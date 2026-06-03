/શેરબજારમાં અચાનક મોટો કડાકો: સેન્સેક્સ 1000થી વધારે પોઈન્ટ તૂટ્યો, જાણો માર્કેટ તૂટવાના બે મોટા કારણો!

Market Crash Reason: મંગળવારે શેરબજારમાં ટૂંકી રિકવરી પછી, બુધવારે ફરી એક તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. ટ્રેડિંગ રેડ ઝોનમાં શરૂ થયું, અને બજારનો ઘટાડો ધીમે ધીમે વધુ વધતો ગયો. બપોરે 12:30 વાગ્યા સુધીમાં, સેન્સેક્સ 1000થી વધુ પોઈન્ટ ઘટ્યો, અને નિફ્ટી પણ 300થી વધુ પોઈન્ટ ઘટ્યો, જે 23200ની નીચે સરકી ગયો. બુધવારના અચાનક ઘટાડાથી રોકાણકારોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે.
હાઈ લેવલથી 3000 પોઈન્ટ તૂટ્યો
હકીકતમાં, નિફ્ટી તેના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરથી 3,000 પોઈન્ટ ઘટ્યો છે, જે લગભગ 15 ટકા ઘટાડો દર્શાવે છે. રોકાણકારોને ડર છે કે બજાર 30 માર્ચની આસપાસ જોવા મળેલા ઘટાડાના લેવલ સુધી પહોંચી શકે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે વૈશ્વિક તણાવને કારણે, માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં નિફ્ટી 22,200 પોઈન્ટ ઘટી ગયો હતો.
બજારમાં ઘટાડો:
વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા નોંધપાત્ર વેચાણ બજારમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે, જોવા જઈએ તો ઘટાડાનું કારણ એ છે કે વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા વેચાણ એક મુખ્ય પરિબળ રહ્યું છે, અને આ વલણ સતત વધી રહ્યું છે. મંગળવારે, વિદેશી રોકાણકારોએ બજારમાંથી લગભગ 4500 કરોડ રૂપિયા પાછા ખેંચી લીધા છે.
HDFC બેંક, ICICI બેંક, TCS અને ઇન્ફોસિસના શેરમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો
ખરેખર, શેરબજારમાં સતત ઘટાડાથી એવા રોકાણકારોને સૌથી વધુ નાણાકીય નુકસાન થયું છે, જેમણે છેલ્લા બે વર્ષમાં ઊંચી અપેક્ષાઓ સાથે ઇક્વિટી અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કર્યું હતું. આ રોકાણકારો ખાસ કરીને દેશની સૌથી મોટી કંપનીઓમાં નોંધપાત્ર નુકસાન સહન કરી રહ્યા છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર તેમના સર્વકાલીન હાઈ લેવલથી 15% ઘટ્યા છે, જ્યારે HDFC બેંક, ICICI બેંક, TCS અને ઇન્ફોસિસના શેરમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો
વધુમાં, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ ફરી વધ્યો છે, બંને બાજુથી હુમલાના અહેવાલો સાથે બજારની ભાવના નબળી પડી છે. વધતા વૈશ્વિક તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં લગભગ 2%નો ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. વધુમાં, નાણાકીય નીતિ સમીક્ષા બેઠક પણ બુધવારે શરૂ થઈ હતી.
બુધવારે ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી અને બેંકિંગ શેરોમાં મોટા પાયે વેચવાલીથી બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો પર દબાણ વધ્યું. બજારના ભયનું માપદંડ ગણાતો વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ (ઇન્ડિયા VIX) લગભગ 8 ટકા વધ્યો છે.
મંગળવારે IT શેરોમાં મજબૂત તેજી
ઘટતા શેરોને જોતાં, મંગળવારે IT શેરોમાં મજબૂત તેજી જોવા મળી હતી, પરંતુ આજે IT શેરો સૌથી વધુ દબાણ હેઠળ છે. TCS લગભગ 9 ટકા, ઇન્ફોસિસ 6 ટકા અને HCL ટેક 4 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. જ્યારે ટાટા એલેક્સી, જે મંગળવારે 5 ટકા વધ્યો હતો, તે બુધવારે 6 ટકા ઘટ્યો હતો.