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8મા પગાર પંચમાં આવ્યો નવો ટ્વિસ્ટ! જો આ 3 વાતો સાચી પડી તો કર્મચારીઓનો પગાર જોઈને ખુશીનો પાર નહીં રહે!

8th Pay Commission News: 1 કરોડથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા પગાર પંચ પર નજર રાખી રહ્યા છે. પગારમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર લાવી શકે તેવા ત્રણ મુખ્ય મુદ્દાઓ વિશે જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 27, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:50 PM IST
8મા પગાર પંચમાં આવ્યો નવો ટ્વિસ્ટ! જો આ 3 વાતો સાચી પડી તો કર્મચારીઓનો પગાર જોઈને ખુશીનો પાર નહીં રહે!
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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