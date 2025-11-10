ભયંકર ક્રેશ આવવાનો છે, હું 1971થી ખરીદી રહ્યો છું સોનું, રોબર્ટ કિયોસાકીએ કહ્યું હવે શું કરવું?
Robert Kiyosaki Warning: રોબર્ટ કિયોસાકીએ ફરી એકવાર ગંભીર ચેતવણી આપી છે. તેમણે આવનારા ક્રેશની ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે, હું સોનું, ચાંદી અને બિટકોઈન ખરીદવામાં વ્યસ્ત છું.
Robert Kiyosaki Warning: રીચ ડેડ, પુવર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકી નિયમિતપણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા રોકાણકારોને સલાહ આપે છે. સોનું, ચાંદી અને બિટકોઈન તેમની પોસ્ટ્સમાં મોખરે છે. ફરી એકવાર, તેમણે તેમના X પોસ્ટમાં એક ગંભીર ચેતવણી આપી હતી, જેમાં કહ્યું હતું કે ક્રેશ નિકટવર્તી છે. આ ચેતવણી સાથે, તેમણે કહ્યું હતું કે, હું 1971થી સોનું ખરીદી રહ્યો છું, અને હું હજુ પણ ખરીદી રહ્યો છું, વેચી રહ્યો નથી.
કિયોસાકી ક્રેશની ચેતવણી આપે
રોબર્ટ કિયોસાકીએ તેમની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, એક ક્રેશ આવી રહ્યો છે, અને હું સોનું ખરીદી રહ્યો છું, વેચી રહ્યો નથી. તેમણે આગળ લખ્યું હતું કે, સોના માટે મારી લક્ષ્ય કિંમત $27,000 છે. મને આ ટારગેટ ભાવ મારા મિત્ર જીમ રિકાર્ડ્સ પાસેથી મળી છે, અને મારી પાસે બે સોનાની ખાણો છે. લેખકના મતે, તેમણે 1971માં સોનું ખરીદવાનું શરૂ કર્યું હતું, જે વર્ષે નિક્સને યુએસ ડોલરને ડી-પેગ કર્યો હતો.
રોબર્ટે જણાવ્યું હતું કે નિક્સને ગ્રેશમના કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, જે એક આર્થિક સિદ્ધાંત છે જે કહે છે કે ખરાબ નાણાં સારા નાણાંને બહાર કાઢે છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે જ્યારે નકલી નાણાં સિસ્ટમમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે વાસ્તવિક નાણાં ક્યાંક છુપાય છે.
ચાંદી અને બિટકોઇન ક્યાં જશે?
"રિચ ડેડ, પુઅર ડેડ" ના લેખક કિયોસાકીએ 2026માં બિટકોઇન માટે એક નવું લક્ષ્ય પણ નક્કી કર્યું છે, જે $250,000 છે. ચાંદી માટે, તે $100 છે. બીજી ક્રિપ્ટોકરન્સી જેમાં તેઓ રોકાણ કરવાની ભલામણ કરે છે તે ઇથેરિયમ છે, જેના માટે તેમણે $60નો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે.
શું યુએસ ટ્રેઝરી અને ફેડ નિયમો તોડે છે?
ક્રેશ એલર્ટ જાહેર કરવા ઉપરાંત, તેમણે તેમની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે કમનસીબે, યુએસ ટ્રેઝરી અને ફેડ બંને સ્થાપિત નિયમો તોડે છે. તેઓ તેમના બિલ ચૂકવવા માટે નકલી નાણાં છાપે છે. પરંતુ જો તમે અને મેં ફેડ અને ટ્રેઝરી જે કરી રહ્યા છે તે કર્યું, તો આપણે કાયદાનો ભંગ કરવા બદલ જેલમાં હોઈશું. તેમણે કહ્યું કે, હું પૈસાના તમામ સિદ્ધાંતોમાં માનું છું અને ગ્રેશમ-મેટકાફ નિયમોનું પાલન કરું છું.
"ઘણા પૈસા આવી રહ્યા છે"
રોબર્ટ કિયોસાકીના મતે, અમેરિકા હાલમાં ભારે દેવામાં ડૂબેલું છે અને ઇતિહાસનો સૌથી મોટો દેવાદાર દેશ બની ગયો છે. તેમણે કહ્યું કે, તેથી જ હું ચેતવણી આપી રહ્યો છું કે બચત કરનારાઓ ગુમાવશે. હું સોનું, ચાંદી, બિટકોઇન અને ઇથેરિયમ ખરીદતો રહીશ, ભલે તે તૂટી જાય. યાદ રાખો, ઘણા પૈસા આવી રહ્યા છે.
