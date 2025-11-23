Prev
ભયાનક ક્રેશ આવી ગયો... 2013માં કર્યા હતા એલર્ટ, દિગ્ગજ એક્સપર્ટે કહ્યું: ખરીદી લો સોનું-ચાંદી, આ છે એકમાત્ર ઉપાય!

Robert Kiyosaki Warning: રિચ ડેડ, પુઅર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ ફરી એકવાર ચેતવણી આપી છે કે ઇતિહાસનો સૌથી મોટો ક્રેશ શરૂ થવાની વાત કહી છે. તેમણે કહ્યું કે આ ફક્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર યુરોપ અને એશિયામાં થઈ રહ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:34 PM IST

ભયાનક ક્રેશ આવી ગયો... 2013માં કર્યા હતા એલર્ટ, દિગ્ગજ એક્સપર્ટે કહ્યું: ખરીદી લો સોનું-ચાંદી, આ છે એકમાત્ર ઉપાય!

Robert Kiyosaki Warning:  રોબર્ટ કિયોસાકીએ ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા ચેતવણી આપી છે. ટ્વિટર (હવે X) પરની તેમની નવી પોસ્ટમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઇતિહાસનો સૌથી મોટો ક્રેશ શરૂ થઈ રહ્યો છે, અને કમનસીબે, તે આવી ગયો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આવા કટોકટીમાં લોકો પાસે ધનવાન બનવાની તક છે, અને તે કરવા માટે શ્રેષ્ઠ માધ્યમ સોનું, ચાંદી અને બિટકોઈન છે.

12 વર્ષ પહેલાં આપવામાં આવેલી ચેતવણી

રોબર્ટ કિયોસાકી વારંવાર સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા રોકાણની સલાહ આપતા જોવા મળે છે. હવે, તેમની લેટેસ્ટ પોસ્ટ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં તેઓ તેમની ક્રેશની ચેતવણીનો પુનરાવર્તન કરે છે. તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, ઇતિહાસનો સૌથી મોટો ક્રેશ શરૂ થઈ રહ્યો છે, અને કમનસીબે, તે આવી ગયો છે. 2013માં, મેં રિચ ડેડની ભવિષ્યવાણી પ્રકાશિત કરી હતી, જેમાં ઇતિહાસના સૌથી મોટા ક્રેશની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી હતી. તે ફક્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ યુરોપ અને એશિયામાં પણ દેખાય છે.

"કટોકટીના સમયમાં સોનું અને ચાંદી એકમાત્ર ટેકો"

લોકપ્રિય પુસ્તક "રિચ ડેડ, પુઅર ડેડ" ના લેખકે તેમની ચેતવણી સમજાવતા કહ્યું કે કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) નોકરીઓ ખતમ કરશે. જ્યારે નોકરીઓ તૂટી જશે, ત્યારે ઓફિસો અને ઘરો સહિત રિયલ એસ્ટેટ પણ તૂટી જશે. કિયોસાકીએ લોકોને વધુમાં સલાહ આપતા કહ્યું કે, હવે સોનું, ચાંદી, બિટકોઇન અને ઇથેરિયમ ખરીદવાનો સમય છે.

ચાંદી તમને ક્રેશમાં પણ ધનવાન બનાવશે!

રોબર્ટ કિયોસાકીએ તેમની પોસ્ટમાં ચાંદી માટે એક હાઈ ટારગેટ નક્કી કર્યું છે અને તેને ક્રેશ દરમિયાન પણ ધનવાન બનવાનો માર્ગ તરીકે વર્ણવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ચાંદી શ્રેષ્ઠ અને સલામત કિંમતી ધાતુ છે. આજે, ચાંદીનો ભાવ 50 ડોલર છે, પરંતુ મને અપેક્ષા છે કે તે ટૂંક સમયમાં 70 ડોલર અને 2026 સુધીમાં 200 ડોલરની આસપાસ પહોંચી જશે. કિયોસાકીએ લખ્યું કે, સારા સમાચાર એ છે કે લાખો લોકો બધું ગુમાવશે. જો તમે તૈયાર રહેશો, તો આ ક્રેશ તમને વધુ ધનવાન બનાવશે.

 

In 2013 I published RICH DADs PROPHECY predicting the biggest crash in history was coming.

Unfortunately that crash has arrived.

It’s not just the US. Europe and Asia are crashing.

AI will wipe out jobs and when jobs crash office and…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 23, 2025

રોબર્ટ કિયોસાકીએ પહેલા પણ ઘણી વખત આવી જ ચેતવણીઓ આપી છે. તેમની મોટાભાગની પોસ્ટમાં, લોકોને સોનું, ચાંદી, બિટકોઇન અને ઇથેરિયમ ખરીદવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પ્રખ્યાત લેખક શેર અને બોન્ડને નકલી ચલણો કહે છે અને સોના, ચાંદી અને બિટકોઇનને એવી સંપત્તિ તરીકે વર્ણવે છે જે તમને ધનવાન બનાવી શકે છે.
 

