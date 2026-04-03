અદાણી CNG આજથી 1.50 રૂપિયા મોંઘો થયો : અદાણીએ બે મહિનામાં બે વાર CNG ના ભાવ વધાર્યા, જાણો નવો ભાવ
Adani CNG Price Hike : હવે આજથી અદાણી CNG માટે પણ વધુ રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં અદાણીએ CNG ના ભાવમાં ઘટાડો કરતા થોડી રાહત થઈ હતી. પરંતુ તેના બાદ ઉપરાઉપરી બે વાર CNG ના ભાવ વધારી દીધા છે. જે હવે રીક્ષાચાલકો માટે આકરું બની રહેશે
CNG Price Today અમદાવાદ : એક તરફ ગેસનું સંકટ આખા વિશ્વ પર છવાયેલું છે. આવામાં હવે લોકોને 1 એપ્રિલથી અનેક વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો છે. ત્યારે અદાણી CNGના ભાવમાં આજે ખૂલતા બજારે 1.50નો તોતિંગ વધારો ઝીંકાયો છે. સીએનજીના ભાવમાં 1.21ના ઘટાડા બાદ 3 વખતના વધારાથી CNG 2.60 જેટલો મોંઘો છે. જેથી નવો ભાવ 83.77 રૂપિયા થયો છે.
અદાણી CNG માં ગત બે વર્ષથી સતત ભાવવધારો ઝીંકાઈ રહ્યો છે. ત્યારે વૈશ્વિક મોંઘવારી વચ્ચે અદાણી CNG માં ફરી એકવાર ભાવ વધારો કરાયો છે. અદાણી CNG માં 1.50 રૂપિયાનો વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જેને પગલે હવે આજથી અદાણી CNG 83.77 રૂપિયામાં વેચાશે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, અદાણી ગ્રૂપ દ્વારા CNGના ભાવમાં 2026ની શરૂઆતમાં જ ~ 1.21નો ભાવ ઘટાડો કર્યો હતો. પરંતુ તેના બાદ ચાર માસમાં સતત ત્રીજી વખત વધારો સીએનજીમાં ભાવ વધારો ઝીંક્યો હતો.
અદાણી સીએનજીના ભાવમાં ચઢ-ઉતાર
- 1 જુલાઈ, 2023 - 15 પૈસાનો વધારો
- 6 જુલાઈ, 2023 - 30 પૈસાનો વધારો
- 16 જુલાઈ, 2023 - 15 પૈસાનો વધારો
- 1 ઓગસ્ટ, 2023 - 15 પૈસાનો વધારો
- 2 ઓક્ટોબર, 2023 - 15 પૈસાનો વધારો
- 21 ફેબ્રુઆરી, 2024 - 1 રૂપિયાનો વધારો
- 3 ડિસેમ્બર, 2024 - 22 પૈસાનો વધારો
- 2 જાન્યુઆરી, 2025 - 1.50 રૂપિયાનો વધારો
- 2 ઓગસ્ટ, 2025 - 1 રૂપિયાનો વધારો
- તેના બાદ 1 જાન્યુઆરી, 2026 મા ભાવમાં 1.21 રૂપિયાનો ઘટાડો કરાયો
- 7 ફેબ્રુઆરી, 2026 - 50 પૈસાનો વધારો
- 2 એપ્રિલ - 1.50 રૂપિયાનો વધારો
રીક્ષાચાલકો પર મુસીબત આવશે
આ ભાવવધારાથી રીક્ષાચાલકો પર મોટી મુસીબત આવશે. કારણ કે, 2025 બાદ હવે 2026 નું વર્ષ પણ મોંઘવારીનું બની રહ્યું છે. વર્ષ 2025 માં અદાણી CNG માં ચાર વખત ભાવ વધારો કરાયો હતો. હવે 2026 માં પણ ચાલુ જ છે. વર્ષ 2025 માં ચાર વખતનો ભાવ વધારો 3.40 રૂપિયા હતો. તો વર્ષ 2026 ની શરૂઆતમાં પહેલા એકવાર ઘટાડો અને બે વારના વધારા બાદ હવે અદાણી CNG નો ભાવ 83.77 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.
હાલ ઈરાન-અમેરિકા-ઈઝરાયેલમાં યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે ગેસની અછત જોવા મળી રહી છે. આ વચ્ચે અનેક દેશોમાં ગેસનું સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. સ્ટ્રેઈટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ હોવાને કારણે ગેસનો પુરવઠો પહોંચી નથી રહ્યો. તો બીજી તરફ લોકો પીએનજી તરફ વળી રહ્યા છે. કોમર્શિયલ ગેસના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. આવામાં હવે અદાણી સીએનજીનો ભાવવધારો કમરતોડ સાબિત થઈ શકે છે.
