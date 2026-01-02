Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Aadhaar-PAN Link Update: આધાર-પાન લિંક કરવાની ડેડલાઈન પુરી, શું હજુ પણ લિંક કરી શકાય?

PAN-Aadhaar Link UPDATE: પાન-આધાર લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધી સરકાર દ્વારા 31 ડિસેમ્બર પછી તારીખ વધારવા અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. આવી સ્થિતિમાં શું તમે હજી પણ આ બંને દસ્તાવેજોને લિંક કરી શકો છો? જાણો વિગતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 02, 2026, 02:27 PM IST

Trending Photos

Aadhaar-PAN Link Update: આધાર-પાન લિંક કરવાની ડેડલાઈન પુરી, શું હજુ પણ લિંક કરી શકાય?

PAN-Aadhaar Linking: પાન-આધાર લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગઈ છે અને અત્યાર સુધી જે લોકો અથવા કરદાતાઓએ પોતાના પાન કાર્ડને આધાર સાથે લિંક કર્યું નથી, તેઓ સરકાર દ્વારા તારીખ લંબાવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ઘણા કરદાતાઓ એવું પણ વિચારી રહ્યા છે કે શું સરકારે ગુપચુપ રીતે પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) ને આધાર સાથે લિંક કરવાની ડેડલાઇન વધારી દીધી છે? જોકે, સરકારે ભૂતકાળમાં આવું ઘણી વખત કર્યું છે, તેથી યૂઝર્સમાં ડેડલાઇન વધવાને લઈને મુંઝવણ છે.

જોકે, અત્યાર સુધી સરકાર કે આવકવેરા વિભાગ તરફથી 31 ડિસેમ્બર 2025 પછી કોઈ એક્સટેન્શન અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કે નોટિફિકેશન આવ્યું નથી. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે હજી સુધી PAN કાર્ડને આધાર સાથે લિંક નથી કર્યું, તો શું તમે હજી પણ કરી શકો છો? ચાલો જાણીએ...

Add Zee News as a Preferred Source

શું હજુ પણ PAN અને આધાર લિંક કરી શકાય છે?
હા, ચોક્કસ...ટેકનિકલી રીતે લિંકિંગ હજુ પણ શક્ય છે, પરંતુ તેની સાથે તમારે કેટલાક પરિણામો પણ ભોગવવા પડશે. ડેડલાઇન પછી પણ, કરદાતાઓને નિર્ધારિત મોડી લિંકિંગ ફી (Late Fee) ભરીને PAN ને આધાર સાથે લિંક કરવાની મંજૂરી છે. એકવાર લિંકિંગ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ જાય પછી, PAN સામાન્ય રીતે થોડા દિવસોમાં ફરીથી સક્રિય (Activate) થઈ જાય છે. જોકે, જ્યાં સુધી લિંકિંગ ન થાય અને PAN ફરીથી ચાલુ ન થાય ત્યાં સુધી તમામ નિયંત્રણો લાગુ રહેશે અને PAN 'ઇનઓપરેટિવ' રહેશે.

પાન 'ઇનઓપરેટિવ' થવાનો શું છે અર્થ?
જો તમારો પાન આધાર સાથે લિંક ન હોવાને કારણે ઇનઓપરેટિવ થઈ ગયું છે, તો તેનો ઉપયોગ નાણાકીય અને ટેક્સ સંબંધિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્યો માટે થઈ શકશે નહીં. વાસ્તવમાં, નિષ્ક્રિય પાન તમારી નાણાકીય સિસ્ટમમાં કામ કરવાની ક્ષમતાને મર્યાદિત કરે છે, જેમ કે.. 

  • ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરવું: તમે રિટર્ન ભરી શકશો નહીં.
  • ટેક્સ રિફંડ ક્લેમ કરવો: અટકેલા રિફંડ મેળવવામાં મુશ્કેલી પડશે.
  • નવું બેંક અથવા ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલવું: આ માટે પાન અનિવાર્ય છે.
  • મોટા નાણાકીય વ્યવહારો: વધુ કિંમતના ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં અવરોધ આવશે.
  • રોકાણ અને લોન: ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, લોન અથવા પ્રોપર્ટીના વ્યવહારો માટે પાન કાર્ડ માન્ય રહેશે નહીં.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
pan aadhaar link last date fine amountaadhaar pan link last date without fineaadhaar pan link last date without penaltyaadhaar pan link last date extended 2025 india online

Trending news