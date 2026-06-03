/એક ટ્રિલિયન ડોલરનો બોમ્બ... જો તે ફૂટશે, તો તે સેન્સેક્સ, નિફ્ટી, રૂપિયા અને તમારા ખિસ્સામાં પણ આવી શકે છે ભૂકંપ! જાણો

Global Market Alert: ચાલો આખી પરિસ્થિતિની કલ્પના આ રીતે કરીએ, જો ગામનો સૌથી ધનિક માણસ અચાનક પોતાના બધા પૈસા ઉપાડીને બીજે ક્યાંક રોકાણ કરવાનો નિર્ણય લે, તો આખું ગામ ઉથલપાથલનો ભોગ બનશે. દુકાનદારો ચિંતિત થશે, જમીનના ભાવ બદલાશે, અને લોકોની યોજનાઓ પણ બદલાશે. હવે, આ પરિસ્થિતિને વૈશ્વિક સ્તરે ધ્યાનમાં લો અને સમજો, હા, દુનિયામાં એક એવો દેશ છે જેની પાસે લગભગ 1.1 ટ્રિલિયન ડોલરના US સરકારી બોન્ડ છે. એટલા પૈસા કે તેમને ગણવામાં દિવસો લાગશે.
એક અહેવાલ મુજબ, જાપાન ધીમે ધીમે તેના યુએસ બોન્ડ વેચી રહ્યું છે. તમને આશ્ચર્ય થશે કે, ભારતમાં રોકાણકારને શું ફરક પડે છે, ભલે જાપાન તેના બોન્ડ વેચે કે ખરીદે?
ઘણા વર્ષો સુધી, જાપાનમાં વ્યાજ દર શૂન્યની નજીક રહ્યા
તે ફરક પાડે છે અને એક મોટો ફરક પડે, તે આજથી શરૂ થયું નથી. ઘણા વર્ષો સુધી, જાપાનમાં વ્યાજ દર શૂન્યની નજીક રહ્યા. બેંકોમાં પૈસા રાખવાથી કે બોન્ડ ખરીદવાથી વધારે આવક થતી ન હતી. જાપાની રોકાણકારોએ નક્કી કર્યું કે તેઓ ઘરે કમાતા ન હોવાથી, તેઓએ તેમના પૈસા બીજે ક્યાંક રોકાણ કરવા જોઈએ. આ દરમિયાન, યુએસમાં સરકારી બોન્ડ 4-5% વ્યાજ કમાતા હતા.
વિશ્વભરમાં ટ્રિલિયન ડોલર ફરતા રહ્યા
પછી જે બન્યું તો જાપાને ઓછા વ્યાજ દરે યેનમાં પૈસા ઉછીના લીધા અને તે પૈસા અમેરિકા સહિત વિશ્વભરના બજારોમાં રોકાણ કર્યા. આને યેન કેરી ટ્રેડ કહેવામાં આવે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, જાપાન પાસેથી સસ્તા પૈસા ઉધાર લઈને વધુ કમાણી કરવા માટે અન્ય દેશોમાં રોકાણ કર્યું. આ રમત ઘણા વર્ષો સુધી ચાલુ રહી. આ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરીને વિશ્વભરમાં ટ્રિલિયન ડોલર ફરતા રહ્યા.
પરંતુ હવે વાર્તા બદલાઈ રહી છે. જાપાની રાજકારણમાં પરિવર્તનને કારણે. એ જ જાપાન જે એક સમયે વિશ્વને સસ્તા પૈસા ઓફર કરતું હતું તે હવે ઘરે પરત ફરી રહ્યું છે. કારણ જાપાનના બોન્ડ્સ છે. જાપાનના 30-વર્ષના સરકારી બોન્ડ્સ પર ઉપજ 1999 પછીના હાઈ લેવલે પહોંચી ગયું છે. 10 વર્ષના સરકારી બોન્ડ્સ પર ઉપજ પણ લગભગ 29 વર્ષમાં રેકોર્ડ લો લેવલે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, જાપાનમાં રોકાણ કરવાથી હવે પહેલા કરતાં વધુ વળતર મળી રહ્યું છે. આ જ કારણ છે કે જાપાની રોકાણકારો અમેરિકા અને અન્ય દેશોમાંથી નાણાં પાછા ખેંચી રહ્યા છે અને તેને જાપાન પાછા લાવી રહ્યા છે.
30 બિલિયન ડોલર મૂલ્યના યુએસ બોન્ડ વેચ્યા
અહીંથી વૈશ્વિક તણાવ શરૂ થાય છે. આ દરમિયાન, યેન પણ હેડલાઇન્સમાં છે. ડોલર સામે તેનું મૂલ્ય લગભગ 160 સુધી પહોંચી ગયું છે. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ છે કે જાપાનના નાણામંત્રીએ જાહેરાત કરવી પડી છે કે સરકાર વિદેશી વિનિમય બજારમાં હસ્તક્ષેપ કરવા તૈયાર છે. બેંક ઓફ જાપાને એપ્રિલ અને મે મહિનામાં યેનને સ્થિર કરવા માટે આશરે 63 ટ્રિલિયન યેન અથવા આશરે 400 બિલિયન ડોલર ખર્ચ કર્યા હતા. આ રકમ ફક્ત તેના ઘટાડાને રોકવા માટે રોકાણ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ વાર્તા ત્યાં સમાપ્ત થતી નથી. જાપાને માત્ર ત્રણ મહિનામાં લગભગ 30 બિલિયન ડોલર મૂલ્યના યુએસ બોન્ડ વેચ્યા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ છેલ્લા ચાર વર્ષમાં સૌથી ઝડપી વેચાણ છે.
જ્યારે જાપાન યુએસ બોન્ડ વેચે છે, ત્યારે બજારમાં બોન્ડનો પુરવઠો વધે છે. જેમ જેમ સપ્લાય વધે છે, બોન્ડના ભાવ દબાણમાં આવે છે. અને જ્યારે બોન્ડના ભાવ ઘટે છે, ત્યારે તેમની ઉપજ વધે છે. આનાથી અમેરિકામાં વ્યાજ દરો પર દબાણ વધે છે. જ્યારે અમેરિકામાં વ્યાજ દરો વધે છે, ત્યારે વિશ્વભરમાં પૈસા વધુ મોંઘા થાય છે. કંપનીઓ માટે દેવું વધુ મોંઘુ બને છે, સરકારો માટે દેવું વધુ મોંઘુ બને છે, વ્યવસાયો માટે દેવું વધુ મોંઘુ બને છે અને રોકાણકારો માટે જોખમ વધે છે. પછી વિદેશી રોકાણકારો વિચારે છે કે, જ્યારે સલામત રોકાણો અમેરિકામાં વધુ વળતર આપે છે ત્યારે ભારત જેવા દેશોમાં જોખમ શા માટે લેવું?
આ તે જગ્યા છે, જ્યાંથી બહાર નીકળવાની શરૂઆત થાય છે. વિદેશી રોકાણકારો ભારત સહિત ઘણા ઉભરતા બજારોમાંથી પૈસા ઉપાડી લે છે અને અમેરિકા તરફ આગળ વધે છે. ડોલર મજબૂત થવા લાગે છે. અન્ય ચલણો દબાણ હેઠળ આવે છે. રૂપિયો નબળો પડવા લાગે છે. અને શેરબજારમાં વેચાણ વધે છે. યાદ રાખો, છેલ્લા ચાર મહિનામાં, વિદેશી રોકાણકારોએ ભારતીય શેરબજારમાંથી આશરે ₹1.92 લાખ કરોડનું વેચાણ કર્યું છે.
જો જાપાન તેના $1.1 ટ્રિલિયન હોલ્ડિંગ્સનો મોટો હિસ્સો વેચે તો શું થશે?
યુએસમાં બોન્ડ યીલ્ડ વધુ વધી શકે છે. ડોલર વધુ મજબૂત થઈ શકે છે. વિશ્વભરમાં દેવું વધુ મોંઘુ થઈ શકે છે. ભારત જેવા બજારોમાંથી વધુ પૈસા બહાર નીકળી શકે છે, અને સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી પર દબાણ વધી શકે છે. આ જ કારણ છે કે વિશ્વના મુખ્ય રોકાણકારો જાપાન પર ખૂબ જ નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. સમગ્ર, વિશ્વ આ સમગ્ર બાબત પર નજર રાખી રહ્યું છે.
ભારતનું શું થશે?
જો જાપાન યુએસ બોન્ડ વેચે છે અને યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ વધે છે, તો તેની અસર ભારત પર પણ પડી શકે છે. યુએસમાં સુરક્ષિત રોકાણો પર ઊંચા રિટર્નને કારણે વિદેશી રોકાણકારો ભારતીય શેરબજારમાંથી નાણાં ઉપાડી યુએસ તરફ વળી શકે છે. આનાથી સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી પર દબાણ વધી શકે છે.
વિદેશી રોકાણનો પ્રવાહ ડોલરને મજબૂત બનાવી શકે છે અને રૂપિયો નબળો પડી શકે છે, જેના કારણે ક્રૂડ ઓઇલ સહિતની આયાત વધુ મોંઘી થઈ શકે છે. ભારતીય કંપનીઓ અને સરકાર માટે ઉધાર ખર્ચ પણ વધી શકે છે. જો કે, અસર જાપાન યુએસ બોન્ડ કેટલી ઝડપથી વેચે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.
શું ગભરાવાની કોઈ જરૂર છે?
હાલમાં નહીં. જાપાન પાસે આશરે $1.1 ટ્રિલિયન યુએસ બોન્ડ છે, પરંતુ તે બધા એકસાથે વેચવાનું નથી. આટલી મોટી વેચવાલી જાપાન માટે પણ નુકસાનકારક રહેશે. બજારની ચિંતા એ છે કે જો જાપાન ધીમે ધીમે તેના હોલ્ડિંગમાં ઘટાડો કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો પણ યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ ઊંચી રહી શકે છે અને વૈશ્વિક મૂડી પ્રવાહને વિક્ષેપિત કરી શકે છે.
રોકાણકારો માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત
હાલમાં, વિશ્વ ત્રણ બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે, જેમાં જાપાની બોન્ડ યીલ્ડ કેટલી ઝડપથી વધે છે, જાપાન યુએસ બોન્ડ કેટલા પ્રમાણમાં વેચે છે અને શું યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ 5 ટકાથી ઉપર રહે છે.