1 જાન્યુઆરીથી બેકાર થઈ જશે તમારું PAN કાર્ડ, જો નહીં કર્યું હોય આ કામ, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

How to Link PAN card Aadhaar online : આધાર કાર્ડ અને PAN કાર્ડને લિંક કરવું ફરજિયાત છે. તેની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2025 છે. જે લોકો આ કામ નહીં કરે, તેમનો PAN કાર્ડ 1 જાન્યુઆરી 2026થી ડિયેક્ટિવેટ થઈ જશે. જાણો આધાર અને PAN કાર્ડને લિંક કરવાની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 01, 2025, 02:49 PM IST

How to Link PAN card Aadhaar online : PAN કાર્ડ તમામ ભારતીય નાગરિકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સરકારી દસ્તાવેજ છે. 1 જાન્યુઆરી 2026 થી એવા લોકો PAN કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં, જેમણે તેને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કર્યો નથી. ભારત સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આધારને PAN સાથે લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2025 છે. જો 1 જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં PAN કાર્ડને આધાર સાથે લિંક કરવામાં નહીં આવે, તો તે ડિયેક્ટિવેટ થઈ જશે. ચાલો જાણીએ કે આધાર અને PAN કાર્ડને ઓનલાઈન કેવી રીતે લિંક કરી શકાય છે. તમારું આધાર, PAN સાથે લિંક છે કે નહીં, તે ચેક કરવાની ઓનલાઈન રીત પણ અમે જણાવી રહ્યા છીએ.

આધાર કાર્ડ, PAN કાર્ડને લિંક કરવાની ઓનલાઈન રીત (How to Link Pan Aadhaar card 2025)

સ્ટેપ 1: તમારા મોબાઈલ કે લેપટોપ પર આવકવેરા વિભાગની વેબસાઈટ ઓપન કરો.
સ્ટેપ 2: તમે સીધા આ લિંક [https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/](https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) પર પણ ક્લિક કરી શકો છો.
સ્ટેપ 3: આવકવેરાનું હોમપેજ ખુલશે, જેમાં ડાબી બાજુ નીચેની તરફ 'લિંક આધાર' નો વિકલ્પ આવશે. તેના પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 4: ક્લિક કરતા જ એક નવું પેજ ખુલશે, જેમાં PAN નંબર અને આધાર નંબર દાખલ કરવાનો વિકલ્પ આવશે.
સ્ટેપ 5: PAN અને આધાર નંબર નાખ્યા પછી તમારે રૂ. 1,000/- ની ચુકવણી કરવી પડશે.
સ્ટેપ 6: ત્યારબાદ તમારી વિનંતી સ્વીકારવામાં આવશે અને જલ્દી જ પ્રક્રિયા પૂરી થઈ જશે.

આધાર-PAN લિંક છે કે નહીં, આ રીતે ચેક કરો (How to check aadhaar Pan link status)

સ્ટેપ 1: તમારા મોબાઈલ કે લેપટોપ પર આવકવેરા વિભાગની વેબસાઈટ ઓપન કરો.
સ્ટેપ 2: તમે સીધા આ લિંક[https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/](https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) પર પણ ક્લિક કરી શકો છો.
સ્ટેપ 3: આવકવેરાનું હોમપેજ ખુલશે, જેમાં ડાબી બાજુ નીચેની તરફ 'લિંક આધાર સ્ટેટસ' (Link Aadhaar status) નો વિકલ્પ આવશે. તેના પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 4: ક્લિક કરતા જ એક નવું પેજ ખુલશે, જેમાં PAN નંબર અને આધાર નંબર દાખલ કરવાનો વિકલ્પ આવશે.
સ્ટેપ 5: PAN અને આધાર નંબર નાખ્યા પછી તમે તમારું સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો.

SMSથી એમ ચેક કરો આધાર-PAN લિંકનું સ્ટેટસ
તમે એસએમએસ (SMS) દ્વારા પણ જાણી શકો છો કે આધાર કાર્ડ અને PAN કાર્ડ લિંક છે કે નહીં.
સ્ટેપ 1: UIDPAN <12-digit Aadhaar number> <10-digit PAN number> આ ફોર્મેટમાં મેસેજ લખો.
સ્ટેપ 2: મેસેજને 567678 અથવા 56161 પર મોકલો. થોડી વારમાં તમને રિપ્લાય આવી જશે. તેમાં જણાવવામાં આવશે કે તમારું PAN અને આધાર લિંક છે કે નહીં.

ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત
આધાર અને PAN ને લિંક કરવા દરમિયાન તમારી પાસે એક મોબાઈલ નંબર પણ હોવો જોઈએ. એવો મોબાઈલ નંબર જે તમારા આધાર કાર્ડ સાથે રજિસ્ટર્ડ હોય. આના વિના પ્રક્રિયા પૂરી થવામાં મુશ્કેલી આવશે. યાદ રહે કે આધાર અને PAN ને લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2025 છે. જો તમે આ કામ પૂરું ન કરી શક્યા તો તમારો PAN કાર્ડ બેકાર થઈ જશે અને 1 જાન્યુઆરી 2026 થી તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.

