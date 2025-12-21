CNG પર ન્યૂ યર ગિફ્ટ પાક્કી! LPG પર થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત; ક્યારે ઘટશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ?
LPG Cylinder Price Cut: નવા વર્ષમાં સરકાર તરફથી મોટી ભેટની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે. સરકાર કરોડો ગેસ ગ્રાહકોને વર્ષ 2026ની પહેલી સવારે મોટી રાહત આપવા જઈ રહી છે. પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ નિયામક બોર્ડ (PNGRB) દ્વારા આ ગિફ્ટ પર મહોર લગાવી દેવામાં આવી છે.
Petrol Diesel Price: સરકાર નવા વર્ષ માટે ભેટની જાહેરાત કરી રહી છે. સરકાર 2026 ની પહેલી સવારે લાખો ગેસ ગ્રાહકોને નોંધપાત્ર રાહત આપવા માટે તૈયાર છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ નિયમનકારી બોર્ડે આ ભેટની જાહેરાતને મંજૂરી આપી છે. આનો અર્થ એ થયો કે 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી, CNG અને ઘરેલું પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) ના ભાવમાં ઘટાડો થશે. CNG અને PNG ના ભાવમાં પ્રતિ યુનિટ 2 થી 3 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળશે. ફક્ત પાઇપલાઇન ગેસ જ નહીં, પરંતુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ ઘટાડો થઈ શકે છે.
LPG સિલિન્ડરની કિંમતોમાં ઘટાડો
1 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ LPG સિલિન્ડરની કિંમતો અંગે મોટી જાહેરાત થઈ શકે છે. સરકારી તેલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવની સમીક્ષા કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ વખતે માત્ર કોમર્શિયલ સિલિન્ડર જ નહીં, પરંતુ રસોડામાં વપરાતા 14.2 કિલોના ઘરેલું સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ ઘટાડો કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે માર્ચ 2024 પછી ઘરેલું ગેસના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
કાચા તેલના ભાવ ઘટ્યા, પેટ્રોલ-ડીઝલમાં ક્યારે મળશે રાહત?
નોંધનીય છે કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 60 ડોલરની આસપાસ પહોંચી ગયા છે. 2021 પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે આટલો નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. ક્રૂડ ઓઇલ ચાર વર્ષમાં તેના સૌથી નીચા સ્તરે છે. પુરવઠામાં વધારો અને માંગ સ્થિર હોવાને કારણે તેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, પરંતુ લોકો સસ્તા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
અમેરિકા અને વેનેઝુએલા વચ્ચેના વધતા જતા સંકટ અને તેલના વધુ પડતા પુરવઠાને કારણે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ નરમ રહ્યા છે. બ્રેન્ટ 60 ડોલરની નજીક પહોંચી ગયો છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હોવા છતાં, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટી રહ્યા નથી. તેથી, લોકો આશા રાખી રહ્યા છે કે તેલ કંપનીઓ નવા વર્ષમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટાડીને થોડી રાહત આપી શકે છે.
તેલના ભાવ ઘટવા પાછળના મુખ્ય કારણો:
- સપ્લાયમાં વધારો અને માંગમાં સ્થિરતા.
- અમેરિકા અને વેનેઝુએલા વચ્ચેનું સંકટ.
- તેલનો ઓવર સપ્લાય.
આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ
- નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹94.72, ડીઝલ ₹87.62 પ્રતિ લિટર
- મુંબઈમાં પેટ્રોલ ₹104.21, ડીઝલ ₹92.15 પ્રતિ લિટર
- કોલકાતામાં પેટ્રોલ ₹103.94, ડીઝલ ₹90.76 પ્રતિ લિટર
- ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલ ₹100.75 અને ડીઝલ ₹92.34 પ્રતિ લિટર
