5000 રૂપિયાની SIP થી બનશે 5 કરોડ રૂપિયા, જાણો કઈ રીતે કામ કરશે સ્ટેપ-અપ ફોર્મ્યુલા
Investment Tips: એસઆઈપીમાં કમ્પાઉન્ડિંગનો જોરદાર ફાયદો મળે છે. આ કારણે જો તમે લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરો તો કરોડો રૂપિયાનું ફંડ બનાવી શકો છો.
Mutual Fund SIP: લાંબા સમયમાં મોટું કોર્પસ તૈયાર કરવામાં મ્યુચુઅલ ફંડ એસઆઈપીને એક પ્રભાવશાળી માધ્યમ માનવામાં આવે છે. એસઆઈપી જેટલી લાંબા સમય માટે ચલાવવામાં આવશે એટલું મોટું ફંડ તૈયાર કરવામાં મદદ મળશે. હકીકતમાં એસઆઈપીમાં કમ્પાઉન્ડિંગનો જબરદસ્ત ફાયદો મળે છે. આ કારણ છે કે તેમાં લાંબા સમય સુધી રોકાણ જારી રાખવાથી વધુ ફાયદો મળે છે. અહીં આપણે જાણીશું કે 5000 રૂપિયાની એસઆઈપીથી 5 કરોડનું ફંડ કઈ રીતે તૈયાર કરી શકાય છે, તેમાં કેટલો સમય લાગશે અને આ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં સ્ટેપ-અપ ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે કામ કરશે?
5000 રૂપિયાની એસઆઈપીથી કેટલા સમયમાં તૈયાર થશે 5 કરોડનું ફંડ
5000 રૂપિયાની એસઆઈપીથી 5 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ તૈયાર કરવા માટે તમારે સ્ટેપ-અપ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તમારે એસઆઈપીમાં 5000 રૂપિયાથી શરૂઆત કરવી પડશે અને પછી એસઆઈપીની રકમમાં દર વર્ષે 6 ટકાનો વધારો એટલે કે સ્ટેપ-અપ કરવું પડશે. આ રણનીતિ સાથે જો દર વર્ષે 15 ટકાનું એવરેજ અંદાજિત રિટર્ન મળે છે તો 30 વર્ષમાં તમારી પાસે 5.28 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ તૈયાર થઈ શકે છે. આ રીતે જો તમને દર વર્ષે 12 ટકાનું એવરેજ રિટર્ન મળે છે તો 35 વર્ષમાં 5.52 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ તૈયાર થઈ શકે છે.
SIP માં રોકાણ કરતા પહેલા આ વાતનું રાખો ધ્યાન
મ્યુચુઅલ ફંડ એસઆઈપીમાં રોકાણ શરૂ કરતા પહેલા તમારે કેટલીક જરૂરી વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એસઆઈપીમાં ક્યારેય એક સમાન રિટર્ન મળતું નથી. SIPમાં રિટર્ન કેટલું મળશે તે શેર બજારના પ્રદર્શન પર આધાર રાખે છે. જો બજારમાં તેજી રહે તો સારૂ રિટર્ન મળશે. જો બજારમાં ઘટાડો થાય તો તમને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. પરંતુ લાંબાગાળામાં નુકસાનનું જોખમ ઘટી જાય છે. એસઆઈપીથી તમને જે રિટર્ન મળે છે તેના પર તમારે કેપિટલ ગેન્સ ટેક્સ પણ ચુકવવો પડે છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ આ આર્ટિકલ માત્ર જાણકારીના ઉદ્દેશ્ય માટે લખવામાં આવ્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ જરૂર લો)
