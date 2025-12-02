Prev
Aadhaar PAN Card link: 1 જાન્યુઆરીથી આ લોકોનું PAN કાર્ડ થઈ જશે બેકાર, જાણો કેમ?

Aadhaar PAN Card link: જો તમે અત્યાર સુધી તમારા આધાર કાર્ડ અને PAN કાર્ડને લિંક નથી કર્યું તો થોડી ઉતાવળ કરો, કારણ કે આ કરવા માટે તમારી પાસે ફક્ત 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધીનો જ સમય છે. જો તમે છેલ્લી તારીખ સુધીમાં આમ નહીં કરો, તો તમારું PAN કાર્ડ 1 જાન્યુઆરી 2026 થી ઇનઓપરેટિવ થઈ જશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:55 AM IST

જો PAN કાર્ડ ઇનઓપરેટિવ થઈ જશે તો શું થશે?
PAN કાર્ડ ઇનઓપરેટિવ થવાનો અર્થ એ છે કે તમે ઇનકમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરી શકશો નહીં. તમને કોઈ રિફંડ મળશે નહીં. તમને સૅલેરી ક્રેડિટમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. તમારી SIP પણ ફેઇલ થઈ શકે છે. આધાર અને PAN ને લિંક કરવા માટે તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. તમે ઘરે બેઠા આરામથી તમારા PAN ને આધાર સાથે ઓનલાઈન લિંક કરી શકો છો.

આધાર અને PAN કાર્ડ લિંક કરવું કેમ છે એટલું જરૂરી?
ટેક્સ ફાઇલિંગમાં જવાબદેહીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ (CBDT) એ આધારને PAN કાર્ડ સાથે લિંક કરવું જરૂરી કરી દીધું છે. ITR ફાઇલ કરવા માટે આ આવશ્યક છે. જે લોકોને 1 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ અથવા તે પહેલાં PAN કાર્ડ મળ્યો છે, તેમના માટે આધારને PAN સાથે લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર, 2025 છે.

કોને ફરીથી લિંક કરવાની જરૂર પડશે?
જે કોઈએ પણ તેમના આધાર એનરોલમેન્ટ ID નો ઉપયોગ કરીને PAN લીધો છે, તેમને પણ તેને ફરીથી લિંક કરવો પડશે. આવા યુઝર્સ ઇનકમ ટેક્સ ઈ-ફાઈલિંગ પોર્ટલ દ્વારા સરળતાથી તેમના આધારને તેમના PAN સાથે ઓનલાઈન લિંક કરી શકે છે.

જો PAN ને આધાર સાથે લિંક ન કર્યું તો શું થશે?
જો તમે 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં તમારું PAN અને આધાર લિંક નહીં કરો, તો તમારું ઇનકમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ અથવા વેરિફાય થશે નહીં. તમારું રિફંડ રોકી દેવામાં આવશે. પેન્ડિંગ રિટર્ન પ્રોસેસ થશે નહીં. TDS/TCS ક્રેડિટ Form 26AS માં દેખાશે નહીં. આ ઉપરાંત, TDS/TCS વધુ રેટ પર કાપી અથવા કલેક્ટ કરી શકાય છે. જ્યારે તમે પછીથી તમારું PAN લિંક કરશો, ત્યારે તમારું PAN સામાન્ય રીતે 30 દિવસની અંદર ફરીથી ચાલુ થઈ જશે.

PAN ને આધાર સાથે કેવી રીતે લિંક કરવું?
1.  સૌ પ્રથમ, તમારે ઓફિશિયલ ઇનકમ ટેક્સ વેબસાઇટ પર જવું પડશે.
2.  ત્યારબાદ તમને તમારી સ્ક્રીન પર ‘લિન્ક આધાર’ વિકલ્પ દેખાશે. તેના પર ક્લિક કરો.
3.  તમારો PAN, આધાર અને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો.
4.  આ કર્યા પછી, તમારા નંબર પર એક OTP મોકલવામાં આવશે. OTPથી વેરિફાય કરો.
5.  જો તમારું PAN પહેલાથી ઇનએક્ટિવ છે, તો તમારે પહેલા રૂ. 1000 ચૂકવવા પડશે.
6.  પછી, ‘ક્વિક લિંક્સ’ ની અંદર ‘લિન્ક આધાર સ્ટેટસ’ પર જાઓ અને સ્ટેટસ ચેક કરો.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

