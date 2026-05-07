/માત્ર 4 દિવસમાં 49%ની તોફાની તેજી, રોકેટની જેમ ઉડી રહ્યો છે આ શેર, કંપનીને મળી મોટી રાહત

Share Hike: આ મોટી રાહત પછી, એમ્બેસી ડેવલપમેન્ટ્સ(Embassy Developments Share Price)ના શેરમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ગુરુવારે BSE પર એમ્બેસી ડેવલપમેન્ટ્સના શેર 20 ટકા વધીને 69.58 પર પહોંચી ગયા છે. છેલ્લા ચાર દિવસમાં કંપનીના શેરમાં 49 ટકાથી વધુનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, એક અઠવાડિયામાં એમ્બેસી ડેવલપમેન્ટ્સના શેરમાં 51 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. એમ્બેસી ડેવલપમેન્ટ્સને નાદારીની કાર્યવાહીમાંથી મોટી રાહત મળી છે.
શું છે આખો મામલો?
એમ્બેસી ડેવલપમેન્ટ્સને નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (NCLAT) તરફથી મોટી રાહત મળી છે. NCLATએ અગાઉના આદેશને બાજુ પર રાખ્યો છે, જેમાં કંપનીને કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ (CIRP) માં દાખલ કરવામાં આવી હતી.
રિયલ એસ્ટેટ કંપનીએ નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલે 9 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT), નવી દિલ્હી દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશને રદ કર્યો છે, જેમાં કંપની સામે નાદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ આદેશ રદ થતાં, કંપની સામે શરૂ કરાયેલ કોર્પોરેટ નાદારી નિરાકરણ પ્રક્રિયા બંધ થઈ ગઈ છે.
કંપનીએ કામગીરી પર કોઈ અસર ન હોવાનો અહેવાલ આપ્યો
એમ્બેસી ડેવલપમેન્ટ્સે જણાવ્યું હતું કે તેના કામકાજ પર કોઈ અસર પડી નથી અને તે સામાન્ય છે. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં મજબૂત કામગીરી દર્શાવી હતી. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2026 દરમિયાન 4,600 કરોડ રૂપિયાના પ્રી-સેલ્સનો અંદાજ મૂક્યો છે. ચોથા ક્વાર્ટરમાં, કંપનીએ અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ ત્રિમાસિક બુકિંગ મેળવ્યું છે.
કંપનીના શેર 4 દિવસમાં 49% વધ્યા
એમ્બેસી ડેવલપમેન્ટ્સના શેરમાં ભારે વધારો થઈ રહ્યો છે. ચાર દિવસમાં કંપનીના શેર 49 ટકાથી વધારે વધ્યા છે, જેના કારણે 4 મે 2026ના રોજ કંપનીના શેર 46.50 રૂપિયા પર પહોંચ્યા છે. 7 મે, 2026ના રોજ તે 69.58 પર પહોંચ્યા છે.
કંપનીનો 52 અઠવાડિયાનો હાઈ ભાવ 127.90 રૂપિયા છે, જ્યારે 52 અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ 39.38 રૂપિયા છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં, કંપનીના શેરમાં 25 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, કંપનીના શેરમાં 11 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. ગુરુવારે એમ્બેસી ડેવલપમેન્ટ્સનું માર્કેટ કેપ 9675 કરોડ રૂપિયાને પાર કરી ગયું છે.
