવું જોઈએ. જો સરકાર કોઈ મધ્યમ રસ્તો શોધે તો પણ, તમારા મૂળ પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે.
DA અંગે મુખ્ય માંગણીઓ ઉઠાવવામાં આવી
મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અંગે પણ અનેક સૂચનો કરવામાં આવ્યા છે. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે વધતી જતી ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને DAની ગણતરી અને વધારો કરવાની પદ્ધતિ બદલવી જોઈએ. કેટલાક પક્ષોએ એવું પણ સૂચન કર્યું છે કે ચોક્કસ સ્તર પછી DAને મૂળ પગારમાં ઉમેરવાનું વિચારવું જોઈએ. આ જ કારણ છે કે કર્મચારીઓ DA સંબંધિત નિર્ણયો પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર બદલવા માટે નવું ફોર્મ્યુલા
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને 8મા પગાર પંચમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંનો એક માનવામાં આવે છે. આ તે ફોર્મ્યુલા છે જેના આધારે જૂના મૂળ પગારને નવા મૂળ પગારમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. આ વખતે, રેલ્વે ટેકનિકલ અને સલામતી કર્મચારીઓ માટે અલગ અલગ માંગણીઓ ઉઠાવવામાં આવી રહી છે. સંસ્થાઓ કહે છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર તેમની જવાબદારીઓના આધારે વિવિધ સ્તરે 2.92, 3.50 અને 3.80 પર સેટ કરવો જોઈએ. જો સકારાત્મક નિર્ણય લેવામાં આવે છે, તો નોંધપાત્ર પગાર વધારો અપેક્ષિત હોઈ શકે છે.
કમિશન હાલમાં શું કરી રહ્યું છે?
કમિશન હાલમાં વિવિધ રાજ્યોમાં કર્મચારી સંગઠનો, યુનિયનો અને પેન્શનરો સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે. તેમના મંતવ્યો, સૂચનો અને માંગણીઓ એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે જેથી અંતિમ અહેવાલ તૈયાર કરતી વખતે તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં લઈ શકાય. આગામી દિવસોમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ બેઠકોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં કર્મચારી સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.
શું ભલામણો 2027 માં જાહેર કરવામાં આવશે?
વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતાં, કમિશનની અંતિમ ભલામણો 2027 સુધીમાં જાહેર થવાની અપેક્ષા છે. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે નવા પગાર તે સમયે ઉપલબ્ધ થશે. અગાઉના પગાર પંચોના રેકોર્ડ સૂચવે છે કે ભલામણોને અમલમાં મૂકવામાં વધારાનો સમય લાગી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓને થોડી વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે.