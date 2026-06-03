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શેરબજારમાં અચાનક મોટો કડાકો: સેન્સેક્સ 1000થી વધારે પોઈન્ટ તૂટ્યો, જાણો માર્કેટ તૂટવાના બે મોટા કારણો!

Market Crash Reason: બજારમાં સતત ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોને સૌથી મોટું પૈસાનું નુકસાન થયું છે, જેમણે છેલ્લા બે વર્ષથી મોટી આશાઓ સાથે ઇક્વિટી અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ શરૂ કર્યું હતું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 03, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:59 PM IST
શેરબજારમાં અચાનક મોટો કડાકો: સેન્સેક્સ 1000થી વધારે પોઈન્ટ તૂટ્યો, જાણો માર્કેટ તૂટવાના બે મોટા કારણો!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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