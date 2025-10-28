Aadhaar Card Rules Change: આધાર કાર્ડને લઈને સૌથી મોટો નિર્ણય, 1 નવેમ્બરથી બદલાઈ જશે આ નિયમ
Aadhaar Card New Rules Apply on 01 November 2025: આધાર કાર્ડને લઈને એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 1 નવેમ્બરથી આધાર કાર્ડ સંબંધિત કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો લાગુ થશે. ભારતીય વિશિષ્ટ ઓળખ પ્રાધિકરણ (UIDAI) દ્વારા કરવામાં આવેલા આ ફેરફારો વિશે આધાર કાર્ડધારકોને જાણવું અત્યંત જરૂરી છે.
Aadhaar Card New Rules Apply on 01 November 2025: આધાર કાર્ડધારકો માટે કેટલાક મહત્વના ફેરફારો 1 નવેમ્બરથી સમગ્ર ભારતમાં લાગુ થશે. UIDAIની નવી વ્યવસ્થા હેઠળ હવે લોકો ઘરે બેઠા જ પોતાનું નામ, સરનામું, જન્મતારીખ અને મોબાઇલ નંબર જેવી જરૂરી અંગત માહિતી ઓનલાઈન અપડેટ કરી શકશે. અત્યાર સુધી, કાર્ડધારકોને આ કામ અલગ અલગ જગ્યાએ બનેલી દુકાનો પર પૈસા આપીને કરાવવું પડતું હતું. હવે કાર્ડ ધારકોને કોઈપણ અપડેશન માટે આધાર નોંધણી કેન્દ્રો પર જવાની જરૂર રહેશે નહીં. આ નવા ફેરફારનો હેતુ આધાર સેવાઓને વધુ ઝડપી, સરળ અને સુરક્ષિત બનાવવાનો છે.
ઓળખ માટે સરકારી દસ્તાવેજો જરૂરી
UIDAIની નવી વ્યવસ્થા હેઠળ, કાર્ડ ધારકોએ કોઈપણ અપડેટ માટે તેમની ઓળખ માટે જોડાયેલા કોઈ સરકારી દસ્તાવેજનો ઉપયોગ કરવો પડશે. જેમાં PAN કાર્ડ, પાસપોર્ટ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, રેશન કાર્ડ અને જન્મ પ્રમાણપત્ર જેવા સત્તાવાર સરકારી દસ્તાવેજો પણ કામ આવી શકે છે. ઇન્ટરલિન્ક વેરિફિકેશન સિસ્ટમ દ્વારા તમારો ડેટા અપડેટ પણ થશે અને સુરક્ષિત પણ રહેશે. આ ઉપરાંત, નોંધણી કેન્દ્રો પરના ફી સ્ટ્રક્ચરમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. કાર્ડ ધારકો તેમની સુવિધાના આધારે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન વિકલ્પોમાંથી પસંદગી કરી શકે છે.
આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડને ઇન્ટરલિંક કરવું ફરજિયાત
નવા નિયમો હેઠળ, સરકારે 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં આધારને PAN સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. આમ ન કરવા પર 1 જાન્યુઆરી 2026થી PAN કાર્ડ અમાન્ય (Invalid) થઈ જશે. નવા PAN અરજદારો માટે હવે આધાર ઓળખ (Aadhaar Identification) જરૂરી રહેશે. આ ઉપરાંત, KYC (નો યોર કસ્ટમર)ની પ્રક્રિયાને પણ સરળ બનાવવામાં આવી છે. બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ OTP, વીડિયો KYC અથવા રૂબરૂ બેસાડીને ઓળખ ચકાસણી (Identity Verification) કરી શકે છે, જેનાથી આ પ્રક્રિયા ઝડપી, કાગળ રહિત અને વધુ સુરક્ષિત બનશે.
આધારના ફી સ્ટ્રક્ચરમાં શું ફેરફાર થશે?
- ડેમોગ્રાફિક અપડેટ (નામ, સરનામું, જન્મતારીખ, મોબાઇલ, ઇમેઇલ): 75 રૂપિયા
- બાયોમેટ્રિક અપડેટ (ફિંગરપ્રિન્ટ, આઇરિસ સ્કેન, ફોટો): 125 રૂપિયા
- 5 થી 7 વર્ષ અને 15 થી 17 વર્ષના બાળકો માટે ડેમોગ્રાફિક અપડેટ મફત
- દસ્તાવેજ અપડેશન: કેન્દ્રો પર 75 રૂપિયા, 14 જૂન સુધી ઓનલાઈન મફત
- આધાર કાર્ડની પ્રિન્ટ: 40 રૂપિયા
- ઘરે બેઠા આધાર કાર્ડ બનાવવું હોય તો: પહેલા સભ્ય માટે 700 રૂપિયા, તે જ સરનામા પર દરેક વધારાના સભ્ય માટે 350 વધારાના...
