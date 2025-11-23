અદાણી ગ્રુપનો મોટો દાવ, આ કંપનીને 239 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદી, આ શેર પર રાખજો નજર
Buy Company: અદાણી ગ્રુપની એક સંયુક્ત સાહસ કંપનીને ખરીદી છે. કંપની પાસે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં જમીન છે. કંપની મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં નોંધાયેલી છે. આ ખરીદી સાથે અદાણીના આ શેરમાં વધારો થવાની શક્યતા જોવામાં આવી રહી છે.
Buy Company: અદાણીએ એક સંયુક્ત સાહસ કંપની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર ટ્રેડ કેસલ ટેક પાર્કને ₹231.34 કરોડમાં હસ્તગત કરી છે. ટ્રેડ કેસલ ટેક પાર્ક પાસે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં જમીન છે.
100% હિસ્સો ખરીદવાનો સોદો
અદાણી ગ્રુપની મુખ્ય કંપની અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ (AEL)એ સ્ટોક એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે, અદાણીકોનેક્સ (ACX), જે તેના અને ડેટા સેન્ટર ઓપરેટર એજકોનેક્સ વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે, તેણે 21 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ટ્રેડ કેસલ ટેક પાર્ક (TCTPPL) અને તેના હાલના શેરધારકો, નમન ડેવલપર્સ અને જયેશ શાહ સાથે TCTPPL માં 100% હિસ્સો ખરીદવા માટે શેર ખરીદી કરાર (SPA) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, સંપાદનનો હેતુ માળખાગત સુવિધાઓ સ્થાપિત કરવાનો છે.
કંપની શું કરે છે?
કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, "TCTPPL ભારતમાં સ્થાપિત થયેલ છે અને 16 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ, મહારાષ્ટ્ર, મુંબઈમાં નોંધાયેલ છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય માળખાગત વિકાસ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવાનો છે. TCTPPL એ હજુ સુધી વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી નથી, પરંતુ તેની પાસે માળખાગત પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે નોંધપાત્ર જમીન હોલ્ડિંગ્સ અને મુખ્ય લાઇસન્સ છે, જે ACXને પ્રારંભિક લાભ આપશે.
શેરના ભાવમાં 14.50 ટકાનો વધારો
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ ગ્રુપની સૌથી મોટી કંપનીઓમાંની એક છે. શુક્રવારે BSE પર અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસના શેર 2421.60 રૂપિયા પર બંધ થયા, જે લગભગ 1 ટકા ઘટીને છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં, આ અદાણી ગ્રુપ કંપનીએ 5 ટકા વળતર આપ્યું છે. દરમિયાન, એક વર્ષમાં અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસના શેરના ભાવમાં 14.50 ટકાનો વધારો થયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સમાં 10.47 ટકાનો વધારો થયો છે.
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કંપનીના શેરના ભાવમાં 543 ટકાનો વધારો થયો છે, જ્યારે આ સમયગાળા દરમિયાન સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સમાં 94 ટકાનો વધારો થયો છે. 10 વર્ષમાં અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસના શેરમાં 4520 ટકાનો વધારો થયો છે.
