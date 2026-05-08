/અદાણીએ બનાવી 2 નવી કંપનીઓ, આ દિગ્ગજ સ્ટોક સાથે કનેક્શન, ચેક કરો ડિટેલ

Adani 2 New Company: અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડે વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે બે નવી કંપનીઓ બનાવી છે. આ નવા કંપની તેની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની ARE64L દ્વારા બનાવવામાં આવી છે.
Adani 2 New Company: ગૌતમ અદાણી ગ્રુપની કંપની, અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ (AGEL)એ એક મોટો વ્યવસાયિક નિર્ણય લીધો છે. AGELએ સ્વચ્છ ઉર્જા સ્ત્રોતોમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે બે નવી કંપનીઓની રચના કરી છે. AGELએ સ્ટોક એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે નવા એકમો તેની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની, અદાણી રિન્યુએબલ એનર્જી સિક્સ્ટી-ફોર લિમિટેડ (ARE64L) દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે.
માહિતી અનુસાર, ARE64L સ્ટેપ-વન રિન્યુએબલ એનર્જી લિમિટેડ (ARE64S1L) અને ARE64L સ્ટેપ-ટુ રિન્યુએબલ એનર્જી લિમિટેડ (ARE64S2L)ની રચના નવીનીકરણીય ઉર્જા સ્ત્રોતોમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવાના હેતુથી કરવામાં આવી છે.
શેરનું પ્રદર્શન
આ નવી કંપનીઓની પેરેન્ટ ફર્મ અદાણી ગ્રીન એનર્જી છે. કંપનીના શેરનો ભાવ 1,364.90 રૂપિયા છે. ગુરુવારે, સ્ટોક 1,378 રૂપિયા ઇન્ટ્રાડે પર પહોંચી ગયો છે, જે તેની 52-સપ્તાહની ઊંચી સપાટી પણ છે. તે પાછલા દિવસ કરતા 0.85 ટકા વધારા સાથે બંધ થયો હતો. આ વર્ષના જાન્યુઆરીમાં, શેર 767 રૂપિયાની નીચી સપાટીએ પહોંચી ગયો હતો, જે તેની 52-સપ્તાહની નીચી સપાટી હતી.
ત્રિમાસિક પરિણામો કેવા રહ્યા?
નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડનો નફો 34 ટકાથી વધુ વધીને 514 કરોડ રૂપિયા થયો. નાણાકીય વર્ષ 2024-25ના સમાન ક્વાર્ટરમાં કંપનીએ 383 કરોડ રૂપિયાનો નફો કર્યો હતો. કંપનીએ સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન તેની કુલ આવક 3,727 કરોડ રૂપિયા થઈ છે, જે 2024-25ના સમાન ક્વાર્ટરમાં 3,278 કરોડ રૂપિયા હતી.
જોકે, સંપૂર્ણ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે, તેનો નફો થોડો ઘટીને 1,987 કરોડ રૂપિયા થયો છે, જે 2024-25માં 2,001 કરોડ રૂપિયા હતો. 2025-26માં કુલ આવક વધીને 13819 કરોડ રૂપિયા થઈ, જે 2024-25માં 12422 કરોડ રૂપિયા હતી.
જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં વીજ પુરવઠામાંથી આવક 16 ટકા વધીને 3094 કરોડ રૂપિયા થઈ, જે 2024-25ના સમાન ક્વાર્ટરમાં 2666 કરોડ રૂપિયા હતી. કંપનીએ 5.1 ગીગાવોટ નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કર્યા, જેનાથી તેની કુલ સંચાલન ક્ષમતા 19.3 ગીગાવોટ થઈ.
અદાણી ગ્રુપની પેટાકંપની, અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ, મોટા પાયે ગ્રીડ-કનેક્ટેડ સોલાર, વિન્ડ, હાઇબ્રિડ અને એનર્જી સ્ટોરેજ સોલ્યુશન્સ વિકસાવે છે, માલિકી ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. તેના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્નમાં પ્રમોટર પાસે 62.43 ટકા હિસ્સો છે, જ્યારે 37.57 ટકા જાહેર શેરધારકો પાસે છે.
