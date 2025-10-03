Aadhaar Update Fees: આધાર અપડેટ કરાવવું થયું મોંઘું, જાણો નામથી લઈને સરનામું બદલવા માટે હવે કેટલો લાગશે ચાર્જ
Aadhaar Update Fees: આજે દરેક સરકારી અને પ્રાઈવેટ કામ માટે આધાર કાર્ડ આવશ્યક બની ગયું છે. બેન્કિંગ, શિષ્યવૃત્તિ, સબસિડી, પેન્શન અથવા અન્ય કોઈપણ સરકારી લાભ માટે તમારા આધાર કાર્ડને અપડેટ રાખવું જરૂરી છે.
Trending Photos
Aadhaar Update Charges: યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI)એ આધાર સંબંધિત બધી સેવાઓ માટેના ચાર્જમાં વધારો કર્યો છે. જેના કારણે આધાર કાર્ડ (Aadhaar Card Update 2025) સાથે જોડાયેલા દરેક નાના-મોટા કામ માટે હવે તમારે પહેલા કરતા વધારે ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. નવા ચાર્જ 1 ઓક્ટોબર 2025થી અમલમાં આવ્યા છે અને 30 સપ્ટેમ્બર 2028 સુધી ચાલુ રહેશે. આટલું જ નહીં, UIDAIએ 1 ઓક્ટોબર 2028થી 30 સપ્ટેમ્બર 2031 સુધીના સમયગાળા માટે ચાર્જ પણ નક્કી કર્યા છે.
ચાલો જાણીએ કે, હવે આધાર કાર્ડ (Aadhaar Update Fees)માં બાયોમેટ્રિક અપડેટ એટલે કે ફિંગરપ્રિન્ટ, આઇરિસ અથવા ફોટો અપડેટ કરાવવાથી લઈને ડેમોગ્રાફિક અપડેટ એટલે કે નામ, સરનામું, મોબાઇલ નંબર, ઇમેઇલ, જન્મ તારીખ અથવા લિંગ બદલવા માટે કેટલા રૂપિયા ખર્ચવા પડશે.
આધાર કાર્ડ અપડેટ રાખવું ફરજિયાત
આજે દરેક સરકારી અને પ્રાઈવેટ કામ માટે આધાર કાર્ડ આવશ્યક બની ગયું છે. બેન્કિંગ, શિષ્યવૃત્તિ, સબસિડી, પેન્શન અથવા અન્ય કોઈપણ સરકારી લાભ માટે તમારા આધાર કાર્ડને અપડેટ રાખવું જરૂરી છે. આવી સ્થિતિમાં જો તમારે ભવિષ્યમાં આધાર કાર્ડમાં કોઈ અપડેટ (Aadhaar Update Online ) કરાવવું પડે છે, તો તેનો ખર્ચ કેટલો થશે અને કોને મફત સુવિધા મળશે તે અગાઉથી જાણી લેવું વધુ સારું રહેશે.
કેટલો વધારો થયો છે આધાર કાર્ડ અપડેટ ચાર્જમાં
UIDAI દ્વારા અગાઉ જે સર્વિસ 50 રૂપિયામાં મળતી હતી, હવે તેના માટે 75 રૂપિયા આપવા પડશે. જે સર્વિસ પહેલા 100 રૂપિયામાં મળતી હતી, હવે 125 રૂપિયામાં થશે. તેવી જ રીતે અગાઉ 75 રૂપિયામાં મળતી સર્વિસનો ચાર્જ વધારીને હવે 90 રૂપિયા કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે કેટલીક સર્વિસ જે હાલમાં પણ 125 રૂપયાની છે, તે 1 ઓક્ટોબર 2028થી 150 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ થશે.
આધાર બાયોમેટ્રિક અપડેટની સુવિધા ફ્રી, બાળકોને રાહત
આધારમાં બાયોમેટ્રિક અપડેટ એટલે કે ફિંગરપ્રિન્ટ્સ, આઇરિસ અથવા ફોટો અપડેટ કરાવવા પર હવે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં 125 રૂપિયા આપવા પડશે. પરંતુ બાળકો અને કિશોરો માટે UIDAIએ રાહત આપી છે.
5 થી 7 વર્ષના બાળકો માટે એક વખતનું બાયોમેટ્રિક અપડેટ ફ્રી છે.
15 થી 17 વર્ષના બાળકો માટે પણ એક વખતનું ફ્રી અપડેટની સુવિધા છે.
7 થી 15 વર્ષના બાળકો માટે UIDAIએ 30 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ચાર્જ સંપૂર્ણપણે માફ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
આ નિર્ણયનો હેતુ બાળકો માટે સમયસર તેમના બાયોમેટ્રિક્સ અપડેટ કરવાનું સરળ બનાવવાનો છે.
આધાર ડેમોગ્રાફિક અપડેટ ચાર્જમાં પણ બદલાવ
જો તમારે તમારા આધારમાં નામ, સરનામું, મોબાઇલ નંબર, ઇમેઇલ, જન્મ તારીખ અથવા લિંગ બદલવાની જરૂર છે, તો તેને ડેમોગ્રાફિક અપડેટ કહેવામાં આવે છે. જો તમે બાયોમેટ્રિક અપડેટ સાથે આ કરો છો, તો કોઈ ચાર્જ લાગશે નહીં. જો કે, જો તમને ફક્ત ડેમોગ્રાફિક અપડેટની જરૂર હોય, તો તમારે હવે 75 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે, જે પહેલા 50 રૂપિયા હતા.
આધાર ડોક્યુમેન્ટ અપડેટના નવા નિયમો
જો તમે તમારા આધારમાં ઓળખ અને સરનામાના પુરાવાના દસ્તાવેજો અપડેટ કરવા માંગો છો, તો તેના માટે ચાર્જ પણ વધારવામાં આવ્યો છે.
14 જૂન 2026 સુધી જો તમે આ અપડેટ myAadhaar પોર્ટલ દ્વારા કરાવો છો, તો તે સંપૂર્ણપણે ફ્રી છે.
પરંતુ જો તમે આધાર નોંધણી કેન્દ્ર પર જાઓ છો, તો તમારે હવે 74 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.
ઘર પર આધાર સર્વિસ માટે ભારે ચાર્જ
UIDAIએ હોમ એનરોલમેન્ટ સર્વિસ માટે પણ નવા ચાર્જ નક્કી કર્યા છે. જો તમે ઇચ્છો છો કે કોઈ અધિકારી તમારા ઘરે તમારા આધારને અપડેટ કરવા આવે તો તમારે હવે 700 રૂપિયા (GST સહિત) ચૂકવવા પડશે.
જો એક જ સરનામે એક કરતાં વધુ વ્યક્તિઓ તેમના આધારને અપડેટ કરે છે, તો પ્રથમ વ્યક્તિ માટે 700 રૂપિયા અને દરેક વધારાના સભ્ય માટે 350 રૂપિયા ચાર્જ કરવામાં આવશે.
UIDAIનો આ નિર્ણય દરેક સામાન્ય વ્યક્તિને અસર કરે છે. જો તમારા ઘરમાં બાળકો છે, તો તેમના બાયોમેટ્રિક્સ સમયસર અપડેટ કરાવો, કારણ કે તે હાલમાં ફ્રીમાં છે. જો કે, દસ્તાવેજો અથવા વસ્તી વિષયક માહિતી અપડેટ કરનારાઓએ હવે પહેલા કરતાં વધુ ખર્ચ કરવો પડશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે