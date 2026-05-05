/Today Gold Silver Price: ચાંદીમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, જાણો સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ આજના ભાવ

Today Gold Silver Price: સોના ચાંદીના ભાવ હમણા થોડા સમયથી અચાનક વધારો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, પણ મોટા ભાગે ભાવમાં મોટો ઘટાડો જ થયો છે, જ્યારથી યુદ્ધ ચાલુ થયુ છે, ત્યારથી ચાંદીના ભાવમાં પણ મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, હાલમાં યુદ્ધ બંધ હોવાથી ફરી સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
Today Gold Silver Price: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત વધઘટ થઈ રહી છે, પરંતુ ચાંદીમાં ફરી એકવાર નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. બુધવારે, દિલ્હીમાં સોનાના ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો.
ચાંદીના ભાવમાં વધારો
બુધવારે, દિલ્હીમાં ચાંદીના ભાવ 1500 રૂપિયા વધીને 2.51 રૂપયી લાખ પ્રતિ કિલોને પાર થઈ ગયા. અગાઉ, તે 249,500 રૂરિહતા. નિષ્ણાતો કહે છે કે સતત વધતા ભાવો વચ્ચે, લોકોએ મોટા પ્રમાણમાં ખરીદી શરૂ કરી છે.
સોનામાં થોડો ઘટાડો
તેનાથી વિપરીત, 99.9 ટકા શુદ્ધ સોનું 300 રૂપિયા ઘટીને 152,500 રૂરિલ પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું. સોમવારે તે ૂ152,800 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. નિષ્ણાતો કહે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સંકેતો અને બદલાતા રોકાણકારોના વલણને કારણે, સોનું દબાણ હેઠળ રહે છે, જોકે તે ઊંચા સ્તરે રહે છે.
આગામી દિવસોમાં વલણ કેવું દેખાશે?
નિષ્ણાતો માને છે કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ ચાલુ રહી શકે છે. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી નાણાકીય નીતિ કડક કરવાની સંભાવના, બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો અને વૈશ્વિક તણાવ બજારની દિશા નક્કી કરશે.
ઓગમોન્ટ રિસર્ચ હેડ રેનિશા ચૈનાનીએ જણાવ્યું હતું કે તાજેતરની હિંસા અને યુદ્ધવિરામ અંગેની અનિશ્ચિતતાએ રોકાણકારોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે, જેના કારણે કોમોડિટી બજારમાં સતત અસ્થિરતા જોવા મળી શકે છે.