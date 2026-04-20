Adani New Company: ન્યૂક્લિયર એનર્જીમાં અદાણી ગ્રુપની એન્ટ્રી, બનાવી નવી કંપની, રોકેટ બન્યો શેર !

Adani New Company:: અદાણી ગ્રુપની કંપનીના શેર 4 ટકાથી વધુ વધીને 207.40 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. કંપનીએ જાહેરાત કરી કે કોસ્ટલ-મહા એટોમિક એનર્જીની રચના કરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 20, 2026, 04:54 PM IST
  • અદાણી ગ્રુપ કંપની અદાણી પાવરના શેર સોમવારે તીવ્ર ઉછાળા સાથે ઉછળ્યા.
  • અદાણી પાવરના શેર સોમવારે BSE પર ઇન્ટ્રાડે 4% થી વધુ ઉછળીને ₹207.40 પર પહોંચ્યા.
  • કંપનીના શેર સોમવારે 52 અઠવાડિયાના નવા હાઈ લેવલે પહોંચ્યા.

Adani New Company: અદાણી ગ્રુપ કંપની અદાણી પાવર(Adani Power)ના શેર સોમવારે તીવ્ર ઉછાળા સાથે ઉછળ્યા. અદાણી પાવરના શેર સોમવારે BSE પર ઇન્ટ્રાડે 4% થી વધુ ઉછળીને ₹207.40 પર પહોંચ્યા. કંપનીના શેર સોમવારે 52 અઠવાડિયાના નવા હાઈ લેવલે પહોંચ્યા. અદાણી પાવરે જાહેરાત કરી કે અદાણી એટોમિક એનર્જીએ તેની પરમાણુ ઊર્જા મહત્વાકાંક્ષાઓને આગળ વધારવા માટે સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની, કોસ્ટલ-મહા એટોમિક એનર્જીની રચના કરી છે.

પેટાકંપનીનું સંચાલન શું હશે?

અદાણી પાવરે એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે તેની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની, અદાણી એટોમિક એનર્જી (AAEL)એ 13 એપ્રિલના રોજ એક નવી એન્ટિટી, કોસ્ટલ-મહા એટોમિક એનર્જી લિમિટેડ (CMAEL)નો સમાવેશ કર્યો હતો, અને તેને 18 એપ્રિલના રોજ તેનું સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન મળ્યું હતું. 

કંપની પરમાણુ અથવા અણુ ઊર્જામાંથી મેળવાતી વીજળીના ઉત્પાદન, ટ્રાન્સમિશન અને વિતરણમાં રોકાયેલી છે. કોસ્ટલ-મહા એટોમિક એનર્જી લિમિટેડ (CMAEL) ₹5 લાખની અધિકૃત મૂડી સાથે સ્થાપિત થયેલ છે, જે ₹10ના 50,000 ઇક્વિટી શેરમાં વિભાજિત છે. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં, અદાણી પાવરે અદાણી એટોમિક એનર્જી લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી હતી.

અદાણી પાવરના શેરમાં 100%થી વધુનો ઉછાળો

અદાણી ગ્રુપની કંપની અદાણી પાવરના શેર 52 અઠવાડિયાના લોઅર લેવલથી 100% થી વધુ ઉછાળા સાથે ઉછળ્યા છે. 9 મે, 2025ના રોજ અદાણી પાવરના શેર 101.06 રૂપિયાના તેમના 52 અઠવાડિયાના નીચલા સ્તર પર હતા. 

કંપનીના શેર આ સ્તરથી 100% થી વધુ ઉછાળા સાથે 20 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ₹207.40 પર પહોંચી ગયા છે. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં અદાણી પાવરના શેર 17 ટકાથી વધુ ઉછળ્યા છે. આ દરમિયાન, છેલ્લા મહિનામાં, અદાણી ગ્રુપની પાવર કંપનીમાં 35 ટકાથી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો છે.

અદાણી પાવરના શેરમાં 1050%થી વધુનો ઉછાળો

અદાણી ગ્રુપની કંપની અદાણી પાવરના શેરમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 1050%થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. 23 એપ્રિલ, 2021ના રોજ અદાણી પાવરના શેર ₹17.56 પર હતા. 20 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કંપનીના શેર ₹20740 પર પહોંચી ગયા. 

છેલ્લા ચાર વર્ષમાં અદાણી પાવરના શેરમાં 290%થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, કંપનીના શેરમાં 410% થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. બે વર્ષમાં, કંપનીના શેરમાં ૭૦% થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

