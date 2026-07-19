/મોંઘવારીનો મોટો ઝટકો: અદાણી CNGના ભાવમાં ફરી 2 રૂપિયાનો તોતિંગ વધારો, નવો ભાવ 90ને પાર

Adani CNG Price Hike In Ahmedabad: મોંઘવારીના માર વચ્ચે ગુજરાતના વાહનચાલકો માટે ફરી એકવાર માઠા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અદાણી ગેસ દ્વારા સીએનજી (CNG)ના ભાવમાં પ્રતિ કિલો 2 રૂપિયાનો ઝીંકાયો વધારો કરાયો છે. આ ભાવ વધારા સાથે જ અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં CNG વાહનધારકો અને રિક્ષાચાલકોના ખિસ્સા પર આર્થિક ભારણ વધવાનું નક્કી છે.
નવો ભાવ 90.02 પર પહોંચ્યો
અદાણી કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલા આ તાજા વધારા બાદ હવે અમદાવાદમાં CNGનો નવો ભાવ પ્રતિ કિલો 90.02 રૂપિયા (કેટલાક વિસ્તારોમાં ₹90.20) થઈ ગયો છે. આ અગાઉ પ્રતિ કિલો સીએનજીનો દર 88.20 રૂપિયા હતો, જેમાં 2 રૂપિયાનો સીધો વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે.
વર્ષ 2026માં જ કૂલ ₹10નો વધારો
નોંધનીય છે કે, ચાલુ વર્ષ 2026માં અદાણી સીએનજી દ્વારા વારંવાર ભાવ વધારો કરીને વાહનચાલકોની કમર તોડી નાખવામાં આવી છે. વર્ષ 2026માં પ્રતિ કિલો કૂલ 10 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. છેલ્લો વધારો 27 મે, 2026ના રોજ 2 રૂપિયાનો વધારો કરાયો હતો. આ અગાઉના વધારાના માત્ર 3 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં જ ફરી એકવાર ગ્રાહકો પર મોંઘવારીનો કોરડો વીંઝાયો છે.
લાખો વાહનચાલકો અને રિક્ષાચાલકો ચિંતામાં
CNGના ભાવમાં સતત થઈ રહેલા આ ફેરફાર અને વધારાને કારણે મધ્યમ વર્ગ અને ખાસ કરીને સીએનજી પર નિર્ભર લાખો રિક્ષાચાલકો તેમજ કોમર્શિયલ વાહનચાલકો ભારે ચિંતામાં મુકાયા છે. "અગાઉ સરકારે ભાવમાં થોડો ઘટાડો કરીને રાહત આપી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ સતત કરવામાં આવી રહેલા ભાવ વધારાથી સીએનજી વાહન રાખવું હવે પરવડે તેમ નથી. આનાથી અમારા રોજિંદા બજેટ પર સીધી અસર પડશે.
નોંધનીય છે કે, વારંવાર વધતા આ ભાવોને કારણે આગામી દિવસોમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને રિક્ષા ભાડામાં પણ વધારો થાય તેવી શક્યતાઓ નકારી શકાય તેમ નથી.